НОВОСТИПроисшествия

Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

Иск об ущербе почти на 400 млн рублей передали в гражданский суд

16 января 2024, 23:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" – они предназначались для защиты Крымского моста от атак. Об этом сообщает РИА Новости.

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий, которое причинило тяжкие последствия. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима. Прокурор просил назначить ему семь лет колонии общего режима и лишить звания полковника.

При этом бывшего начальника не стали лишать государственных наград. Иск Росгвардии на 395,4 млн рублей, вменяемый ему как ущерб, передали в гражданское производство.

Происшествия суд Крымский мост

Комментарии 8

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Гость

01:51:40 17-01-2024

Бизнес и ни чего личного

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Олег

02:43:55 17-01-2024

Вообще-то расстрел или пожизненное в самый раз.

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Гость

09:14:02 17-01-2024

В смысле? Установили, что он зная о неисправности БПЛА их купил? Или купил думая что они нормальные, изготовитель сэкономил и поставил брак, а он просто стрелочник?

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Гость

12:02:25 17-01-2024

Гость (09:14:02 17-01-2024) В смысле? Установили, что он зная о неисправности БПЛА их ку... Да скорее всего согласился реализовать задачу, не понимая вообще ничего в теме, в надежде что за деньги ему все принесут на тарелочке с голубой каемочкой, а он герой такой на коне. В итоге деньги слиты, а результата нет.

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Гость

09:40:53 17-01-2024

Да там же всё просто - пошёл и купил сам по себе. В магазине. Оказалось не то. А он чек потерял и обратно не взяли.

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Гость

12:00:48 17-01-2024

Мягенькое наказаньице... поделился?

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Гость

16:32:59 17-01-2024

Гость (12:00:48 17-01-2024) Мягенькое наказаньице... поделился?... Так и у нас Штань с Еремеевым на зону не поехали, привет судейским.

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Гость

12:48:34 17-01-2024

И таких "полковников" тысячи - закупы, сухпайки, обмундирование и т.д. и т.п. А страна в складчину для армии всё это покупает. Как так? И почему без конфискации? Добра то припасено уж точно не мало.

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