Пожар на Теплом рынке в Барнауле полностью потушили

Площадь возгорания составила 1,1 тысячи квадратных метров

10 марта 2025, 15:21, ИА Амител

Пожар на Теплом рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание по ул. Целинной, 3, в Барнауле. Об этом сообщает МЧС России.

Площадь возгорания составила 1,1 тысячи "квадратов". Пострадавших в ходе происшествия нет.

Напомним, вечером 9 марта в Барнауле загорелся автомагазин по ул. Целинной, 3, расположенный рядом с Теплым рынком. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, после оно разрослось до 1,1 тыс. кв. метров. В связи с произошедшим пришлось полностью перекрыть движение по Павловскому тракту.