Трамп: США возьмут Кубу "по пути из Ирана"

К берегу подойдет американский авианосец и кубинцы сразу сдадутся, утверждает глава Белого дома

02 мая 2026, 16:37, ИА Амител

Дональд Трамп, военные корабли, ВМС США / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может "практически немедленно" взять Кубу под контроль. Его слова приводит "Коммерсант".

Как отметил Трамп, "у Кубы большие проблемы", но США сначала должны завершить "дела" в Иране.

«По пути назад из Ирана один из наших больших авианосцев, например USS Abraham Lincoln — самый большой в мире, — подойдет на расстояние около 100 ярдов (около 90 м. — Прим. ред.) от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"», — сказал американский президент.

Администрация Трампа с начала года усилила давление на Кубу. В январе Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на остров. С тех пор Куба переживает энергетический кризис. В конце марта на остров прибыл российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти.

Как пишет Axios, 10 апреля США и Куба провели переговоры в Гаване — впервые за десять лет. Вчера Трамп ввел новые санкции против руководства Кубы.