Посетителей ТРК "Воскресенье" в Бийске эвакуировали из-за забытого пакета с покупками

Спецслужбы провели проверку объекта, после чего торговый центр возобновил работу

14 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Эвакуация посетителей ТРК "Воскресенье" в Бийске / Фото: "Бийск 22"

В Бийске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного комплекса "Воскресенье" после обнаружения подозрительного предмета. Как сообщает Telegram-канал "Бийск 22", им оказался забытый пакет с покупками.

Инцидент произошел днем 14 декабря. На место выезжали сотрудники полиции, Росгвардии и кинологическая служба. После профилактического обследования объекта и установления, что угрозы нет, торговый центр возобновил работу.

Напомним, 8 декабря в Бийске уже проводилась эвакуация – на автовокзале. По данным антитеррористической комиссии Алтайского края, тогда причиной стала провокация со стороны субъектов, действующих в интересах враждебных государств.