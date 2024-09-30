Дым, вертолет и "жуть страшная". Как выглядит сгоревшая мебельная фабрика в Барнауле?

Часть огромного здания полностью обрушилась

30 сентября 2024, 10:46, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле сгорело шестиэтажное здание мебельной фабрики, расположенное на улице Попова. Пожар начался примерно в 16:00 в воскресенье, 29 сентября. Открытое горение удалось ликвидировать лишь утром 30 сентября. Площадь возгорания составила около 6,8 тыс. квадратных метров.

"Часть огромного здания полностью обрушилось. До сих пор на месте работают сотрудники МЧС. Жуть страшная. Два из расположенных рядом резервуаров с топливом – все черные", – рассказала корреспондент amic.ru.

Напомним, возгорание тушили при помощи пожарного поезда. На месте работали 68 специалистов и 20 единиц техники.