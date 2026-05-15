Атака дронов привела к повреждению жилых домов, а обломки одного из беспилотников рухнули на территорию предприятия

15 мая 2026, 16:24, ИА Амител

Дроны / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Недавняя атака украинских дронов на Рязань поднимает вопрос о необходимости превентивных ударов со стороны Вооруженных Сил России по европейским объектам, где производятся беспилотники для Украины, заявил "Газете.ru" член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Настало время для превентивных действий. Мы должны определить, где находятся заводы, производящие дроны, которые атакуют нашу территорию и мирное население. Это Европа, которая фактически стала тыловой базой для Украины», — отметил он.

Колесник подчеркнул, что тыловые районы противника, особенно те, где производятся дроны и боеприпасы, всегда становятся целями для атак.

«Они сами напросились на это. Я уверен, что решение о нанесении ударов по европейским заводам, производящим БПЛА, уже принято. Когда это решение будет реализовано, это станет вопросом не военно-политического руководства, а военного командования, которое обязано защищать наших граждан», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Джанкое при ударе БПЛА погибли пять человек.