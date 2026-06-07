Пожар вспыхнул на мосту через реку Сему в Республике Алтай

Огонь охватил небольшую часть мостового сооружения

07 июня 2026, 11:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

В Шебалинском районе днем 5 июня произошел пожар на мосту через реку Сему. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Возгорание произошло в селе Черга. Огонь охватил небольшую часть мостового сооружения. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра.

Для ликвидации возгорания на место были направлены два сотрудника МЧС и одна единица техники.

Пожар удалось быстро потушить. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания уточняются.