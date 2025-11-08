НОВОСТИОбщество

В России начали работу над законом о полном запрете вейпов

Ранее эту инициативу одобрили правительство и президент Владимир Путин

08 ноября 2025, 09:40, ИА Амител

Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В нижней палате парламента стартовала разработка предложений к законопроекту, вводящему тотальный запрет на вейпы. Согласно информации "Парламентской газеты", в обсуждении участвуют парламентарии от всех политических объединений, сотрудники различных министерств и представители организаций, представляющих интересы общества.

Целью совещания является формирование проекта, направленного на усиление регулирования и повышение ответственности за распространение продукции, содержащей никотин. Ранее президент Владимир Путин выразил поддержку инициативе о полном запрете вейпов, также идею о запрете одобрили в правительстве. Отмечается, что потенциальный проект о запрете будет межфракционным.

Покупка жидкости для вейпа / Фото: unsplash.com

Путин одобрил полный запрет на продажу вейпов в стране

Глава государства подчеркнул, что для эффективной реализации запрета важен не только закон, но и системная просветительская работа среди молодежи
НОВОСТИОбщество

Здоровье законы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:19:21 08-11-2025

Хорошая новость, напрягает в этой ситуации, что последнее время именно так и происходит. Какой-то левый человек, который не имеет отношения к профильным ведомствам выдвигает инициативу и президент такой, да точно давайте. Понятно, что скорее всего это постановка на тему, но как-то напрягает вот такая подача

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:53 08-11-2025

Не сильно уработаются, трудяги ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:07 08-11-2025

Гость (10:41:53 08-11-2025) Не сильно уработаются, трудяги ?... Так это ж запрет. Любимое дело считай

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:22 08-11-2025

А говорят, что у нас всё только запрещают. Вот одобрили же

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров