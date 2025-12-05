"Подкинули кошельки". Стала известна причина оцепления возле бизнес-центра в Барнауле
Возле офисного центра на Социалистическом проспекте работают правоохранители и специальный робот-сапер
05 декабря 2025, 15:26, ИА Амител
Робот-сапер возле бизнес-центра "Соц 109" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле правоохранители со специальным роботом-сапером проверяют подозрительные предметы, оставленные неизвестным человеком возле центрального входа в бизнес-центр "Соц 109" по адресу Социалистический проспект, 109.
Как сообщили amic.ru очевидцы, неизвестный подкинул два красных кошелька.
«На камерах видно, как подошел мужчина и выкинул два кошелька: один – к крыльцу бизнес-центра, второй – к крыльцу ресторана "Иероглиф"», – рассказали собеседники.
Инцидент произошел примерно в 11:30 утра.
15:33:33 05-12-2025
Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.
🤣
16:30:35 05-12-2025
Кхм... (15:33:33 05-12-2025) Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.🤣... И оба красные?
17:04:24 05-12-2025
Кхм... (15:33:33 05-12-2025) Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.🤣... В кусты или мусорку бросил. Зачем светится?
17:20:03 05-12-2025
Кхм... (15:33:33 05-12-2025) Карманник выкинул гаманки, которые вытащил в трамвае.🤣... карманник выкинет между сараями на пустыре, а не на крыльцо бизнесцентра
18:38:31 05-12-2025
Гость (17:20:03 05-12-2025) карманник выкинет между сараями на пустыре, а не на крыльцо ... Ну, вам, как специалисту, виднее🤣
А по факту: вышел на остановке, с двумя мазнутыми в "сарае" на кармане шмелями, бумажки вытащил, сами лопатники тут же выкинул, чтобы палева не было.
15:43:52 05-12-2025
Пустой кошелёк - плохая примета.
16:04:07 05-12-2025
Вот жизнь то пошла , скоро мы сами себе верить не будем
18:39:15 05-12-2025
Гость (16:04:07 05-12-2025) Вот жизнь то пошла , скоро мы сами себе верить не будем... Поменьше телевизер смотрите.
11:12:11 06-12-2025
Да учения проводили, а красные чтоб заметнее были.