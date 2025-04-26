Помнят и чтят. Более 18 тысяч человек в Алтайском крае приняли участие в "Диктанте Победы"

Акция, организованная "Единой Россией", в этом году привлекла рекордное число участников

26 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

"Диктант Победы" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

25 апреля в Алтайском крае прошла международная патриотическая акция "Диктант Победы". Масштабное тестирование, организованное партией "Единая Россия", состоялось уже в седьмой раз и собрало в регионе рекордное число участников – 18 608 человек. Центральной площадкой стало Алтайское краевое Законодательное собрание.

Диктант писали депутаты, волонтеры, юнармейцы, ветераны, представители молодежных организаций, студенты, сотрудники правоохранительных органов и участники специальной военной операции.

"Мы зарегистрировали рекордное количество площадок для проведения тестирования – 341. В год 80-летия Великой Победы "Диктант Победы" вызвал повышенный интерес. К патриотической акции присоединились школы и библиотеки, вузы, ссузы, заводы, войсковые части, многие другие учреждения и организации", – отметила руководитель реготделения "Волонтеров Победы", председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае Алина Горлова.

Тест включал 25 вопросов, на выполнение которых отводилось 45 минут. В 2025 году, по поручению Дмитрия Медведева, часть заданий посвятили событиям спецоперации.

Особую значимость акции подчеркнул ветеран и участник СВО Виктор Дмитриев, отметив, что европейские страны искажают историю, и наша задача – этого не допустить.

"Диктант Победы" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

По словам вице-спикера АКЗС, первого заместителя секретаря регионального отделения "Единой России" Дениса Голобородько, "Диктант Победы" – это не только проверка знаний, но и способ сохранить историческую память. Он рассказал, что ежегодно участвует в диктанте, в этот раз выбрал площадку в Благовещенском районе.

"Именно тут я еще ребенком получал первые знания об истории. В библиотеке тогда работала моя мама, давала мне разные энциклопедии и книги, которые я с интересом изучал", – поделился Денис Голобородько.

Для выпускников школ участие в "Диктанте Победы" – шанс получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. А победителей на федеральном уровне пригласят на парад Победы в Москву.

В целом акция прошла в 90 странах мира, охватив более 35 тысяч площадок. Задания перевели на десять языков, включая английский, французский, арабский и китайский.