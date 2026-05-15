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После атаки на Рязань в Госдуме допустили удар по Европе

Атака дронов привела к повреждению жилых домов, а обломки одного из беспилотников рухнули на территорию предприятия

15 мая 2026, 16:24, ИА Амител

Дроны / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Дроны / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Недавняя атака украинских дронов на Рязань поднимает вопрос о необходимости превентивных ударов со стороны Вооруженных Сил России по европейским объектам, где производятся беспилотники для Украины, заявил "Газете.ru" член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Настало время для превентивных действий. Мы должны определить, где находятся заводы, производящие дроны, которые атакуют нашу территорию и мирное население. Это Европа, которая фактически стала тыловой базой для Украины», — отметил он.

Колесник подчеркнул, что тыловые районы противника, особенно те, где производятся дроны и боеприпасы, всегда становятся целями для атак.

«Они сами напросились на это. Я уверен, что решение о нанесении ударов по европейским заводам, производящим БПЛА, уже принято. Когда это решение будет реализовано, это станет вопросом не военно-политического руководства, а военного командования, которое обязано защищать наших граждан», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Джанкое при ударе БПЛА погибли пять человек.

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

17:11:52 15-05-2026

Почему так долго думала дума? Или это не наша дума, а какой то другой страны, где капиталы и дети живут?

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Гость

17:36:13 15-05-2026

За 4 года сколько этих атак то было..

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Гость

18:57:22 15-05-2026

А ответа не будет?

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Вежливый Человек

10:12:05 16-05-2026

Не смешно.

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Гость

13:57:35 16-05-2026

В Госдуме только разговоры.
Такие решения не ими должно приниматься, компетенция депутата остаётся в его специализации по образованию, даже военные пенсионеры, становясь депутатами, имеют право только на разговоры по теме

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Элен без ребят

20:08:56 17-05-2026

Мы должны определить, где находятся заводы, производящие дроны (ц)
что? определится, где заводы? пятый год идёт СВО...
да каждого рабочего с этих заводов уже поименно знать должны! эх, Тов. Сталина не хватает иногда очень сильно.

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