После слов Путина о правах женщин власти регионов пересматривают взгляды на аборты
Президент заявил, что "права и свободы женщин должны соблюдаться"
25 декабря 2023, 13:19, ИА Амител
Власти российских регионов начали пересматривать свои инициативы по абортам и опровергать ранее принятые решения, пишут "Известия".
Напомним, в ноябре-декабре тема абортов стала настолько обсуждаемой, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала "снизить накал риторики". В частности, в некоторых регионах даже начали вводить запреты на прерывание беременности, а на уровне Федерации появились инициативы о штрафах и уголовном преследовании за склонение к аборту.
14 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что "права и свободы женщин должны соблюдаться". После этого, как отмечает издание, в регионах быстро пересмотрели свои решения.
"В Челябинской области стали отрицать, что есть рекомендации, запрещающие аборты в частных клиниках. А в Нижегородской области, чье Заксобрание внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в негосударственных медучреждениях, основной причиной инициативы теперь называют претензии к качеству процедуры в этих организациях", – уточняет издание.
Нижегородские власти заявили, что законопроект не ущемляет права женщин, а направлен на "сохранение и укрепление здоровья, обеспечение оказания квалифицированной медпомощи".
Власти Татарстана и Курской области, которые вводили у себя разные ограничительные меры в отношении абортов, отметили, что запрет абортов это путь в никуда и ущемляться репродуктивные права женщин не будут.
13:24:40 25-12-2023
Переобуваться в прыжке- это любимая забава региональных властей)
13:39:10 25-12-2023
А вот еще интересно - РПЦ и иже с ними громко и долго вопили, что аборты должны быть выведены из ОМС. Теперь, когда аборты, наоборот, запрещают в частных клиниках и переводят на ОМС полностью, где все эти люди со своими протестами? Хотя казалось бы... И да, все это в пользу бедных - в частных запретят, а в государственных либо сроки будут затягивать, либо сделают 8 недель, как предлагали. И все - права соблюдены, вам никто ничего не запрещает. А дальше можно и до контрацепции добраться.
13:46:07 25-12-2023
"права и свободы женщин должны соблюдаться" ---- права всех должны соблюдаться, но нерожденные дети не субъекты права. Хотя скорее всего субъекты морали
13:50:39 25-12-2023
Есть достаточно тонкие защитные средства, но наверное женщина считает, что без них приятней и она имеет право получить удовольствия больше. А то что после этого возможно придется убить плод, для нее менее важно. Никто никогда не предлагал ограничения на криминальные случаи и по здоровью
13:56:34 25-12-2023
А кто ущемляет в правах то? Пожалуйста в поликлинику через Госуслуги записались, там терапевт определит отсутствие противопоказаний. И выдаст талон куда нужно. Может уже и в садике к этому времени очередь подойдёт
14:53:16 25-12-2023
Как говорится - черти законами прирастают. Это у Бога в Новом Завете, всего два закона. Для наших попов эти законы не писаны, они с кесарем соревнуется, кто больше ереси сочинит.