Потребительский "экстремизм". Как маркетплейсы в России борются с возвратом товаров
После новогодних каникул меньше сдают товары, но делали это активнее заранее
16 января 2026, 08:00, ИА Амител
Крупные маркетплейсы заявили, что после новогодних праздников не зафиксировали массового всплеска возвратов товаров. Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries & Russ отмечают: ажиотажа, который наблюдался в предыдущие годы, в этот раз не произошло. Однако сами продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов уверяют, что проблема недобросовестных возвратов полностью не исчезла. В вопросе разбирались журналисты радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Возвраты сместились на декабрь
По словам селлеров, часть покупателей старается возвращать товары еще до праздников. Особенно это касается новогодней атрибутики, нарядной одежды и подарков. Чтобы сократить потери, продавцы заранее снимали остатки с карточек товаров – если позиции нет в наличии, оформить заказ невозможно. Об этом рассказала селлер из Барнаула Евгения Кобелькова.
«Если это вечерние платья, то здесь возвраты были. Даже наряды, которые можно на любую вечеринку или на ужин надеть, возвращали. Возвраты как были, так и есть. Может, чуть поменьше», – объяснила эксперт.
В соцсетях активно обсуждают случаи, когда покупатели сдают обратно вещи после фактической эксплуатации: от вечерних платьев до горнолыжной экипировки. Продавцы жалуются, что им возвращают товары с явными следами носки, а иногда – в поврежденном состоянии. Особенно сложно проверять спортивное снаряжение: сотрудники ПВЗ не всегда могут определить, использовалось ли оно.
Возвраты бьют по экономике продавцов
Каждый возврат – это дополнительные расходы на логистику, хранение и повторную обработку товара. По оценкам селлеров, возврат одной куртки стоимостью около 9 тысяч рублей может обойтись продавцу более чем в тысячу рублей. В отдельных категориях один возврат перекрывает прибыль сразу от нескольких продаж.
Одна из частых причин отказов – задержка доставки. Если заказ, оформленный в качестве подарка, приходит после праздников, покупатель чаще всего отказывается от него. При этом расходы на обратную доставку, как правило, ложатся на продавца. Детские игрушки, аксессуары, бытовую технику тоже возвращают, объяснил радиостанции селлер Андрей Чистяков.
«Зачастую на маркетплейсе мы видим то, что товар должен прийти через один-два дня, но по факту, после того как мы совершаем заказ и ожидаем подарок, который должен приехать в канун Нового года, потому что мы все сделали в последний момент, доставку этого товара начинают переносить дальше, дальше. И люди уже понимают, что они его получат после праздников, и делают отказы, возвраты. Вторая часть товаров – это не подошло, подарили, не понравилось и так далее. Уже с 1-го числа мы ежедневно получаем заявки на возвраты или просто уже одобренные возвраты. В целом эта проблема довольно-таки серьезная, потому что каждый возврат стоит денег. Есть такие товары, где возврат одного товара перекрывает продажу пяти. Политика маркетплейсов: возвращаем все, что возвращается. Не стоит забывать тот факт, что состояние товаров, в котором нам их возвращают, оставляет желать лучшего», – заявил Андрей Чистяков.
"Люди просто не понимают"
Не рады возвратам и владельцы ПВЗ, рассказывает Илья, владелец пунктов Wildberries в Москве и Сочи.
«Есть большое количество людей, которые заказывают просто горы товаров и часами потом сидят в примерочной, сдают все обратно и забирают зубочистку или зажигалку. Люди просто не понимают, что все эти 40, 60 или 80 товаров нам потом приходится переупаковывать, сортировать, складывать в коробки и отправлять обратно на склад. Самая большая проблема здесь – то, что они создают очереди в пунктах выдачи и часами занимают примерочные. Второй тип людей – это те, кто берут какие-то вещи, пользуются ими и потом сдают обратно. Люди приносят действительно вещи из дома. От них запах табака, пота», – отметил Илья.
Что изменили маркетплейсы?
Эксперты отмечают: в этом году ситуация все же выглядит спокойнее. Ozon сократил сроки возврата с 21 до 15 дней, а для новогодних товаров – до семи дней. Wildberries все чаще переводит возвраты в формат заявок, которые рассматривают сами продавцы. Это снизило количество злоупотреблений, хотя полностью проблему не решило.
Массового "потребительского экстремизма", характерного для прошлых лет, действительно стало меньше. Однако проблема недобросовестных возвратов по-прежнему остается актуальной и продолжает влиять на экономику онлайн-торговли. В конечном итоге эти издержки могут быть заложены в цену товаров и коснуться всех покупателей.
«Все же фарс случается. Например, на днях в наших сообществах продавцов возникло громкое обсуждение. Есть недобросовестные клиенты, которые возвращают горнолыжную экипировку после того как покатаются. К сожалению, у сотрудников пункта выдачи нет должного навыка проверять такого рода оборудование», – заявил журналистам основатель Клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
08:59:42 16-01-2026
маркетплейсы, да ни как не боятся, все на продавцов переложили возвраты доставки налоги и то по ихней схеме продавец за них и за себя платит Удобно.
09:06:26 16-01-2026
А продавцы разве не вкладывают риски в цены, как это делают обычные магазины?
09:08:16 16-01-2026
Одновременно вышли из строя моторы на микроволновке у меня и отца. Сделал заказ 2 разных. Через 30 дней приходит 2 летний неисправный мотор с грязной этикеткой. Зачем мне такой? Еще один мотор, приходит через 40 дней после заказа, он 5 летней давности с грязной этикеткой и согнутыми контактами явно б/у. Этот работает, забираю, надоело ждать. Сверла присылают без ленточки и заточки, они даже пластмассу не сверлят. 3 раза отказывался.
10:28:30 16-01-2026
Гость (09:08:16 16-01-2026) Одновременно вышли из строя моторы на микроволновке у меня и... Магазин вам в помощь.
10:53:54 16-01-2026
Гость (10:28:30 16-01-2026) Магазин вам в помощь.... В магазине в 4 раза дороже и не все купишь, а тут из Китая к дому подвезут. Бывают плюсы и минусы.
12:03:34 16-01-2026
Гость (10:53:54 16-01-2026) В магазине в 4 раза дороже и не все купишь, а тут из Китая к... Не дороже, на озоне ещё и дороже чем в магазине, если товар оригинальный, а дешевле только подделка, судя по тому что они у вас ломаются, моторы, их цена соответствует качеству, магазин таким товаром не торгует так как не хочет возвратов и продает более качественный товар и конечно он стоит дороже.
10:44:29 16-01-2026
Гость (09:08:16 16-01-2026) Одновременно вышли из строя моторы на микроволновке у меня и... Мазохизм какой-то
13:47:56 16-01-2026
Гость (10:44:29 16-01-2026) Мазохизм какой-то... Стадо кушает любое уг лишь бы через плейс ибо модно
12:03:56 16-01-2026
Гость (09:08:16 16-01-2026) Одновременно вышли из строя моторы на микроволновке у меня и...
30-40 дней? Это же явно доставка из-за рубежа, можно даже в карточку не заходить. И зачем такое, когда есть и другие варианты?
У меня тоже сгорел мотор поддона на микроволновке в январе. Открыл поиск в одном маркетплейсе, вбил модель мотора, посмотрел сроки, почитал отзывы и раздел вопросов/ответов, посмотрел фото (на некоторых фото было явно видно, что это б/у-шные моторы, хотя в карточке это и не указывалось), в итоге, отобрал два варианта со сроками доставки "послезавтра" и выбрал из них тот, у которого был продавец с более высоким рейтингом.
Как видите, при покупках на маркетплейсах, нужно анализировать множество параметров, а не просто, нашёл нужную модель и заказал первую попавшуюся карточку.
09:19:52 16-01-2026
А чё так можно что-ли?
09:23:59 16-01-2026
Сделали бы доставку допустим каждый пятый, десятый отказ ну или любая последовательность за счёт покупателя, появилась бы обоюдная ответственность.
12:43:22 16-01-2026
Гость (09:23:59 16-01-2026) Сделали бы доставку допустим каждый пятый, десятый отказ н... нафига мне отвечать если мне привезли битый товар? в чем моя вина что доставщики его разбили? Или продавец прислал не тот товар, или продавец в описании написал одно а прислал другое. За что я должен платить? бред говорите
10:08:20 16-01-2026
В европе айфоны последние берут что-бы в отпуск сгонять, а потом сдают бесплатно напонтовавшись и наделав фоток. Нашим есть куда расти.
10:55:13 16-01-2026
Ну предполагать возвраты в онлайн-торговле - это как дышать, угадать размер крайне сложно, учтывая разные размерные сетки у производителей, особенно обувь. Впомните, когда в магазине примеряешь вещи, далеко не все подходят по размеру/объему, хотя зачастую и производитель м.б. один. Другой разговор - непотребство со стороны покупателей, когда попользовались и вернули, это за гранью понимания просто, я бы с таких списывала плату за прокат вещи.
12:42:42 16-01-2026
Работал на озоне и постоянно поражался: ну ладно, женщины постоянно сидят на маркетплейсах, но что заставляет мужиков заказывать явно мужские товары (как свёрла в комментариях выше) или автотовары, которые ты можешь сам выбрать ручками, провезя свою пятую точку до всех ближайших автомагазинов на своей же машине?
Это каким отбитым на голову надо быть?
12:49:38 16-01-2026
Гость (12:42:42 16-01-2026) Работал на озоне и постоянно поражался: ну ладно, женщины по... В магазинах они дороже.
12:52:04 16-01-2026
Гость (12:42:42 16-01-2026) Работал на озоне и постоянно поражался: ну ладно, женщины по... Это если живёшь в городе и магазин с инструментами или т. п. Рядом. А если деревня посёлок. Съездить на поезде за сверлом. Есть даже сахар муку заказывают потому то в магазин километр идти а пункт выдачи через три дома
13:50:11 16-01-2026
Гость (12:52:04 16-01-2026) Это если живёшь в городе и магазин с инструментами или т. ... Маркетплейс головного мозга
13:17:38 16-01-2026
Гость (12:42:42 16-01-2026) Работал на озоне и постоянно поражался: ну ладно, женщины по... И правильно делают, что покупают инструмент на маркетплейсах. Цена ниже, ассортимент больше - есть из чего выбрать, прочитав описание характеристик и отзывы от покупателей. К тому же если ездить по магазинам на общественном транспорте даже в пределах города, накатаешь стоимость нескольких таких свёрл. Плюс времени убьёшь уйму ...
12:50:31 16-01-2026
Варианты: внесение в ЧС при возврате умышленно пользованного товара на время. Установить максимальный % возврата. При превышении,возвраты платные. Да и рано или поздно, возвраты включат в стоимость товаров и они продолжают.
13:05:18 16-01-2026
бессовестных людей масса. но только они не понимают, что за свою хитрость (читай скаредность) взаймы берут здоровьем, удачей и т.п. и не только для себя, но и для своих потомков. противно это все, не люблю хитрованов
13:13:41 16-01-2026
Гость (13:05:18 16-01-2026) бессовестных людей масса. но только они не понимают, что за ... Какую построили Вертикаль таковы и подданные.
20:14:40 16-01-2026
Гость (13:13:41 16-01-2026) Какую построили Вертикаль таковы и подданные.... Эта зависимость и в обратную сторону работает