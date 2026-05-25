"В две смены, в том числе в ночную". В АКЗС взяли на контроль ремонт моста через Лосиху
Уже в этом году однополосный проезд опять станет четырехполосным
25 мая 2026, 16:21, ИА Амител
Председатель АКЗС Александр Романенко поручил главе профильного комитета Игорю Панарину взять на контроль ситуацию на Правобережном тракте, где ведется ремонт моста через Лосиху, сообщается на сайте Заксобрания.
Напомним, в связи с ремонтом проезжая часть, которая ранее была четырехполосной, сузилась до одной полосы. Это спровоцировало замедление потока транспорта, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Причем пробки образовываются не только на Правобережном тракте, но и на Новосибирском тракте, на который перешла значительная часть трафика.
«По информации подрядчика, работы на мосту, необходимые для открытия движения, планируется окончить в октябре текущего года. При необходимости дорожники будут работать в две смены, в том числе в ночное время, когда это позволит технология работ. Главное, что уже в этом году проезд опять станет четырехполосным», — отметил Панарин.
Ранее в Алтайавтодоре также указывали на возможность введения ночных смен при ремонте моста через Лосиху, чтобы "уменьшить дискомфорт" водителям. К сожалению, сделать объездную дорогу на этом участке трассы не представляется возможным.
Как ранее сообщал amic.ru, мост через Лосиху планируют отремонтировать к октябрю. В АКЗС указали, что мост "планируют полностью открыть уже этой осенью". Возможно, работы немного ускорятся при дополнительных сменах.
16:25:57 25-05-2026
А в эти выходные тишина. Не работали. Ни рабочих, ни техники.
22:59:17 25-05-2026
Гость (16:25:57 25-05-2026) А в эти выходные тишина. Не работали. Ни рабочих, ни техники... Это потому что контроля не было)
16:28:54 25-05-2026
На павловском тракте и днем не часто работников встречаешь, растянули на 3 года сумасшедшие летние пробки
16:34:45 25-05-2026
Хорошо же строим, моста только на 30 лет хватает...
16:54:36 25-05-2026
В Бобровке некоторые из АЗКС проживают...
21:16:48 25-05-2026
Спасибо, обнадежили. В этом году?!!!
21:31:26 25-05-2026
Ну так-то ничего не изменилось после взятия на контроль, на прошлой неделе идентичная новость была)
09:02:49 26-05-2026
Депутаты взяли под контроль, потому что с того берега им ездить долго?
09:41:42 26-05-2026
Почему Китайцы за ночь 16 полосный менять успевают? Может их надо было привлечь?
14:07:16 26-05-2026
Гость (09:41:42 26-05-2026) Почему Китайцы за ночь 16 полосный менять успевают? Может их... Такой большой и в сказки веришь?