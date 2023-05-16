Пользователи WhatsApp смогут закрывать паролями отдельные чаты

Для того чтобы открыть переписку, можно будет использовать биометрию

16 мая 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У пользователей WhatsApp появится новая функция. Теперь в мессенджере можно будет делать "закрытые чаты".

В официальном блоге мессенджера пояснили, что при помощи этой функции пользователи смогут дополнительно защитить важные чаты.

Переписки, которые будут закрытыми, переместятся в отдельную папку. Чтобы открыть их, можно использовать пароль или биометрические данные.

Отмечается, что данная возможность будет развиваться. На чаты можно будет ставить уникальные пароли.