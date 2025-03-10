Пожар на Теплом рынке в Барнауле полностью потушили
Площадь возгорания составила 1,1 тысячи квадратных метров
10 марта 2025, 15:21, ИА Амител
Пожар на Теплом рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание по ул. Целинной, 3, в Барнауле. Об этом сообщает МЧС России.
Площадь возгорания составила 1,1 тысячи "квадратов". Пострадавших в ходе происшествия нет.
Напомним, вечером 9 марта в Барнауле загорелся автомагазин по ул. Целинной, 3, расположенный рядом с Теплым рынком. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, после оно разрослось до 1,1 тыс. кв. метров. В связи с произошедшим пришлось полностью перекрыть движение по Павловскому тракту.
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