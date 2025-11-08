В России начали работу над законом о полном запрете вейпов
Ранее эту инициативу одобрили правительство и президент Владимир Путин
08 ноября 2025, 09:40, ИА Амител
В нижней палате парламента стартовала разработка предложений к законопроекту, вводящему тотальный запрет на вейпы. Согласно информации "Парламентской газеты", в обсуждении участвуют парламентарии от всех политических объединений, сотрудники различных министерств и представители организаций, представляющих интересы общества.
Целью совещания является формирование проекта, направленного на усиление регулирования и повышение ответственности за распространение продукции, содержащей никотин. Ранее президент Владимир Путин выразил поддержку инициативе о полном запрете вейпов, также идею о запрете одобрили в правительстве. Отмечается, что потенциальный проект о запрете будет межфракционным.
10:19:21 08-11-2025
Хорошая новость, напрягает в этой ситуации, что последнее время именно так и происходит. Какой-то левый человек, который не имеет отношения к профильным ведомствам выдвигает инициативу и президент такой, да точно давайте. Понятно, что скорее всего это постановка на тему, но как-то напрягает вот такая подача
10:41:53 08-11-2025
Не сильно уработаются, трудяги ?
11:41:07 08-11-2025
Гость (10:41:53 08-11-2025) Не сильно уработаются, трудяги ?... Так это ж запрет. Любимое дело считай
14:50:22 08-11-2025
А говорят, что у нас всё только запрещают. Вот одобрили же