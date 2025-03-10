На Теплом рынке "жарко". Как тушат крупный пожар в Барнауле спустя 12 часов
На данный момент ведется проливка и разбор конструкций
10 марта 2025, 11:00, ИА Амител
В Барнауле утром 10 марта пожарные продолжают ликвидировать крупное возгорание на Теплом рынке, произошедшее вечером 9 марта. По последним данным, пожар в автомагазине локализовали на площади 1,1 тысячи квадратных метров, ведется проливка и разбор конструкций.
"Еще работают пожарные. Улица Целинная перекрыта", – рассказала наш корреспондент.
Напомним, пожар по повышенному рангу произошел на ул. Целинной, 3. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, после оно разрослось до 1,1 тыс. кв. метров. Движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.
11:06:57 10-03-2025
Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько товара уничтожено. Ну и куда теперь по мелочевке ехать что то покупать на автомобили? Подскажите.
11:36:16 10-03-2025
Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... На Озон
16:14:50 10-03-2025
Гость (11:36:16 10-03-2025) На Озон... озон это 99% контрафакт!!!
11:42:02 11-03-2025
Гость (16:14:50 10-03-2025) озон это 99% контрафакт!!!... А ты думаешь там чем то другим торговали?
11:38:16 10-03-2025
Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... Чо, прям срочняк? Ну на Телефонную съезди.
11:42:17 10-03-2025
Гость (11:38:16 10-03-2025) Чо, прям срочняк? Ну на Телефонную съезди.... На Покровской выбор побольше однако.
11:51:34 10-03-2025
Гость (11:06:57 10-03-2025) ...Ну и куда теперь по мелочевке ехать что то покупать на автомобили?... На ул.Покровская 10 иногда езжу
11:57:22 10-03-2025
Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... Вот проблема то, больше 20 лет уже за рулем и никогда на Теплом ничего не покупал, самое отстойное место, помойка. Полно магазинов, вообще не проблема купить что нужно
12:14:14 10-03-2025
Гость (11:57:22 10-03-2025) Вот проблема то, больше 20 лет уже за рулем и никогда на Теп... Речь не про купить, а про людей, люди все потеряли, работу, все что заработали.
12:36:56 10-03-2025
Гость (12:14:14 10-03-2025) люди все потеряли, работу, все что заработалину им же собственник здания все возместит, правильно?)
12:12:41 10-03-2025
Гость (11:06:57 10-03-2025) Просто капец, сколько людей осталось без работы, сколько тов... На Техномаркете много отделов
11:39:44 10-03-2025
Реально это крах и для автомобилистов и для самих служащих там работников и предпринимателей.
Ну это точно закзной пожар но этот пожар пршелся и по многим судьбам людей.
А как же сторожа и сигнализация.
12:20:24 10-03-2025
гость (11:39:44 10-03-2025) Реально это крах и для автомобилистов и для самих служащих т... Вот-вот, вчера проезжали мимо, как раз горел Теплый, народ метался весь в отчаянии, у людей слезы в глазах, у мужиков, говорят приехали, как услышали, молились, хоть бы их отдел целый остался, у кого товар в кредите, у кого все вложено в товар... Ан нет, все сгорело, зез надежды
12:06:30 10-03-2025
Конкуренция однако
12:34:00 10-03-2025
Заказной не заказной пожар, это надеюсь выяснят. Авторынок, там много чему гореть, а загореться тоже хватает от чего. Представьте работников, которые там с 8-20 сидят и хотят и чай попить и обогреватель включить, микроволновку и что-то ещё, а как водится, мало кого заботит состояние электросети, методов подключения, розетки, удлинители, которые нужно разматывать полностью ,кстати! Так что, такое может случиться везде. Нужно научиться следить за своим бытовым окружением.
12:58:24 10-03-2025
Давно надо было эту помойку полулегально криминальную закрыть и снести
13:44:39 10-03-2025
Гость (12:58:24 10-03-2025) Давно надо было эту помойку полулегально криминальную закрыт... Совсем с головой плохо? Или чем другим хуже, тем тебе лучше?
13:19:14 10-03-2025
Прямо весь рынок сгорел? Прямо дотла???!!! Прямо весь квартал?
13:42:35 10-03-2025
Мелких барыг жалко - былое утрачено, на реновацию опять кредиты нужны.
Банки потирают цепкие лапы.
А как же мэрия, помощь малому бизнесу!?
16:00:18 10-03-2025
Будет "обкашливать", это частое слово в лексиконе хозяина.
15:24:15 11-03-2025
Наш город стал похожим на один большой базар.
Мне очень страшно, если где-то начинается пожар.
Я не готов десятки лет терпеть строительство
развязок и мостов.
А поезда важней живущих в городе людей.
А если взять и поезда и все жд пути из города убрать.
И все дороги меж собой соединить,
То людям в городе намного легче станет жить.