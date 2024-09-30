Дым, вертолет и "жуть страшная". Как выглядит сгоревшая мебельная фабрика в Барнауле?
Часть огромного здания полностью обрушилась
30 сентября 2024, 10:46, ИА Амител
Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
В Барнауле сгорело шестиэтажное здание мебельной фабрики, расположенное на улице Попова. Пожар начался примерно в 16:00 в воскресенье, 29 сентября. Открытое горение удалось ликвидировать лишь утром 30 сентября. Площадь возгорания составила около 6,8 тыс. квадратных метров.
"Часть огромного здания полностью обрушилось. До сих пор на месте работают сотрудники МЧС. Жуть страшная. Два из расположенных рядом резервуаров с топливом – все черные", – рассказала корреспондент amic.ru.
Напомним, возгорание тушили при помощи пожарного поезда. На месте работали 68 специалистов и 20 единиц техники.
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11:05:31 30-09-2024
Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.
11:12:17 30-09-2024
Гость (11:05:31 30-09-2024) Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.... жертва ЕГЭ. печально
11:14:50 30-09-2024
Гость (11:05:31 30-09-2024) Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.... Под воздействием температуры в железобетоне возникают внутренние взаимно уравновешенные напряжения, вызванные некоторым различием в значениях коэффициента линейной температурной деформации цементного камня, зерен заполнителей и стальной арматуры. При длительном нагреве до 500—600 °С и последующем охлаждении бетон разрушается. Основными причинами разрушения бетона при воздействии высоких технологических температур являются значительные внутренние растягивающие напряжения, возникающие вследствие разности температурных деформаций цементного камня и зерен заполнителей, а также вследствие увеличения в объеме свободной извести, которая выделяется при дегидратации минералов цемента и гасится влагой воздуха.
12:22:46 30-09-2024
Гость (11:05:31 30-09-2024) Почему пожар? Бетонные здания поджечь надо постараться.... "А лисички- взяли спички! К морю синему пошли-море синее зажгли!" А ты говоришь бетон!
11:22:50 30-09-2024
Ясно море, здание под снос.
11:22:58 30-09-2024
А при чем здесь вертолет ?
11:29:39 30-09-2024
Гость (11:22:58 30-09-2024) А при чем здесь вертолет ?... день дурацких вопросов?
11:26:49 30-09-2024
И разве там не было пожарной сигнализации и средств автоматического пожаротушения?!
11:38:02 30-09-2024
Гость (11:26:49 30-09-2024) И разве там не было пожарной сигнализации и средств автомати... Конечно было всё. Благодаря им всё и потухло.
12:00:35 30-09-2024
К 2100году обещают понос на всю планету... Это проблема!
12:20:54 30-09-2024
Что-то неладно в пожинспекциях Индустриального района?
То Мартика сгорела,теперь мебельная....
12:31:14 30-09-2024
ужасно гарью пахнет на пол города(
12:40:09 30-09-2024
Первое фото с вертолетом, напоминает Чернобыль.
12:55:43 30-09-2024
Проедаем Советские заделы...