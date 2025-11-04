"Позор и стыд". Жители Славгорода тайком пробираются на стадион, чтобы заняться спортом
Ворота стадиона запирают на замок
04 ноября 2025, 10:00, ИА Амител
Жители Славгорода пожаловались, что городской стадион почти всегда закрыт. По их словам, попасть туда, чтобы просто побегать или позаниматься спортом, невозможно – ворота запирают на замок. Об этом пишет Telegram-канал "Барнаул 22".
Житель города Олег рассказал, что ему пришлось перелезать через забор, чтобы попасть на территорию.
«Позор и стыд за то, что на стадион пробираться приходится через забор», – отметил мужчина.
По мнению жителей, спортивный объект принадлежит всему городу и должен быть доступен для всех желающих.
Ранее сообщалось, что тайный инвестор выкупил небольшой участок земли рядом со стадионом "Коммунальщик" на пересечении улиц Взлетной и Малахова в Барнауле и планирует там возвести неизвестный объект. Скорее всего, речь идет о площадке с гаражами.
10:40:46 04-11-2025
Может они просто дестабилизируют.
Регулярно вижу, что привлечение граждан к спорту одна из основных целей руководства, как федерального так и регионального.
А тут такие заявления громкие, скорее всего они там распивают на этом стадионе просто, вот их и не пускают
11:36:18 04-11-2025
В барнауле даже школьные стадионы все позакрывпли
Раньше дети могли после уроков , в каникулы там позаниматься.
Не говоря уже о внеклассной работы физруков (кожанный мяч, нормы ГТО, Баскетбол, пионербол, волейбол, хоккейная клробки...) Щас этого нет
12:07:59 04-11-2025
Гость (11:36:18 04-11-2025) В барнауле даже школьные стадионы все позакрывплиРаньше... В Научном городке открыт, с новой беговой дорожкой и тренажёрами,но какого- то движения не наблюдается годами, а по весне вообще всё затоплено по- колено.
15:34:20 04-11-2025
Гость (11:36:18 04-11-2025) В барнауле даже школьные стадионы все позакрывплиРаньше... Помимо спортсменов, туда приходят собачники и алконавты, что не способствует сохранению школьного имущества
18:47:24 04-11-2025
Гость (11:36:18 04-11-2025) В барнауле даже школьные стадионы все позакрывплиРаньше... Зато в школе 126 по Гущина стадион открыт для всех. Но местными собачниками был превращен в место постоянного выгула своих питомцев. Загажено все!!!!
19:44:47 04-11-2025
Гость (18:47:24 04-11-2025) Зато в школе 126 по Гущина стадион открыт для всех. Но местн... Провокатор он просто, все открыто и на Сулиме.
19:43:01 04-11-2025
Гость (11:36:18 04-11-2025) В барнауле даже школьные стадионы все позакрывплиРаньше... Ты Провокатор. Приезжай на Сулиму и убегайся в доску, можешь вместе со своим кожаным мячом и пионерболом. 84,81,101 школы и тд дальше сам.
11:02:22 05-11-2025
Гость (11:36:18 04-11-2025) В барнауле даже школьные стадионы все позакрывплиРаньше...
Не выдумывайте. За все школы, конечно, не скажу, но те школьные стадионы, что рядом с моим домом, открыты всегда, и ребятня все лето там играла в футбол, волейбол и на тренажерах дети занимались. А собачников на школьном дворе давным давно нет. Сулима.
19:44:12 04-11-2025
Почему-то у нас в Питере никто не возмущается тем, что "Газпром-Арена" тоже закрыта, когда там нет мероприятий, а что у вас в Барнауле на "Динамо" свободный вход
22:24:13 04-11-2025
проездом из Питера (19:44:12 04-11-2025) Почему-то у нас в Питере никто не возмущается тем, что "Газп... При чем тут Динамо, речь о простых школьных стадионах, на Смертина тоже не попадешь с улицы.
11:55:12 05-11-2025
Знаю этого "бегуна". Провокатор еще тот!