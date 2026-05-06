В Джанкое при ударе БПЛА погибли пять человек

Глава Крыма выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую поддержку

06 мая 2026, 07:29, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою погибли пять гражданских лиц.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заверил, что органы власти окажут им всю необходимую помощь и поддержку. На месте происшествия в настоящее время работают профильные службы.

При этом ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах, а российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами — но исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице в Москве. Тогда никто не пострадал.