После слов Путина о правах женщин власти регионов пересматривают взгляды на аборты

Президент заявил, что "права и свободы женщин должны соблюдаться"

25 декабря 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти российских регионов начали пересматривать свои инициативы по абортам и опровергать ранее принятые решения, пишут "Известия".

Напомним, в ноябре-декабре тема абортов стала настолько обсуждаемой, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала "снизить накал риторики". В частности, в некоторых регионах даже начали вводить запреты на прерывание беременности, а на уровне Федерации появились инициативы о штрафах и уголовном преследовании за склонение к аборту.

14 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что "права и свободы женщин должны соблюдаться". После этого, как отмечает издание, в регионах быстро пересмотрели свои решения.

"В Челябинской области стали отрицать, что есть рекомендации, запрещающие аборты в частных клиниках. А в Нижегородской области, чье Заксобрание внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в негосударственных медучреждениях, основной причиной инициативы теперь называют претензии к качеству процедуры в этих организациях", – уточняет издание.

Нижегородские власти заявили, что законопроект не ущемляет права женщин, а направлен на "сохранение и укрепление здоровья, обеспечение оказания квалифицированной медпомощи".

Власти Татарстана и Курской области, которые вводили у себя разные ограничительные меры в отношении абортов, отметили, что запрет абортов это путь в никуда и ущемляться репродуктивные права женщин не будут.