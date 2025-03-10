На Теплом рынке "жарко". Как тушат крупный пожар в Барнауле спустя 12 часов

На данный момент ведется проливка и разбор конструкций

10 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Пожар на Теплом рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле утром 10 марта пожарные продолжают ликвидировать крупное возгорание на Теплом рынке, произошедшее вечером 9 марта. По последним данным, пожар в автомагазине локализовали на площади 1,1 тысячи квадратных метров, ведется проливка и разбор конструкций.

"Еще работают пожарные. Улица Целинная перекрыта", – рассказала наш корреспондент.

Напомним, пожар по повышенному рангу произошел на ул. Целинной, 3. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, после оно разрослось до 1,1 тыс. кв. метров. Движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.