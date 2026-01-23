Потерявшийся в отпуске кот прошел 250 километров и вернулся домой

На весь путь до дома животное потратило больше полугода

23 января 2026, 15:10, ИА Амител

Черная кошка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Кот, потерявшийся во время отпуска, самостоятельно преодолел 250 километров, чтобы вернуться в родной дом, сообщает Oddity Central.

В начале августа 2025 года Патрик и Эвелин Сир возвращались в свою французскую резиденцию после отпуска в испанской дельте реки Эбро. В пути они остановились в Каталонии для заправки автомобиля и небольшой кофейной паузы. В этот момент одно из автомобильных стекол было оставлено не до конца закрытым.

Семейная пара продолжила путешествие, считая, что их любимый кот по имени Фил мирно спит в салоне автомобиля, как это обычно бывало. Только спустя несколько часов, во время остановки у озера Жуар, обнаружилось, что питомец исчез. Тщательные поиски внутри машины и попытки привлечь его внимание едой не дали результатов.

На следующий день супруги вернулись в зону отдыха в Каталонии, где Фила видели в последний раз. Они расспрашивали прохожих, звали кота и обратились за помощью в местную организацию по защите животных. Также было составлено заявление о пропаже, поданное в правоохранительные органы. Однако в течение нескольких дней никакой информации получить не удалось.

Вскоре поступило сообщение о черно-белом коте, замеченном недалеко от той же самой зоны отдыха. Супруги незамедлительно прибыли туда и даже остались на ночь, надеясь воссоединиться со своим питомцем. Животное действительно видели, но оно скрылось, прежде чем его смогли поймать.

Со временем Патрик и Эвелин приняли печальную мысль о том, что кот потерян навсегда. Тем не менее 9 января 2026 года с ними связалась соседка по имени Элен, сообщив о том, что их кот находится у нее.

По ее словам, животное появилось около месяца назад – в крайне истощенном состоянии, замерзшее и заметно уставшее. Элен доставила кота к ветеринару для сканирования микрочипа, получив данные владельцев, и впоследствии передала Фила в руки хозяев.

Как именно животному удалось проделать путь в 250 километров, пересечь несколько областей и государственную границу, остается загадкой.