В России начали работу над законом о полном запрете вейпов

Ранее эту инициативу одобрили правительство и президент Владимир Путин

08 ноября 2025, 09:40, ИА Амител

Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В нижней палате парламента стартовала разработка предложений к законопроекту, вводящему тотальный запрет на вейпы. Согласно информации "Парламентской газеты", в обсуждении участвуют парламентарии от всех политических объединений, сотрудники различных министерств и представители организаций, представляющих интересы общества.

Целью совещания является формирование проекта, направленного на усиление регулирования и повышение ответственности за распространение продукции, содержащей никотин. Ранее президент Владимир Путин выразил поддержку инициативе о полном запрете вейпов, также идею о запрете одобрили в правительстве. Отмечается, что потенциальный проект о запрете будет межфракционным.