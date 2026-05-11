Минобороны РФ: Украина более 23 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

Как подчеркивает ведомство, российские войска "продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях"

11 мая 2026, 18:04, ИА Амител

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За время действия объявленного Россией в зоне СВО перемирия ВСУ 23 802 раза нанесли удары по позициям ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает "Коммерсант".

Как отметили в ведомстве, ВС РФ "продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях". При этом в Минобороны добавили, что российские подразделения "зеркально реагировали" на атаки ВСУ.

9 мая Минобороны РФ сообщало о 16 071 случае нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.