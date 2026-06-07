Пожар вспыхнул на мосту через реку Сему в Республике Алтай
Огонь охватил небольшую часть мостового сооружения
07 июня 2026, 11:38, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай
В Шебалинском районе днем 5 июня произошел пожар на мосту через реку Сему. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Возгорание произошло в селе Черга. Огонь охватил небольшую часть мостового сооружения. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра.
Для ликвидации возгорания на место были направлены два сотрудника МЧС и одна единица техники.
Пожар удалось быстро потушить. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания уточняются.
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