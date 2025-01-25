Полсотни за кг. Картошка в Алтайском крае стоит в два раза больше, чем год назад
Рост цены отмечают по всей стране, причина – уменьшение объемов урожая
25 января 2025, 07:30, ИА Амител
Средняя цена за килограмм картофеля в Алтайском крае за год выросла более чем в два раза. Это следует из данных, которые Алтайкрайстат публикует каждую неделю. Мы сравнили сводки средних цен за январь 2024-го и январь 2025-го.
По информации ведомства, сейчас средняя стоимость килограмма составляет 51 рубль 60 копеек. Ровно 12 месяцев назад то же количество картошки обходилось в регионе примерно в 25 рублей.
Подорожали и другие овощи. Так, килограмм лука за год стал стоить на 16 с лишним рублей больше – 45,82 рубля. Средняя стоимость моркови выросла с 35,04 до 42,16 рубля. Капуста подорожала на 17 рублей – килограмм стоит 45,56 рубля вместо прошлогодних 28,39 рубля.
Серьезный рост цен на картофель отмечается по всей стране. Издание РБК и вовсе назвало этот овощ самым подорожавшим продуктом в 2024 году. Отмечается, что причиной такого скачка стало уменьшение объемов урожая. Во-первых, в 2024-м сократились посевные площади, а во-вторых, фермерам помешали заморозки, засуха и переувлажнение почвы.
07:44:00 25-01-2025
Ничего удивительного. Стабильность, она такая. Вы думали, это про развитие? А вот и не угадали! Стабильный рост цен...
15:01:52 25-01-2025
Гость (07:44:00 25-01-2025) Ничего удивительного. Стабильность, она такая. Вы думали, эт...
Это для Алтайского края ОЧЕНЬ много, а для людей в других регионах - копейки, наверное. Они ,думаю ,даже не заметили такого повышения.
Это край в конце списка по зарплатам, вот и обсуждают люди весь день
07:55:32 25-01-2025
У меня на садовом участке в 20 км от Барнаула в 2024 году урожай картофеля был в 3 раза меньше, чем 2023 году. Весной 2024 года я излишки продавал. В этом году продавать нечего.
08:24:02 25-01-2025
Не только картофель вырос так в цене. На чек страшно смотреть!
00:00:40 26-01-2025
Гость (08:24:02 25-01-2025) Не только картофель вырос так в цене. На чек страшно смотрет... ну зарабатывай больше чтоб не пугаться. вот проблема
08:32:47 25-01-2025
Понравилось "фермерам помешали заморозки, засуха и переувлажнение почвы."
08:56:14 25-01-2025
гость (08:32:47 25-01-2025) Понравилось "фермерам помешали заморозки, засуха и переувлаж... ага, все в одном флаконе
13:17:55 25-01-2025
гость (08:32:47 25-01-2025) Понравилось "фермерам помешали заморозки, засуха и переувлаж... так кто ж напишет истинную причину ,что им реально не выгодно ее садить чтоб потом перекупам сдать за 3 копейки,да и при тех чудеса что были в прошлом году это ожидает и хлебушек
08:38:23 25-01-2025
А весной сколько стоить будет?Запасы ведь не бесконечны!
09:16:21 25-01-2025
Стабильно на одной сотке выращиваю 20 ведер картох. Покушать на зиму и на семена хватает! 🤔 🫣 😱 🥵
08:53:39 26-01-2025
Коля (09:16:21 25-01-2025) Стабильно на одной сотке выращиваю 20 ведер картох. Покушать... Коля, с полутора соток, с 300 кустов , сто четыре ведра картохи слабо?
19:47:04 26-01-2025
Гость (08:53:39 26-01-2025) Коля, с полутора соток, с 300 кустов , сто четыре ведра карт... Фантааазееер, ну или с математикой не очень, ну или ведра по 3л.
19:50:32 26-01-2025
Гость (08:53:39 26-01-2025) Коля, с полутора соток, с 300 кустов , сто четыре ведра карт... Агрономы выехали к вам за консультацией, министр С/Х тоже будет. Если прочитает.
09:39:28 25-01-2025
Действительно урожай был ниже чем в 2023 году, хорошо что не послушал супругу, которая предлагала весной сократить площадь посадки картофеля, если бы сократил, до до следующего урожая не хватило бы, а так думаю даже лишняя будет.
10:26:04 25-01-2025
А я думаю, просто охренели с ценами, вот и все. Сколько хотят, столько и ставят! Как ГСМ!!!
Лукашенко на них нет!
10:37:28 25-01-2025
Странно... " глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью «России 24» заявил, что рекордный рост цен на картофель обусловлен тем, что ранее этот популярный у граждан корнеплод стоил слишком дешево. «Была низкая база» — подчеркнул государственный деятель, комментируя зафиксированное Росстатом подорожание картофеля на 92% в 2024 году."
13:23:28 25-01-2025
Что-то ведомство не очень правильную информацию предоставляет. Ровно 12 месяцев назад картошка стоила примерно ровно столько же! Где они год назад видели картошку по 25₽? "Горох" и тот дороже стоил.
14:37:02 25-01-2025
Каждый раз что то мешает: то зима рано, то весна поздно, то жара, то дожди заливают... Где же достижения растениеводства, применение научных достижений агрономических, технических. И оправдания те же самые что и в конце 19-начале 20 века....
14:53:01 25-01-2025
КАРТОХА пусть стоит хоть 200 рублей за кг. Особенно для лодырей из деревни. Они совсем перестали выращивать картоху.
18:54:01 25-01-2025
гость (14:53:01 25-01-2025) КАРТОХА пусть стоит хоть 200 рублей за кг. Особенно для лод... ] Нет в деревне дураков горбатиться за копейки, там давно известно, что от картошки не будешь богатым, а станешь горбатым. Ну а ты "трудяга" диванный не желаешь это опровергнуть?!!!
19:53:50 26-01-2025
Гость (18:54:01 25-01-2025) ... Люто плюсую))
19:52:57 26-01-2025
гость (14:53:01 25-01-2025) КАРТОХА пусть стоит хоть 200 рублей за кг. Особенно для лод... Для тебя она тогда по 2000 будет
21:47:22 26-01-2025
гость (14:53:01 25-01-2025) КАРТОХА пусть стоит хоть 200 рублей за кг. Особенно для лод... Жаль что ты не на пенсию живёшь
15:58:04 25-01-2025
В Казахстане уже 450 тенге, на 90 р. Вот так.
16:17:55 25-01-2025
Слышал такое объяснение: поскольку все дорого а денег нет , то люди перешли на самую простую еду как картошка и поэтому спрос порождает цену, ну то есть ее мало и цена растёт...
20:03:45 26-01-2025
Сергей (16:17:55 25-01-2025) Слышал такое объяснение: поскольку все дорого а денег нет , ... я не ела картоху на постоянной основе несколько лет, но в этом году она ворвалась в рацион именно по этой причине.
теперь я как повариха из "Девчат" знаю сколько всего из нее можно приготовить)))
20:35:48 26-01-2025
Элен без ребят (20:03:45 26-01-2025) я не ела картоху на постоянной основе несколько лет, но в эт... Картошку от себя отодвинула, что бы бывшие затраты на курево компенсировать? Так ты же червонец тысяч стала экономить, после отказа от сигарет. А тут и экономии перестало хватать? Давно тебе бабки возле подъезда говорят. "Хватит, Ленка, почту разносить. Скоро, вместо курения, на картоху скатишься." Они оказались правы.
16:30:58 25-01-2025
Мы выращиваем картофель,но...для собственных нужд. Ну будут люди копаться почти 5 месяцев с огородом (пахать,сажать, полоть,окучивать). Ну сдадим мы осенью две тонны на 40 тыс. Кстати, у нас осенью принимали по 20 рублей. А весной принимали по 4 рубля. И???
Вы считаете это справедливой оплатой за 5 месяцев?
19:14:47 25-01-2025
Да всё дорожает из-за выросших доходов россиян.
00:04:59 26-01-2025
Египет нам поможет с картошкой. А сделают прямые рейсы в Минск, то и батька подкинет картохи.
00:05:04 26-01-2025
на своей земле выращиваем, нанимаем 1-2 садовников пахать-окучивать, удобрять. до сих пор куча в погребе картохи, до след. урожая стабильно хватает. Вы, нытики,, сами устройте свою жизнь так, чтобы не ныть про картошку-то! ну что позориться. вы ее что-ли покупаете в магазинах непонятно какую, да мытую и чищенную или что?! серьёзно?? ну это ж не корова, не проблема вырастить же.
08:57:53 26-01-2025
Гость (00:05:04 26-01-2025) на своей земле выращиваем, нанимаем 1-2 садовников пахать-ок... На чужом горбу в Рай?
09:09:49 26-01-2025
ой трепло,сам то понимаешь что пишешь,на те денюжки что ты заплатишь садовникам за работу проще и дешевле купить готовую картошку
19:58:30 26-01-2025
У него рабы походу за еду из картохи работают)) Еще один фааантаазеер))
20:01:48 26-01-2025
гость (09:09:49 26-01-2025) ой трепло,сам то понимаешь что пишешь,на те денюжки что ты з... Не-а он не понимает, ее еще от жуков обрабатывать надо и копать))) не дочитал учебник он))
13:02:34 26-01-2025
Радуйтесь, что пока весь картофель натуральный, включая кормовой.
20:04:44 26-01-2025
Гость (13:02:34 26-01-2025) Радуйтесь, что пока весь картофель натуральный, включая корм... не весь . египетский весь гмо.