Минобороны РФ: Украина более 23 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
Как подчеркивает ведомство, российские войска "продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях"
11 мая 2026, 18:04, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
За время действия объявленного Россией в зоне СВО перемирия ВСУ 23 802 раза нанесли удары по позициям ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает "Коммерсант".
Как отметили в ведомстве, ВС РФ "продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях". При этом в Минобороны добавили, что российские подразделения "зеркально реагировали" на атаки ВСУ.
9 мая Минобороны РФ сообщало о 16 071 случае нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.
06:26:12 12-05-2026
Сидели и считали?
07:55:12 12-05-2026
более 23 тысяч раз нарушила --- ну по Параду же не била, значит по центру Киева можно не бить