"Подкинули кошельки". Стала известна причина оцепления возле бизнес-центра в Барнауле

Возле офисного центра на Социалистическом проспекте работают правоохранители и специальный робот-сапер

05 декабря 2025, 15:26, ИА Амител

Робот-сапер возле бизнес-центра "Соц 109" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле правоохранители со специальным роботом-сапером проверяют подозрительные предметы, оставленные неизвестным человеком возле центрального входа в бизнес-центр "Соц 109" по адресу Социалистический проспект, 109.

Как сообщили amic.ru очевидцы, неизвестный подкинул два красных кошелька.

«На камерах видно, как подошел мужчина и выкинул два кошелька: один – к крыльцу бизнес-центра, второй – к крыльцу ресторана "Иероглиф"», – рассказали собеседники.

Инцидент произошел примерно в 11:30 утра.

