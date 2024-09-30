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Дым, вертолет и "жуть страшная". Как выглядит сгоревшая мебельная фабрика в Барнауле?

Часть огромного здания полностью обрушилась

30 сентября 2024, 10:46, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле сгорело шестиэтажное здание мебельной фабрики, расположенное на улице Попова. Пожар начался примерно в 16:00 в воскресенье, 29 сентября. Открытое горение удалось ликвидировать лишь утром 30 сентября. Площадь возгорания составила около 6,8 тыс. квадратных метров.

"Часть огромного здания полностью обрушилось. До сих пор на месте работают сотрудники МЧС. Жуть страшная. Два из расположенных рядом резервуаров с топливом – все черные", – рассказала корреспондент amic.ru.

Напомним, возгорание тушили при помощи пожарного поезда. На месте работали 68 специалистов и 20 единиц техники.

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Комментарии 14

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Гость

11:05:31 30-09-2024

Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.

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Гость

11:12:17 30-09-2024

Гость (11:05:31 30-09-2024) Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.... жертва ЕГЭ. печально

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Гость

11:14:50 30-09-2024

Гость (11:05:31 30-09-2024) Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.... Под воздействием температуры в железобетоне возникают внутренние взаимно уравновешенные напряжения, вызванные некоторым различием в значениях коэффициента линейной температурной деформации цементного камня, зерен заполнителей и стальной арматуры. При длительном нагреве до 500—600 °С и последующем охлаждении бетон разрушается. Основными причинами разрушения бетона при воздействии высоких технологических температур являются значительные внутренние растягивающие напряжения, возникающие вследствие разности температурных деформаций цементного камня и зерен заполнителей, а также вследствие увеличения в объеме свободной извести, которая выделяется при дегидратации минералов цемента и гасится влагой воздуха.

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Гость

12:22:46 30-09-2024

Гость (11:05:31 30-09-2024) Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.... "А лисички- взяли спички! К морю синему пошли-море синее зажгли!" А ты говоришь бетон!

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Гость

11:22:50 30-09-2024

Ясно море, здание под снос.

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Гость

11:22:58 30-09-2024

А при чем здесь вертолет ?

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Гость

11:29:39 30-09-2024

Гость (11:22:58 30-09-2024) А при чем здесь вертолет ?... день дурацких вопросов?

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Гость

11:26:49 30-09-2024

И разве там не было пожарной сигнализации и средств автоматического пожаротушения?!

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Гость

11:38:02 30-09-2024

Гость (11:26:49 30-09-2024) И разве там не было пожарной сигнализации и средств автомати... Конечно было всё. Благодаря им всё и потухло.

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Санечек

12:00:35 30-09-2024

К 2100году обещают понос на всю планету... Это проблема!

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Гость

12:20:54 30-09-2024

Что-то неладно в пожинспекциях Индустриального района?
То Мартика сгорела,теперь мебельная....

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Гость

12:31:14 30-09-2024

ужасно гарью пахнет на пол города(

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ИГ

12:40:09 30-09-2024

Первое фото с вертолетом, напоминает Чернобыль.

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Гость

12:55:43 30-09-2024

Проедаем Советские заделы...

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