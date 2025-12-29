Пополнить счет наличными по СБП можно будет через любой банкомат
О внедрении новой возможности рассказали в Центробанке
29 декабря 2025, 17:35, ИА Амител
В скором времени Центральный Банк Российской Федерации, действуя в сотрудничестве с представителями финансовой индустрии, намерен расширить функционал Системы быстрых платежей (СБП). Согласно заявлению Аллы Бакиной, директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ, одним из нововведений станет возможность внесения наличных средств на свой счет через банкоматы различных банков.
«Вместе с партнерами по рынку, мы активно работаем над добавлением новых возможностей. В ближайшей перспективе планируется внедрить механизм, позволяющий пополнять счет наличными через банкомат, независимо от его принадлежности к конкретному банку», – пояснила она в беседе с ТАСС.
По ее информации, регулятор также намерен предоставить бизнесу более широкий спектр инструментов для осуществления онлайн-платежей в бюджет. Помимо этого, в рамках развития СБП планируется запуск формата QR-presented, где клиент сможет самостоятельно генерировать QR-код для оплаты и предоставлять его кассиру, заменяя традиционное сканирование кода, сгенерированного торговой точкой.
17:39:26 29-12-2025
Ха, налик закинул - и тут же налоговая спросит "а откуда у тебя налик?"
Надо всё что налом пришло - налом и тратить. Иначе органы увидят разницу между доходами и расходами.
17:48:56 29-12-2025
а зачем ?
Наличка она и в Африке - наличка.
А карту могут заблокировать
И поводов для блокировки уже 12
21:44:33 29-12-2025
пополнять счет наличными через банкомат, независимо от его принадлежности к конкретному банку - хорошо бы и снимать через любой банкомат без комиссий.. иногда понатыкано банкоматов - к чему?