Далмоша никого не оставит равнодушным

20 января 2026, 15:41, ИА Амител

Дарлен Флер Далмор Блэк / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк (сокращенно Далмоша) официально признан лучшим и самым красивым представителем семейства кошачьих в мире по версии Всемирной федерации кошек (WCF).

Согласно опубликованному в январе 2026 года годовому рейтингу Best Cat 2025, российский абиссинец занял первое место, набрав рекордные 19 726 баллов среди почти 1500 участников из разных стран. Это достижение стало результатом участия кота более чем в 50 международных выставках в течение прошлого года, в ходе которых он преодолел 74 тысячи километров и неизменно покорял судей своей грацией и экстерьером. Тройка лидеров мирового рейтинга 2025 года выглядит так: Дарлен Флер Далмор Блэк (абиссинская порода, Россия) – 19 726 баллов, MelodySharm P-Shark (хайленд-фолд, Таиланд) – 18 508 баллов и Moki TarLen Luxury (британская короткошерстная, Белоруссия) – 18 213 баллов.

Сергей Булкин / ТАСС

Далмоше полтора года (родился в июне 2024-го), и он уже является обладателем почетного титула World Champion (чемпион мира). Хозяйка чемпиона, Дарья, отмечает, что победа стала возможной не только благодаря природной красоте – золотистому отливу шерсти и выразительным глазам, – но и его харизме и отличной выставочной кондиции. Насыщенная выставочная жизнь Далмора обходится Дарье в круглую сумму: участие в конкурсах, перелеты и груминг за 2025 год составили около 3 млн рублей. "Можно было бы несколько машин купить или ремонт сделать", – рассказывает Дарья в интервью изданию ТАСС. В качестве призов Далмору обычно вручают кубки, статуэтки, наградные розетки, корма и наполнители. "Я из Хорватии привезла около 15 кг корма, не смогла оставить", – улыбнулась владелица. Дома Далмор питается сухим кормом, сырым мясом, а также очень любит паучи.

Сергей Булкин / ТАСС