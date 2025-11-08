Полный запрет продажи вейпов поддержали даже курящие россияне

За ограничение продажи выступили 64% опрошенных

08 ноября 2025, 18:35, ИА Амител

Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Опрос, проведенный Mail.ru и оказавшийся в распоряжении "Газеты.ru", показал, что как курящие, так и некурящие граждане России в основном одобряют идею тотального запрета на реализацию вейпов в пределах страны.

Как демонстрируют результаты исследования, значительная часть курящих россиян высказывается в поддержку данной инициативы: 64% респондентов из этой группы за введение подобного запрета.

Против ограничения продажи вейпов выступают 33% курящих россиян, а 2% респондентов из этой категории не смогли дать определенный ответ.

Среди некурящих респондентов уровень поддержки данной инициативы оказался еще выше и достиг 90%.