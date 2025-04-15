Резкое похолодание "шокирует" растения, у многих из которых уже появились первые листочки

15 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

После рекордно жаркой для апреля погоды, когда столбики термометров поднимались до +30°C, в Алтайский край снова заглянет зима. По прогнозам синоптиков, уже с 18 апреля на большей части региона ожидаются дожди, мокрый снег и ночные заморозки до -5°C. В отдельных районах возможно даже установление временного снежного покрова. При этом многие растения из-за аномальной жары уже проснулись: у них начался преждевременный процесс вегетации, а, например, на сливе и вишне уже появились листочки.

Насколько опасны такие температурные перепады для будущего урожая, amic.ru выяснил у заведующего кафедрой ботаники АлтГУ, доктора биологических наук Марины Силантьевой.

Когда температура внезапно падает после теплых дней, это может вызывать шок у растений. Особенно опасны заморозки: от -2°C и ниже. Они могут погубить молодые побеги. У некоторых растений уже набухли не только почки, но и появились первые листочки. Заморозки способны повредить и даже уничтожить нежные побеги. Но таким последствиям больше подвержены неместные растения, объясняет эксперт.

"Резкое потепление могло "обмануть" нехарактерные для региона растения, заставив их начать рост раньше времени. Но для Алтая такие весенние "качели" – дело привычное, и паниковать пока не стоит. Местные растения, наши аборигены, адаптированные к сибирскому климату, способны пережить кратковременные похолодания. Наши виды закалены – например, смородина спокойно выдерживает морозы до -5°C. Все зависит от продолжительности холодного периода. Если минусовые температуры продержатся один-два дня – ничего страшного. Но если они будут держаться длительнее, последствия могут быть серьезными", – говорит ученый.

Особое беспокойство вызывают плодовые деревья и кустарники, особенно ранние сорта. В садах уже активно развиваются почки на вишне и сливе, вот-вот появятся цветки. Если заморозки ударят именно в этот момент, часть урожая может погибнуть.

"Цветы могут пострадать от холода, и, конечно, это скажется на объемах урожая. Но это не значит, что ягод совсем не будет. Даже если первые листья повредит мороз, растение выпустит новые. Просто плодов будет меньше, чем обычно", – отмечает Марина Силантьева.

Зато такие культуры, как малина, яблоня и крыжовник, пока "спят" и не начали активную вегетацию. Это позволяет надеяться, что они спокойно перенесут похолодание и не пострадают. Также эксперт подчеркивает, что растения, получившие своевременную подкормку удобрениями, лучше переносят стресс от заморозков.

"Подкормленные деревья и кусты чувствуют себя устойчивее – они легче переносят резкие перепады температуры", – добавляет ботаник.

Однако расслабляться пока рано. Главный риск возникает, если морозы затянутся или повторятся. Тогда под ударом могут оказаться и наши "аборигены".