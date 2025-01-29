Пособия на погребение в Алтайском крае будут выдавать на новых условиях
Теперь выплаты будут поступать гражданам напрямую, минуя работодателей
29 января 2025, 09:30, ИА Амител
С 1 января 2025 года социальные пособия на погребение в Алтайском крае назначают и выплачивают на новых условиях. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
Ранее пособие на погребение умершего работника выплачивал работодатель, основываясь на справке о смерти. Затем Социальный Фонд РФ возмещал эти расходы страхователю. Однако после поправок в Федеральный закон № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" выплаты пособия стали прямыми: расходы на погребение будут возмещать непосредственно гражданам, минуя расчеты со страхователем.
Если умерший был пенсионером или работал, пособие выплатит Социальный фонд. В других случаях этим займутся органы социальной защиты населения.
Для получения пособия родственники умершего должны подать заявление. Это можно сделать, обратившись в клиентскую службу либо заполнив документ на портале госуслуг.
При этом если работодатель выплатил пособие после 1 января 2025 года, возмещению за счет средств Социального фонда России оно не подлежит.
09:44:17 29-01-2025
Прорывные решения
12:03:31 29-01-2025
раньше давал сбербанк, было быстро и без хлопот. В соцзащиту просто так не попасть, заявление не написать. "Госуслуги" есть далеко не у всех. Очень проблемно стало связаться с соцзащитой.