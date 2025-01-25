Полсотни за кг. Картошка в Алтайском крае стоит в два раза больше, чем год назад

Рост цены отмечают по всей стране, причина – уменьшение объемов урожая

25 января 2025, 07:30, ИА Амител

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Средняя цена за килограмм картофеля в Алтайском крае за год выросла более чем в два раза. Это следует из данных, которые Алтайкрайстат публикует каждую неделю. Мы сравнили сводки средних цен за январь 2024-го и январь 2025-го.

По информации ведомства, сейчас средняя стоимость килограмма составляет 51 рубль 60 копеек. Ровно 12 месяцев назад то же количество картошки обходилось в регионе примерно в 25 рублей.

Подорожали и другие овощи. Так, килограмм лука за год стал стоить на 16 с лишним рублей больше – 45,82 рубля. Средняя стоимость моркови выросла с 35,04 до 42,16 рубля. Капуста подорожала на 17 рублей – килограмм стоит 45,56 рубля вместо прошлогодних 28,39 рубля.

Серьезный рост цен на картофель отмечается по всей стране. Издание РБК и вовсе назвало этот овощ самым подорожавшим продуктом в 2024 году. Отмечается, что причиной такого скачка стало уменьшение объемов урожая. Во-первых, в 2024-м сократились посевные площади, а во-вторых, фермерам помешали заморозки, засуха и переувлажнение почвы.