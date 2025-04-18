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Появится снежный покров. О погоде в Алтайском крае 18 апреля

Температура не поднимется выше +6 градусов

18 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Днем 18 апреля в Алтайском крае, преимущественно в северных и восточных районах, появится временный снежный покров, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +1...+6 градусов. Ожидаются небольшие дожди. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер подует северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Пойдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами также появится временный снежный покров. Утром дороги местами скует гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Штормовое предупреждение:

"В период с 16 по 18 апреля на реке Алей в районе села Староалейское сохранится высокая водность реки, уровень воды ожидается в пределах отметок 290–310 см (опасная отметка – 300 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта".

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 1

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Гость

11:05:15 18-04-2025

Бог, посылает погоду на праведных и не на праведных, которых к чертовой матери развелось со своими грехами в большом количестве.

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