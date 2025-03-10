НОВОСТИПроисшествия

На Теплом рынке "жарко". Как тушат крупный пожар в Барнауле спустя 12 часов

На данный момент ведется проливка и разбор конструкций

10 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Пожар на Теплом рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле утром 10 марта пожарные продолжают ликвидировать крупное возгорание на Теплом рынке, произошедшее вечером 9 марта. По последним данным, пожар в автомагазине локализовали на площади 1,1 тысячи квадратных метров, ведется проливка и разбор конструкций.

"Еще работают пожарные. Улица Целинная перекрыта", – рассказала наш корреспондент.

Напомним, пожар по повышенному рангу произошел на ул. Целинной, 3. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, после оно разрослось до 1,1 тыс. кв. метров. Движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.

Тушение пожара на Теплом рынке / Фото: Владимир Игнатов /

Тысячу "квадратов" пожара тушат рядом с Теплым рынком в Барнауле. Фото

По последним данным, пожар в автомагазине локализовали на площади 1,1 тысячи квадратных метров
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Пожары фоторепортажи

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

11:06:57 10-03-2025

Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько товара уничтожено. Ну и куда теперь по мелочевке ехать что то покупать на автомобили? Подскажите.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:16 10-03-2025

Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... На Озон

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:50 10-03-2025

Гость (11:36:16 10-03-2025) На Озон... озон это 99% контрафакт!!!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:02 11-03-2025

Гость (16:14:50 10-03-2025) озон это 99% контрафакт!!!... А ты думаешь там чем то другим торговали?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:16 10-03-2025

Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... Чо, прям срочняк? Ну на Телефонную съезди.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:17 10-03-2025

Гость (11:38:16 10-03-2025) Чо, прям срочняк? Ну на Телефонную съезди.... На Покровской выбор побольше однако.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:34 10-03-2025

Гость (11:06:57 10-03-2025) ...Ну и куда теперь по мелочевке ехать что то покупать на автомобили?... На ул.Покровская 10 иногда езжу

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:22 10-03-2025

Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... Вот проблема то, больше 20 лет уже за рулем и никогда на Теплом ничего не покупал, самое отстойное место, помойка. Полно магазинов, вообще не проблема купить что нужно

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:14 10-03-2025

Гость (11:57:22 10-03-2025) Вот проблема то, больше 20 лет уже за рулем и никогда на Теп... Речь не про купить, а про людей, люди все потеряли, работу, все что заработали.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:56 10-03-2025

Гость (12:14:14 10-03-2025) люди все потеряли, работу, все что заработалину им же собственник здания все возместит, правильно?)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:41 10-03-2025

Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... На Техномаркете много отделов

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:39:44 10-03-2025

Реально это крах и для автомобилистов и для самих служащих там работников и предпринимателей.
Ну это точно закзной пожар но этот пожар пршелся и по многим судьбам людей.
А как же сторожа и сигнализация.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:24 10-03-2025

гость (11:39:44 10-03-2025) Реально это крах и для автомобилистов и для самих служащих т... Вот-вот, вчера проезжали мимо, как раз горел Теплый, народ метался весь в отчаянии, у людей слезы в глазах, у мужиков, говорят приехали, как услышали, молились, хоть бы их отдел целый остался, у кого товар в кредите, у кого все вложено в товар... Ан нет, все сгорело, зез надежды

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Костя

12:06:30 10-03-2025

Конкуренция однако

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Джоб

12:34:00 10-03-2025

Заказной не заказной пожар, это надеюсь выяснят. Авторынок, там много чему гореть, а загореться тоже хватает от чего. Представьте работников, которые там с 8-20 сидят и хотят и чай попить и обогреватель включить, микроволновку и что-то ещё, а как водится, мало кого заботит состояние электросети, методов подключения, розетки, удлинители, которые нужно разматывать полностью ,кстати! Так что, такое может случиться везде. Нужно научиться следить за своим бытовым окружением.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:24 10-03-2025

Давно надо было эту помойку полулегально криминальную закрыть и снести

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:39 10-03-2025

Гость (12:58:24 10-03-2025) Давно надо было эту помойку полулегально криминальную закрыт... Совсем с головой плохо? Или чем другим хуже, тем тебе лучше?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абориген

13:19:14 10-03-2025

Прямо весь рынок сгорел? Прямо дотла???!!! Прямо весь квартал?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:42:35 10-03-2025

Мелких барыг жалко - былое утрачено, на реновацию опять кредиты нужны.
Банки потирают цепкие лапы.
А как же мэрия, помощь малому бизнесу!?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

16:00:18 10-03-2025

Будет "обкашливать", это частое слово в лексиконе хозяина.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:15 11-03-2025

Наш город стал похожим на один большой базар.
Мне очень страшно, если где-то начинается пожар.
Я не готов десятки лет терпеть строительство
развязок и мостов.
А поезда важней живущих в городе людей.
А если взять и поезда и все жд пути из города убрать.
И все дороги меж собой соединить,
То людям в городе намного легче станет жить.

  -1 Нравится
Ответить

Новости партнеров