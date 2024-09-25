Как на Алтае идет вакцинация от гриппа, который может нагрянуть раньше обычного?

Прививку поставили уже больше 300 тысяч жителей региона

25 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Вакцинация / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае продолжается прививочная кампания от гриппа, которая началась 12 августа. Пока она идет неплохими темпами, рассказала на пресс-конференции 24 сентября главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, даже в разгар заболеваемости ОРВИ поток желающих привиться весьма высокий.

О том, как проходит вакцинация от гриппа, который, кстати, в этом году может прийти раньше обычного, – в материале amic.ru.

Привили почти треть

По словам Переладовой, на данный момент в Алтайском крае привито уже больше 380 тысяч человек. Это хороший темп, благодаря которому итоговый план будет выполнен, считает эпидемиолог.

"Вакцинация идет достаточно эффективно, даже несмотря на то, что три недели мы находимся на эпидподъеме по ОРВИ. В среднем за неделю мы прививаем до 20 тысяч жителей. Это хорошая цифра, которая позволит нам к началу зимы реализовать всю вакцину и создать высокую иммунную прослойку", – не сомневается специалист.Напомним, всего в 2024 году в Алтайском крае планируется привить порядка 1,3 млн человек. Это около 60% от общего населения региона – именно такая иммунная прослойка способна остановить "эпидемическое" распространение гриппа.

Переладова рассказала, что в край поступило уже около половины от запланированного объема вакцин. Сейчас препараты есть во всех поликлиниках региона, поэтому привиться можно без проблем в любом районе. Кроме того, еще более 10 тысяч доз вакцин от гриппа есть в негосударственных прививочных кабинетах.

Эпидемиолог напомнила, что точного срока окончания прививочной кампании нет: она будет завершена, когда израсходуют всю вакцину. Но желательно успеть к декабрю, когда грипп обычно начинает циркулировать, подчеркивает Переладова. И добавляет: если упустить момент, то потом придется прививаться за свой счет.

Почему грипп может нагрянуть раньше?

В других регионах грипп уже выявляют. По словам начальника отдела эпиднадзора и санохраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, заболевшие есть в Санкт-Петербурге и Якутии. Всего выявлено 14 случаев: обнаружены штаммы H1N1, H3N2, а также грипп типа B.

Так что существует вероятность, что грипп появится раньше и в других регионах.

Впрочем, в Алтайском крае он пока не зарегистрирован. Сейчас специалисты выявляют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы и другие. О том, как регион переживает пик заболеваемости ОРВИ и когда она пойдет на спад, читайте в нашем материале.

Что за вакцина и для кого она бесплатна?

В этом году за счет федерального бюджета в Алтайский край поставляют три вида вакцины.

Первая – "Совигрипп", который поступает в двух версиях. Тот, что без консерванта, применяют для детей, а с консервантом – для взрослых.

Второй препарат – "Ультрикс Квадри", им прививают детей и взрослых из групп риска.

Третья вакцина – "ФЛЮ-М", ее в этом году поставили на Алтай впервые.

Решение о том, какую именно вакцину применять, принимает врач. Но, подчеркивает Переладова, если нет противопоказаний, пациент может на месте выбрать, чем ему привиться.

Бесплатная прививка от гриппа положена категориям граждан, перечисленным в нацкалендаре. Это:

школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;

работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;

беременные (2-й и 3-й триместр);

пенсионеры;

солдаты-срочники;

люди с хроническими заболеваниями.

Как привиться от гриппа?

Вакцинироваться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Это можно тремя способами: