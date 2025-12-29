НОВОСТИЭкономика

Пополнить счет наличными по СБП можно будет через любой банкомат

О внедрении новой возможности рассказали в Центробанке

29 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru
В скором времени Центральный Банк Российской Федерации, действуя в сотрудничестве с представителями финансовой индустрии, намерен расширить функционал Системы быстрых платежей (СБП). Согласно заявлению Аллы Бакиной, директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ, одним из нововведений станет возможность внесения наличных средств на свой счет через банкоматы различных банков.

«Вместе с партнерами по рынку, мы активно работаем над добавлением новых возможностей. В ближайшей перспективе планируется внедрить механизм, позволяющий пополнять счет наличными через банкомат, независимо от его принадлежности к конкретному банку», – пояснила она в беседе с ТАСС.

По ее информации, регулятор также намерен предоставить бизнесу более широкий спектр инструментов для осуществления онлайн-платежей в бюджет. Помимо этого, в рамках развития СБП планируется запуск формата QR-presented, где клиент сможет самостоятельно генерировать QR-код для оплаты и предоставлять его кассиру, заменяя традиционное сканирование кода, сгенерированного торговой точкой.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:39:26 29-12-2025

Ха, налик закинул - и тут же налоговая спросит "а откуда у тебя налик?"
Надо всё что налом пришло - налом и тратить. Иначе органы увидят разницу между доходами и расходами.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:48:56 29-12-2025

а зачем ?
Наличка она и в Африке - наличка.
А карту могут заблокировать
И поводов для блокировки уже 12

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:33 29-12-2025

пополнять счет наличными через банкомат, независимо от его принадлежности к конкретному банку - хорошо бы и снимать через любой банкомат без комиссий.. иногда понатыкано банкоматов - к чему?

  -13 Нравится
Ответить
