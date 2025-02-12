Порывистый ветер, метели и гололедица. МЧС предупредило о непогоде в Алтайском крае

Спасатели напомнили о мерах предосторожности

12 февраля 2025, 15:05, ИА Амител

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае днем 13-го и в первой половине ночи 14 февраля, предупредили в МЧС региона.

В это время синоптики обещают снег, местами сильный, а также метели и усиление ветра с порывами до 28 м/с. На дорогах местами будут снежные заносы и сильная гололедица.

Спасатели отметили, что из-за непогоды возможно возникновение происшествий: обрывы ЛЭП, падение деревьев и прочее.

Водителей призывают проверять состояние автомобиля и наличие необходимых средств безопасности перед поездкой. При движении в условиях плохой видимости следует уменьшать скорость до 10–20 км/ч и использовать ближний свет фар или противотуманки. Кроме того, на скользкой дороге важно сочетать торможение двигателем с резкими нажатиями на тормоза, избегая поворотов во время торможения.

При сильном ветре опасно укрываться и парковаться под деревьями и рекламными щитами. Безопаснее всего переждать непогоду в капитальном строении, а машину оставить в гараже.