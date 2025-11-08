Полный запрет продажи вейпов поддержали даже курящие россияне
За ограничение продажи выступили 64% опрошенных
08 ноября 2025, 18:35, ИА Амител
Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Опрос, проведенный Mail.ru и оказавшийся в распоряжении "Газеты.ru", показал, что как курящие, так и некурящие граждане России в основном одобряют идею тотального запрета на реализацию вейпов в пределах страны.
Как демонстрируют результаты исследования, значительная часть курящих россиян высказывается в поддержку данной инициативы: 64% респондентов из этой группы за введение подобного запрета.
Против ограничения продажи вейпов выступают 33% курящих россиян, а 2% респондентов из этой категории не смогли дать определенный ответ.
Среди некурящих респондентов уровень поддержки данной инициативы оказался еще выше и достиг 90%.
18:42:45 08-11-2025
Учитывая, что депутатов "буквально заваливали письмами" с просьбой поднять пенсионный возраст, можно ни чему не удивляться.
Вот ещё бы заставить производителей сигарет писать состав, хотя кажется что-то подобное уже было)
20:41:00 08-11-2025
наконец-то! очень поддерживаю. и еще прошерстите VK_
21:14:32 08-11-2025
как смешно! завтра всек алкаши будут против продажи спиртного!!! смех, да и только,
21:29:02 08-11-2025
Против вейпов топят сигаретные барыги. Больше никому это нахрен не надо
09:13:24 09-11-2025
Гость (21:29:02 08-11-2025) Против вейпов топят сигаретные барыги. Больше никому это нах... Я не топлю, но против этой химии, хотя сигареты тоже уже химия, не барыга, курить бросил 10 лет назад.
09:57:36 10-11-2025
Гость (21:29:02 08-11-2025) Против вейпов топят сигаретные барыги. Больше никому это нах... Я не барыга, но я против. Эту вонь вашу нюхать еще, еще хуже сигарет. Видишь такого выдувающего дым - вломить сразу хочется ему, вбить его сосалку ему в пасть.
14:27:56 09-11-2025
Спасибо Богу, раз дал попробовать самосад и навсегда от учил от этой вредной привычки. Говорят, Бога нет.
10:24:20 10-11-2025
Ну это также как все Россияне просто умоляют депутатов поднять пенсионный возраст.
Затем просто умоляют как можно больше закрыть больниц.
Умоляют открывать новые церкви, а не школы.
Просто спят и видят как бы все поднять налоги до 90%.
Прям жить не могут без перехода с разнообразной еды на гречку и макарошки и т.п.