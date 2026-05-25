"В две смены, в том числе в ночную". В АКЗС взяли на контроль ремонт моста через Лосиху

Уже в этом году однополосный проезд опять станет четырехполосным

25 мая 2026, 16:21, ИА Амител

Ремонт моста через Лосиху / Фото: алтайский Минтранс

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил главе профильного комитета Игорю Панарину взять на контроль ситуацию на Правобережном тракте, где ведется ремонт моста через Лосиху, сообщается на сайте Заксобрания.

Напомним, в связи с ремонтом проезжая часть, которая ранее была четырехполосной, сузилась до одной полосы. Это спровоцировало замедление потока транспорта, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Причем пробки образовываются не только на Правобережном тракте, но и на Новосибирском тракте, на который перешла значительная часть трафика.

«По информации подрядчика, работы на мосту, необходимые для открытия движения, планируется окончить в октябре текущего года. При необходимости дорожники будут работать в две смены, в том числе в ночное время, когда это позволит технология работ. Главное, что уже в этом году проезд опять станет четырехполосным», — отметил Панарин.

Ранее в Алтайавтодоре также указывали на возможность введения ночных смен при ремонте моста через Лосиху, чтобы "уменьшить дискомфорт" водителям. К сожалению, сделать объездную дорогу на этом участке трассы не представляется возможным.

Как ранее сообщал amic.ru, мост через Лосиху планируют отремонтировать к октябрю. В АКЗС указали, что мост "планируют полностью открыть уже этой осенью". Возможно, работы немного ускорятся при дополнительных сменах.