Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста
Иск об ущербе почти на 400 млн рублей передали в гражданский суд
16 января 2024, 23:08, ИА Амител
Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" – они предназначались для защиты Крымского моста от атак. Об этом сообщает РИА Новости.
Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий, которое причинило тяжкие последствия. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима. Прокурор просил назначить ему семь лет колонии общего режима и лишить звания полковника.
При этом бывшего начальника не стали лишать государственных наград. Иск Росгвардии на 395,4 млн рублей, вменяемый ему как ущерб, передали в гражданское производство.
01:51:40 17-01-2024
Бизнес и ни чего личного
02:43:55 17-01-2024
Вообще-то расстрел или пожизненное в самый раз.
09:14:02 17-01-2024
В смысле? Установили, что он зная о неисправности БПЛА их купил? Или купил думая что они нормальные, изготовитель сэкономил и поставил брак, а он просто стрелочник?
12:02:25 17-01-2024
Гость (09:14:02 17-01-2024) В смысле? Установили, что он зная о неисправности БПЛА их ку... Да скорее всего согласился реализовать задачу, не понимая вообще ничего в теме, в надежде что за деньги ему все принесут на тарелочке с голубой каемочкой, а он герой такой на коне. В итоге деньги слиты, а результата нет.
09:40:53 17-01-2024
Да там же всё просто - пошёл и купил сам по себе. В магазине. Оказалось не то. А он чек потерял и обратно не взяли.
12:00:48 17-01-2024
Мягенькое наказаньице... поделился?
16:32:59 17-01-2024
Гость (12:00:48 17-01-2024) Мягенькое наказаньице... поделился?... Так и у нас Штань с Еремеевым на зону не поехали, привет судейским.
12:48:34 17-01-2024
И таких "полковников" тысячи - закупы, сухпайки, обмундирование и т.д. и т.п. А страна в складчину для армии всё это покупает. Как так? И почему без конфискации? Добра то припасено уж точно не мало.