"Время поднапрячься". Участники СВО ждут от российского ВПК "красивых штук"

Крепость брони и быстроту танков сегодня обеспечивают сотни предприятий "оборонки"

17 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Танк Т-14 "Армата" / Фото: сайт Минобороны России

Практически с начала специальной военной операции на Украине особый интерес у наблюдателей вызывает вопрос использования в боевых действиях современных видов российского оружия. На этот счет высказываются различные мнения, но нет сомнений, что именно в ходе военных конфликтов оружейники часто проверяют эффективность и надежность своей техники. Насколько востребованным оказалось в ходе СВО новейшее отечественное вооружение и существуют ли преграды на пути его широкого использования военными, пытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Главное наше оружие – люди

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин 14 ноября заявил "Ленте", что главное оружие наших вооруженных сил – это простой русский солдат. Это весьма ценное признание, хотя следует помнить, что новейшее вооружение как раз и создается для более эффективного выполнения людьми в погонах боевых задач, а порой и для сохранения их жизней.

Бывший военный летчик, полковник авиации в отставке Виктор Алкснис убежден, что нового оружия в зоне СВО явно не хватает по нескольким причинам.

"Во-первых, это результат сознательно проводимой на протяжении последних трех десятков лет деиндустриализации страны. У нас же долгое время считалось, что при наличии нефти и газа мы все необходимое сможем купить за границей. На этом основании были ликвидированы как промышленные предприятия, так и научные центры", – напомнил он amic.ru.

Другая позиция, долгое время преобладавшая в военном и политическом руководстве страны, состояла в нецелесообразности наличия большой общевойсковой армии, воюющей обычными средствами поражения противника.

"Говорилось, что такие вооруженные силы – это вчерашний день, а безопасность страны будет обеспечиваться преимущественно ядерным оружием. А вся остальная боевая техника требуется разве что для военных парадов на Красной площади", – продолжает Алкснис.

В то же время военный эксперт Виктор Литовкин напоминает, что российская армия в ходе СВО достаточно активно использует такое современное оружие, как беспилотники.

"Дроны применяются для ведения разведки, нанесения ударов – никаких проблем здесь нет. Что касается новейших снарядов, то мы используем традиционные боеприпасы. В то же время сейчас все чаще используется управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" с лазерной подсветкой – вполне передовая военная технология", – пояснил он amic.ru.

Литовкин также напомнил, что за время спецоперации наши военные неоднократно использовали современные гиперзвуковые ракеты "Кинжал" – в частности, в мае 2023-го они поразили в окрестностях Киева американский ЗРК Patriot.

"Здесь нам требовался стопроцентный эффект, в том числе и психологический. Хотя эти "пэтриоты" мы могли уничтожить и давно стоящими на вооружении ракетами Х-31", – сообщил эксперт.

Он также напомнил, что впервые "Кинжалы" в ходе СВО были использованы 18 марта 2022 года для удара по подземному складу в поселке Делятин Ивано-Франсковской области.

"Это были старые советские склады, на которых раньше хранилось ядерное оружие. На их месте было организовано хранилище боеприпасов и вооружения. И для уничтожения бетонных конструкций под землей нужны были такие ракеты, как "Кинжал", – рассказал Виктор Литовкин.

"Молись богам войны артиллеристам"

В ходе СВО в очередной раз подтвердилась ведущая роль артиллерии. Виктор Алкснис напоминает, что наша страна всегда была ведущей артиллерийской державой и славилась своими мощными орудиями. Это подтвердилось еще в ходе Великой Отечественной войны и позднее.

Но сейчас выяснилось, что наши орудия порой уступают по дальности стрельбы и точности западным системам, поставляемым Украине. И пока, к сожалению, контрбатарейная борьба часто разворачивается не в нашу пользу.

Последнее обстоятельство, кстати, недавно признавалось на страницах правительственной "Российской газеты". Судя по всему, это понимают и в Министерстве обороны РФ. Недаром 17 октября 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Национальном центре управления обороной страны совещание по увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. В ходе совещания он указал на необходимость в кратчайшие сроки восполнять запасы средств поражения и оперативно поставлять их в войска.

Артиллерийскую мощь российских ВС мог бы усилить артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", первые два образца которой, как сообщали СМИ, Уральский завод транспортного машиностроения изготовил еще в 2013 году. В апреле 2023-го исполнявший тогда обязанности начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский сообщил ТАСС, что установка проходит государственные испытания и в СВО участия еще не принимала.

Медведский рассказал тогда, что идет процесс доработки ходовой части САУ. В августе пресса сообщила, что российские предприятия начали серийное производство артустановок до завершения государственных испытаний. "Коалиция-СВ" обладает повышенной скорострельностью и точностью, у нее небольшое время подготовки к стрельбе.

Конечно, в зоне спецоперации российские военные уже используют современную РСЗО "Торнадо-С" (которая по своему управлению проще и не менее эффективна, чем американские HIMARS) и военное ведомство публиковало кадры работы этой системы. Однако, по словам военных экспертов, в войсках этой РСЗО не так много, как хотелось бы, армии требуется больше единиц такого оружия.

Новое – это хорошо модернизированное старое

Не совсем ясно, как обстоит дело с производством танка "Армата", который был в свое время назван лучшим танком в мире.

"Судя по всему, наша промышленность пока не может выпускать его в массовом порядке. Не стоит забывать, что серийное производство такого танка и вообще современного оружия осуществляется не на одном предприятии, а минимум на десятках, а то и сотнях", – заметил Виктор Алкснис.

Поэтому отладить все производственные цепочки в течение короткого времени не представляется возможным.

Кстати, в июле 2023 года ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщил , что российская группировка "Юг" применяла "Армату" на полях сражений. По словам источника, несколько единиц "участвовали в бою, чтобы посмотреть, как проявит себя танк". После этого машины были выведены с передовой, их испытания продолжились в иных условиях.

В августе появилась информация , что по результатам использования в зоне СВО работа над "Арматой" будет продолжена. Представитель отечественного ВПК подтвердил ТАСС, что танк "несколько раз применялся в зоне боевых действий на Украине" и теперь "по результатам применения в спецоперации машину сейчас дорабатывают". Впрочем, специалист не уточнил, в чем заключаются доработки.

Виктор Литовкин напомнил, что "Армата" – это пока достаточно дорогой танк. При этом у нас боевые задачи в зоне СВО вполне эффективно выполняют Т-72, Т-80, Т-90М "Прорыв".

"Не будем забывать, что эти танки были модернизированы, причем неоднократно. Они неоднократно показали себя на поле боя с самой лучшей стороны. Это неразумно, если данные машины будут пылиться на складах", – уверен собеседник.

Несмотря на подавляющее преимущество в воздухе в зоне СВО, основной ударной силой нашей авиации является штурмовик Су-25, сообщил Виктор Алкснис.

"Этот самолет используется с 1970-х годов. На сегодня он, конечно, уже устарел. Но ничего более эффективного у нас, видимо, пока нет", – заметил он.

Что касается истребителя пятого поколения Су-57, который недоступен для украинских ПВО (для нанесения ударов по целям может не покидать российское воздушное пространство), то в настоящее время он проходит модернизацию, сообщило РИА Новости со ссылкой на корпорацию "Ростех". Самолет оснащается двигателем второго этапа, проводятся его летные испытания. На сегодня в России, по данным международного справочника The Military Balance 2023, произведено шесть единиц данного самолета.

Между прочим, беспокойство по поводу нехватки современного оружия на фронте высказывали некоторые политики, в частности депутат Госдумы, лидер Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай (фракция "Единая Россия"). На заседании круглого стола "Украинское досье" еще в декабре 2022 года он заявил , что значительную часть техники, используемую российскими военными, нельзя отнести к новым образцам.

"У нас реально есть проблемы с современным вооружением; минометы у нас образца 1943 года. Да, не обязательно они 1943, они могут быть 1947, 1949, 1951, но это минометы, которые были приняты на вооружение во время Второй мировой войны! Это, может, и хорошее оружие было, только оно маленько устарело морально", – сказал депутат.

Он добавил, что за последние годы отечественный ВПК постоянно "демонстрировал на парадах на Красной площади всякие красивые штуки". Сейчас же настало время "поднапрячься" и нарастить производство современных видов оружия.