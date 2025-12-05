НОВОСТИПроисшествия

"Подкинули кошельки". Стала известна причина оцепления возле бизнес-центра в Барнауле

Возле офисного центра на Социалистическом проспекте работают правоохранители и специальный робот-сапер

05 декабря 2025, 15:26, ИА Амител

Робот-сапер возле бизнес-центра "Соц 109" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле правоохранители со специальным роботом-сапером проверяют подозрительные предметы, оставленные неизвестным человеком возле центрального входа в бизнес-центр "Соц 109" по адресу Социалистический проспект, 109. 

Как сообщили amic.ru очевидцы, неизвестный подкинул два красных кошелька.

«На камерах видно, как подошел мужчина и выкинул два кошелька: один – к крыльцу бизнес-центра, второй – к крыльцу ресторана "Иероглиф"», – рассказали собеседники.

Инцидент произошел примерно в 11:30 утра.

"Опасности не обнаружено". В МВД прокомментировали оцепление у бизнес-центра в Барнауле

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

Avatar Picture
Кхм...

15:33:33 05-12-2025

Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.
🤣

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:35 05-12-2025

Кхм... (15:33:33 05-12-2025) Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.🤣... И оба красные?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:24 05-12-2025

Кхм... (15:33:33 05-12-2025) Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.🤣... В кусты или мусорку бросил. Зачем светится?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:03 05-12-2025

Кхм... (15:33:33 05-12-2025) Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.🤣... карманник выкинет между сараями на пустыре, а не на крыльцо бизнесцентра

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:38:31 05-12-2025

Гость (17:20:03 05-12-2025) карманник выкинет между сараями на пустыре, а не на крыльцо ... Ну, вам, как специалисту, виднее🤣
А по факту: вышел на остановке, с двумя мазнутыми в "сарае" на кармане шмелями, бумажки вытащил, сами лопатники тут же выкинул, чтобы палева не было.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:52 05-12-2025

Пустой кошелёк - плохая примета.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:07 05-12-2025

Вот жизнь то пошла , скоро мы сами себе верить не будем

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:39:15 05-12-2025

Гость (16:04:07 05-12-2025) Вот жизнь то пошла , скоро мы сами себе верить не будем... Поменьше телевизер смотрите.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:11 06-12-2025

Да учения проводили, а красные чтоб заметнее были.

  0 Нравится
Ответить
