Аналитики Tele2 выяснили, что аудитория шеринговых сервисов выросла на 10%

Исследовали период со второго квартала 2022 года до конца 2023

26 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KQtMp

Самокат. Иллюстрация от компании Tele2

Tele2* проанализировала приложения шеринга и выяснила, что наиболее популярным является каршеринг – 65% пользователей. Женщины старше 45 лет активнее используют услугу, и зимой интерес к ней выше, чем в летний период. Заметно растет спрос на почасовую аренду портативных зарядный устройств – увеличился втрое по сравнению с весной 2022 года.

Каршеринг

Состав аудитории: 54% мужчин и 46% женщин. Больше пользователей от 25 до 34 лет, далее от 35 до 44 лет. В обеих группах преобладают мужчины. В группе 18- 24 года доля распределилась почти поровну, с небольшим перевесом в сторону мужчин: 8% против 6%. От 45 до 55 лет преобладают женщины: 9% по сравнению с 8%. После 55 лет женщины активнее используют каршеринг: 3% по сравнению с 2%. При этом пользователи обращаются к услуге зимой чаще, чем летом.

ТОП-5 сервисов:

"Яндейс Драйв"; "Делимобиль"; "Ситидрайв"; BelkaCar* (набирает популярность: число клиентов выросло в декабре прошлого года на 49% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м); VORON* и Anytime Prime*.

Аренда самокатов (кикшеринг)

Спрос вырос на 29% за летний период с 2022 по 2023 год.

Женщины 35-44 лет оказались наиболее активными пользователями, а мужчины – 25-34 (14% и 21%). В женской группе 25-34 и мужской группе 35-44 – 9% и 15% соответственно. В категории 18-24 женщины составили 5%, мужчины – 11%. В категории 45-55: 10% среди женщин и 8% среди мужчин. Услугу активно использовали и люди старше 55: 4% женщины и 3% мужчины.

Аренда пауэрбанков

За два неполных года аудитория выросла втрое. Исходя из данных за 2023 год, доли рынка распределились так:

"Бери заряд!"; EnerGo*; StayInTouch*; GetЕnergy*; PowerApp* и Batt box*.

Сервис популярнее у:

женщин 35-44 лет – 13,9% аудитории;

мужчины 25-34 года – 13,6%.

Tele2 в Москве предоставляет бесплатный сервис аренды портативных зарядных устройств для абонентов тарифов Black* и Premium*. Арендовать пауэрбанк можно в любом салоне оператора, участвующем в проекте и на партнерских станциях. Все остальные тарифы, кроме Black и Premium, могут подписаться на безлимитную аренду пауэрбанков за 490р/месяц. Партнеры – StayInTouch (Москва) и GetЕnergy (СПб).

*Tele2 ("Теле2"); BelkaCar ("БелкаКар"); VORON ("ВОРОН"); Anytime Prime ("Энитайм Прайм"); EnerGo ("ЭнерГоу"); StayInTouch ("СтейИнТач"); GetЕnergy ("ГетЭнерджи"); PowerApp ("ПауэрАп"); Batt box ("Бэтт бокс"); Black ("Блэк"); Premium ("Премиум").

Tele2

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