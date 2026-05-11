НОВОСТИПолитика

Минобороны РФ: Украина более 23 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

Как подчеркивает ведомство, российские войска "продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях"

11 мая 2026, 18:04, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

За время действия объявленного Россией в зоне СВО перемирия ВСУ 23 802 раза нанесли удары по позициям ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает "Коммерсант".

Как отметили в ведомстве, ВС РФ "продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях". При этом в Минобороны добавили, что российские подразделения "зеркально реагировали" на атаки ВСУ.

9 мая Минобороны РФ сообщало о 16 071 случае нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

СВО украина Минобороны
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

06:26:12 12-05-2026

Сидели и считали?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:12 12-05-2026

более 23 тысяч раз нарушила --- ну по Параду же не била, значит по центру Киева можно не бить

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров