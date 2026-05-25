НОВОСТИТранспорт

"В две смены, в том числе в ночную". В АКЗС взяли на контроль ремонт моста через Лосиху

Уже в этом году однополосный проезд опять станет четырехполосным

25 мая 2026, 16:21, ИА Амител

Ремонт моста через Лосиху / Фото: алтайский Минтранс
Ремонт моста через Лосиху / Фото: алтайский Минтранс

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил главе профильного комитета Игорю Панарину взять на контроль ситуацию на Правобережном тракте, где ведется ремонт моста через Лосиху, сообщается на сайте Заксобрания. 

Напомним, в связи с ремонтом проезжая часть, которая ранее была четырехполосной, сузилась до одной полосы. Это спровоцировало замедление потока транспорта, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Причем пробки образовываются не только на Правобережном тракте, но и на Новосибирском тракте, на который перешла значительная часть трафика.

«По информации подрядчика, работы на мосту, необходимые для открытия движения, планируется окончить в октябре текущего года. При необходимости дорожники будут работать в две смены, в том числе в ночное время, когда это позволит технология работ. Главное, что уже в этом году проезд опять станет четырехполосным», — отметил Панарин. 

Ранее в Алтайавтодоре также указывали на возможность введения ночных смен при ремонте моста через Лосиху, чтобы "уменьшить дискомфорт" водителям. К сожалению, сделать объездную дорогу на этом участке трассы не представляется возможным.

Как ранее сообщал amic.ru, мост через Лосиху планируют отремонтировать к октябрю. В АКЗС указали, что мост "планируют полностью открыть уже этой осенью". Возможно, работы немного ускорятся при дополнительных сменах. 

Пересечение проспекта Калинина и улицы Профинтерна / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул Алтайский край Транспорт
       

Комментарии 10

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Гость

16:25:57 25-05-2026

А в эти выходные тишина. Не работали. Ни рабочих, ни техники.

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Гость

22:59:17 25-05-2026

Гость (16:25:57 25-05-2026) А в эти выходные тишина. Не работали. Ни рабочих, ни техники... Это потому что контроля не было)

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Константин

16:28:54 25-05-2026

На павловском тракте и днем не часто работников встречаешь, растянули на 3 года сумасшедшие летние пробки

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Гость

16:34:45 25-05-2026

Хорошо же строим, моста только на 30 лет хватает...

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Гость

16:54:36 25-05-2026

В Бобровке некоторые из АЗКС проживают...

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Гость

21:16:48 25-05-2026

Спасибо, обнадежили. В этом году?!!!

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Гость

21:31:26 25-05-2026

Ну так-то ничего не изменилось после взятия на контроль, на прошлой неделе идентичная новость была)

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Гость

09:02:49 26-05-2026

Депутаты взяли под контроль, потому что с того берега им ездить долго?

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Гость

09:41:42 26-05-2026

Почему Китайцы за ночь 16 полосный менять успевают? Может их надо было привлечь?

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Дорожник

14:07:16 26-05-2026

Гость (09:41:42 26-05-2026) Почему Китайцы за ночь 16 полосный менять успевают? Может их... Такой большой и в сказки веришь?

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