Правоохранительные органы Алтайского края раскрыли причину эвакуации на автовокзале Бийска

Неизвестные пытались дезорганизовать работу транспортной инфраструктуры города

08 декабря 2025, 23:08, ИА Амител

Автовокзал в Бийске / Источник фото: 2ГИС

В Алтайском крае силовики пресекли серию провокаций, направленных против объектов транспорта в Бийске. Как сообщили в региональной антитеррористической комиссии со ссылкой на правоохранительные органы, в последние две недели неизвестные, действующие в интересах недружественных стран, рассылали фейковые сообщения о минированиях и нештатных ситуациях. Целью было дезорганизовать работу транспортной инфраструктуры.

Одной из таких атак стала ложная угроза, поступившая днем 8 декабря. Из-за нее пришлось эвакуировать людей из здания бийского автовокзала. В комиссии отметили, что всего за последние недели силовые структуры пресекли более десяти аналогичных эпизодов.

«Субъекты, действующие в интересах противника, не оставляют попыток создания технических и информационных угроз. Деструктивная активность призвана вызвать панику через СМИ, перегрузить правоохранительные органы, а также снять структуру и временные, технические параметры реагирования на комплексные угрозы», – подчеркнули правоохранители.

В ведомстве поблагодарили жителей, которые помогали предотвращать распространение провокаций, и напомнили, что хаотичное тиражирование непроверенных сведений играет на руку злоумышленникам.

Напомним, в Барнауле в пятницу, 5 декабря, неизвестный выбросил два кошелька яркого цвета возле бизнес-центра "Соц 109" на Социалистическом проспекте. Правоохранительные органы отреагировали на сообщение очевидцев и проверили подозрительные предметы. Как оказалось, опасности они на представляли.