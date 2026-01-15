Смена форматов. Почему ушла эпоха ТЦ и что будет с невостребованными объектами
Торговые центры без ядра притяжения стремительно теряют трафик и арендаторов
В России почти перестали строить торговые центры: по итогам 2025 года в стране (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) возвели 94,3 тыс. квадратных метров ТЦ. Это почти на 71% меньше, чем в 2024-м, и минимальное значение за всю историю наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков NF Group. Тенденция объективна: посещаемость торговых центров последние годы падает. Иногда настолько, что некоторые объекты переформатируют в склады.
Эксперты отмечают: большинство ТЦ и морально, и технически устарели, им необходима реконцепция, однако собственники не готовы вкладывать десятки миллионов рублей в масштабные преобразования. Кроме того, со всех сторон давят маркетплейсы, и ТЦ теряют арендаторов. В 2026 году из-за повышения НДС с 20 до 22% и снижения порога дохода, при котором бизнесмены обязаны платить НДС (теперь 20 млн достаточно, чтобы фирма уплачивала налог), прогнозируют массовое закрытие компаний. В том числе в сфере торговли. Сокращение числа арендаторов станет еще одним ударом для торговых центров. Есть ли будущее у этих объектов – разбирался amic.ru.
Давят со всех сторон
Около 80% торговых центров в России в 2025 году столкнулись с падением трафика. При этом у более 21% объектов посещаемость снизилась не менее чем на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Наталью Кермедчиеву.
Негативный тренд прослеживается в первую очередь в крупноформатных объектах, уверен региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгений Хакбердиев. При этом некоторые ТЦ показывают снижение трафика в 2025 году до 20–30%, добавляет президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов.
Другая тревожная статистика связана с сокращением среднего времени, которое люди проводят в торговых центрах. В первом квартале 2025 года посетители задерживались в ТЦ всего на один-полтора часа, тогда как год назад этот показатель составлял 2,5–3 часа. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование Fashion Consulting Group и "МТС геоэффект".
Эксперты озвучивают ряд причин, почему россияне теряют интерес к торговым центрам. Во-первых (и, пожалуй, это главное) – популярность онлайн-торговли. Покупатели отдают предпочтения маркеплейсам, где и приобретают товары. В ТЦ они приходят только за тем, что уже решили купить. Особенно это заметно среди жителей крупных городов, которые стремятся экономить время и не хотят долго добираться или искать нужные магазины внутри комплекса.
«Маркетплейсы могут себе позволить предлагать товар ниже как по цене, так и по качеству, если говорить о контрафакте. Это связано с несбалансированными условиями работы разных каналов продаж», – обращает внимание вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
Кроме того, некоторые покупатели переключаются на более доступные форматы – магазины у дома, дискаунтеры, небольшие торговые точки в составе жилых комплексов. Такие форматы редко располагаются в ТЦ, что снижает их привлекательность.
Также играет роль и переход потребителей к сберегательной модели поведения. Покупатели стали рациональнее подходить к тратам: тщательно изучают рынок, сравнивают цены и ждут скидок, отказываясь от импульсивных покупок.
Пообщаться и отдохнуть
Все это приводит к тому, что торговые центры, предлагающие мультиформат (и торговля, и общепит, и развлечения, и бьюти-услуги, и спорт), еще более-менее держатся, а вот "районные" ТЦ (где есть якорный продуктовый арендатор и небольшие вещевые отделы) теряют актуальность.
В Барнауле сейчас несколько крупных торговых центров ждут покупателей. И большинство из них – в центре города. Руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев отмечает: некоторые торговые центры, построенные 15–20 лет назад, технически устаревают, они не отвечают современным требованиям по планировке, отделке, не могут похвастаться высокими потолками, архитектурными изысками, стильными интерьерами общественных и торговых зон. Это также отпугивает посетителей.
«Раньше вот мы видели стеклянные перегородки, это было "вау". Сейчас это не "вау", сейчас другие стандарты», – говорит эксперт.
Кроме того, в городе происходит миграция населения: строятся и заселяются новые кварталы в Индустриальном районе. Здесь популярны и востребованы небольшие торговые центры и магазины у дома, куда барнаульцы могут забежать после работы.
«Стрит-ретейл в 1,5–2 тыс. квадратных метров жив и неплохо развивается. Первые этажи в новостройках забиты, но в центре такой формат часто стоит: потому что падает плотность населения, оно стареет, какие-то сервисы там вообще не востребованы», – отмечает Константин Никитеев.
Среди ТРЦ в Барнауле востребованы современные объекты в удобной локации, с просторной парковкой (в том числе подземной), с развитой фудкортной зоной, детскими и игровыми комплексами, зонами отдыха и спорта. Другой магнит – бренды и отделы, которые не встретить в других ТЦ.
«Магазины по-прежнему нужны людям, но в торговые центры будут идти не только за шопингом, как 20–25 лет назад. Они уже стали "третьим местом" (после дома и работы), где люди могут встретиться, пообщаться, получить новый опыт, сходить в ресторан или в фитнес-центр, позаботиться о своем здоровье. Теперь тут объединяются коммерция и общественная жизнь», – прокомментировал в интервью v1.ru основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Какие ТЦ сейчас продают в Барнауле и сколько они стоят
ТЦ "Норд-Вест" (проспект Ленина, 155а) – 975 млн рублей;
ТЦ "Пассаж" (проспект Ленина, 2б) – 870 млн рублей;
ТЦ "Портал" (ул. Попова, 220) – 420 млн рублей (кстати, объект построен совсем недавно и еще даже не открылся);
ТЦ "Империя" (проспект Ленина, 124) – 249 млн рублей;
ТЦ "Россия" (проспект Ленина, 71) – 270 млн рублей;
часть площадей в ТЦ "Бум" (ул. Попова, 86) – 323 млн рублей.
Новые возможности
Что же делать объектам, которые теряют посетителей и терпят убытки? Можно сменить профиль. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, владельцы торговой недвижимости выставляют на рынок аренды свои объекты в качестве складских площадей. Так, за январь – октябрь 2025 года объем таких преобразований достиг 587 тыс. кв. м, что в шесть раз превышает показатели всего 2024 года. Это означает, что примерно 15% всех предложений складских помещений в стране теперь приходится на бывшие торговые площади, пишет "Коммерсант".
При этом перепрофилирование идет непросто: конструктив и архитектура торговых центров изначально не предназначены для складов – нет зон для маневров грузового транспорта, недостаточно развиты системы погрузки-разгрузки, складские операции сложно организовать эффективно. Тем не менее определенный спрос на такие площади сохраняется.
Другой вариант – смена формата. Но она требует колоссальной работы и такого же объема инвестиций. Для этого требуется привлечь команду из аналитиков, бренд-стратегов, маркетологов, дизайнеров, пиарщиков и других специалистов. И выиграют те, кто смогут спрогнозировать развитие рынка торговли и смещение интереса покупателей, уверены эксперты.
«Рынок недвижимости переживает непростое время, и коммерция – тоже. Надо смотреть, держать руку на пульсе, заходить в новые форматы. То, что вчера работало, не факт, что будет работать завтра. Нужно меняться, ловить новые тренды. И кто-то выживет, а кто-то закроется», – считает Константин Никитеев.
Так уже третий год твердят, что выгоднее склады для Озона, WB и т.д. строить, проснулись
10:17:30 15-01-2026
это уже в 10х годах стало ясно, что интернет торговля, добьет концепцию - привез сумку, где все по рублю,вывесил в отделе и продал по десять.
интересно было всем.
банкам открываться много миллионые кредитные линии за личный кэшбэк топам и получать, на тот мом ент ликвидные залоги.
заемщикам - строить коробки из самых не дорогих материалов, кроя согласованны е сметы себе в карман, и стричь арендаторов.
народонаселению - слоняться и относить на выходных туда зарплату.
не знаю, нужны ли озону и вб столько квадратов по рф.
но еще три года назад на домклик была масса объявлений о продаже в мск и мо
10:44:11 15-01-2026
интересно, все ТЦ находятся на "красных линиях" или около того, какие из них могут быть склады?
10:59:13 15-01-2026
Малый бизнес умирает, а что хотели после повышения налогов, введения кюаркодов, он и так еле на плаву держался, а увеличение расходов его добило при этом покупательская способность падает не только из-за появления онлайн продаж, а ещё и из-за падение уровня жизни граждан, экономика медленно и верно склеивает ласты, задушили всех своими поборами, налоги скоро не с кого будет собирать, чтобы корову доить ее надо вначале вырастить, так делает Китай, но у нас свой путь, путь к упадку, пустые магазины это яркий пример того, что происходит в экономике.
11:39:19 15-01-2026
Гость (10:59:13 15-01-2026) Малый бизнес умирает, а что хотели после повышения налогов, ...
+100.
да. пока есть один с сошкой, к нему пристраиваются семеро с ложкой.
штрафуны, мытари и проверятели предпочитают не думать, что они будут делать, когда не станет тех, кто работает.
думают, что денег от углеводородов хватит на всех чиновников.
но когда загнемся мы, они начнут грызть друг друга, как пауки в банке
11:44:31 15-01-2026
Гость (11:39:19 15-01-2026) +100.да. пока есть один с сошкой, к нему пристраиваю... 100%
13:12:26 15-01-2026
Гость (10:59:13 15-01-2026) Малый бизнес умирает, а что хотели после повышения налогов, ... Умирает неэффективный бизнес. Бизнес который не вкладывался в новые технологии. Умирает бизнес не способный адаптироваться к новым условиям. Помните сколько было визга когда коммерческие киоски закрывали и сносили? Хуже стало?
14:01:54 15-01-2026
Гость (13:12:26 15-01-2026) Умирает неэффективный бизнес. Бизнес который не вкладывался ... Стало хуже. Курильщики за сигаретами в очередь в Марийке стояли, за бутылкой воды в жару такая же история. А самое главное - люди были при деле и свои заработанные тратили в регионе: на репетитора ребенку, у такого же ИП-шника продуккты, максимум в Турцию. Сейчас большие сети вывозят деньги из края: та же Мария-Ра покупала недвижку в Москве или Красноярске и т.д., но не организовывала производство или владелец сети покупает условную яхту, или дом в Майами
16:07:38 11-02-2026
Гость (14:01:54 15-01-2026) Стало хуже. Курильщики за сигаретами в очередь в Марийке сто... Локальные предприниматели выгоднее чем сети с владельцами и регистрациями черт знает где
16:06:32 11-02-2026
Гость (13:12:26 15-01-2026) Умирает неэффективный бизнес. Бизнес который не вкладывался ... Их опять открывают уже. Киоски с фруктами,кофейки и прочее
13:16:15 15-01-2026
Гость (10:59:13 15-01-2026) Малый бизнес умирает, а что хотели после повышения налогов, ... Как же я с Вами согласен ,но у вы ,все мы летим в пропасть ,власть по одну ,народ по другую сторону баррикад и при этом власти не только не прислушиваются и не присматриваются ,но имитируют такую пустую и глупую деятельность ,как будто живут в другом измерении ,эх Россия ,Россия …
10:59:35 15-01-2026
Заброшенные торговые центры - идеальное место для игры в пейнтбол или лазертаг.
Ждём, ждём...
11:53:09 15-01-2026
Гость (10:59:35 15-01-2026) Заброшенные торговые центры - идеальное место для игры в пей... Это потерянные рабочие места и налоги. Этого ждёте?
13:08:03 15-01-2026
Гость (11:53:09 15-01-2026) Это потерянные рабочие места и налоги. Этого ждёте?... Рабочие места есть в военке, пусть туда идут работать, а не штаны протирать пафосным парфюмом торгуя. Что касается налогов - потерю этих копеек никто не заметит. Зато пока не поздно нужно обязать собственников за свой счёт снести эти огромные сараи, пока они не обанкротились совсем.
16:08:41 11-02-2026
Гость (13:08:03 15-01-2026) Рабочие места есть в военке, пусть туда идут работать, а не ... Ждём пока тебя припечет,глянем как запоешь
11:38:16 15-01-2026
Что было на месте "Галактики"? Военный завод вроде? Вот и надо обратно перепрофилировать - и выпускать дроны, роботы, много чего ещё очень нужного. Время сейчас такое.
11:52:27 15-01-2026
Гость (11:38:16 15-01-2026) Что было на месте "Галактики"? Военный завод вроде? Вот и на... Вот потому что всю дорогу выпускали танки аналоговнет, собственное производство всего отсутствует. Дроны дешевле в Китае купить, от которого технологическое отставание уже десятилетиями измеряется. А танки да. Хорошие.
12:18:05 15-01-2026
Гость (11:38:16 15-01-2026) Что было на месте "Галактики"? Военный завод вроде? Вот и на... Гость дроны? Ты че еще не навоевался? ВПК - пускать свою продукцию на воздух, это смерть экономики.
12:46:39 15-01-2026
Гость (11:38:16 15-01-2026) Что было на месте "Галактики"? Военный завод вроде? Вот и на... Подразмыслите, кто покупает продукцию военного завода? Государство. А где государство берет на это деньги? Ну же, ну?
12:30:04 15-01-2026
ну так вы сейчас еще офисники по всему городу "натыкали")))). Дайте стране больше офисников! В то время когда современные средства коммуникации позволяют работать из любого уголка планеты. Поднимите голову от стола, осмотритесь и проанализируйте, а не тупо паркуйте свои "кровно" нажитые сверхдоходы в якобы ликвидную коммерческую недвижимость). Проанализируйте что стало с замками в стиле ампир на Рублевке, которые понастроили Новые русские в 90 хх. Они ни кому не нужны, это дикий неликвид. Их сносят и строят новое современное жилье....
16:10:08 11-02-2026
Гость (12:30:04 15-01-2026) ну так вы сейчас еще офисники по всему городу "натыкали"))))... Видели мы твои технологии когда мобильный интернет бахнули
13:39:57 15-01-2026
Вот же свежая новость. А вы говорите, что офисники не выгодны. https://www.amic.ru/news/stroyku-zabytogo-torgovo-ofisnogo-centra-vozobnovili-v-parkovom-kvartale-barnaula-576013
15:38:43 15-01-2026
Гость (13:39:57 15-01-2026) Вот же свежая новость. А вы говорите, что офисники не выгодн... там что-то было построено, они это недостроенное в прошлом году снесли и видимо еще больше здание забабахают... хотя в 500 метрах на ул. 280 лет победы уже 2 здания под офисы есть.... а чуть дальше на Павловском тракте/Солнечная поляна еще мега офис достраивается... "Ну, окееей" (С) Тинькофф.
12:18:39 16-01-2026
Консультанты ,как всегда, с умным видом рассказывают прописные истины.
Для смены формата не нужно приглашать огромные команды. В этой сфере бизнеса почти нет профи, а один толковый управленец за полчаса набросает концепцию. Не вижу проблем. Собственники ,обычно, действительно жадные,особенно в России.