Появится снежный покров. О погоде в Алтайском крае 18 апреля

Температура не поднимется выше +6 градусов

18 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Днем 18 апреля в Алтайском крае, преимущественно в северных и восточных районах, появится временный снежный покров, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +1...+6 градусов. Ожидаются небольшие дожди. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер подует северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Пойдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами также появится временный снежный покров. Утром дороги местами скует гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Штормовое предупреждение: