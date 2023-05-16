Пользователи WhatsApp смогут закрывать паролями отдельные чаты
Для того чтобы открыть переписку, можно будет использовать биометрию
16 мая 2023, 09:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
У пользователей WhatsApp появится новая функция. Теперь в мессенджере можно будет делать "закрытые чаты".
В официальном блоге мессенджера пояснили, что при помощи этой функции пользователи смогут дополнительно защитить важные чаты.
Переписки, которые будут закрытыми, переместятся в отдельную папку. Чтобы открыть их, можно использовать пароль или биометрические данные.
Отмечается, что данная возможность будет развиваться. На чаты можно будет ставить уникальные пароли.
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