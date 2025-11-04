"Позор и стыд". Жители Славгорода тайком пробираются на стадион, чтобы заняться спортом

Ворота стадиона запирают на замок

04 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Жители Славгорода пожаловались, что городской стадион почти всегда закрыт. По их словам, попасть туда, чтобы просто побегать или позаниматься спортом, невозможно – ворота запирают на замок. Об этом пишет Telegram-канал "Барнаул 22".

Житель города Олег рассказал, что ему пришлось перелезать через забор, чтобы попасть на территорию.

«Позор и стыд за то, что на стадион пробираться приходится через забор», – отметил мужчина.

По мнению жителей, спортивный объект принадлежит всему городу и должен быть доступен для всех желающих.

