Появится снежный покров. О погоде в Алтайском крае 18 апреля
Температура не поднимется выше +6 градусов
18 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Днем 18 апреля в Алтайском крае, преимущественно в северных и восточных районах, появится временный снежный покров, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура по краю составит +1...+6 градусов. Ожидаются небольшие дожди. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер подует северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Пойдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами также появится временный снежный покров. Утром дороги местами скует гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
"В период с 16 по 18 апреля на реке Алей в районе села Староалейское сохранится высокая водность реки, уровень воды ожидается в пределах отметок 290–310 см (опасная отметка – 300 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта".
11:05:15 18-04-2025
Бог, посылает погоду на праведных и не на праведных, которых к чертовой матери развелось со своими грехами в большом количестве.