Тайный инвестор купил землю рядом со стадионом "Коммунальщик". Что там построят

При этом предприниматель пообещал вложить 30–40 миллионов рублей в реконструкцию арены

05 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Стадион "Коммунальщик" в Барнауле / Фото: amic.ru

Тайный инвестор выкупил небольшой участок земли рядом со стадионом "Коммунальщик" на пересечении улиц Взлетной и Малахова и планирует там возвести неизвестный объект. Скорее всего, речь идет о площадке с гаражами. Жители соседних домов сообщили amic.ru, что уже заметили строительную технику рядом со стадионом. Президент и главный тренер "Коммунальщика" Владимир Кобзев подтвердил, что действительно продал небольшой участок рядом с ареной тайному инвестору и одновременно другу, который взамен пообещал вложить около 30–40 миллионов рублей в реконструкцию базы команды. Что же предприниматель планирует построить – Владимир Кобзев не знает.

Подарок на пенсию

На днях жители соседних с базой команды "Коммунальщик" домов сообщили о том, что заметили строительную технику. Они уверены, что стадион могут снести и построить на его месте высотку. Тем более несколько лет назад по соседству уже продали участок "Жилищной инициативе", которая возвела ЖК "Рубин". Впрочем, президент "Коммунальщика" Владимир Кобзев пояснил amic.ru, что действительно продал небольшую территорию рядом с ареной тайному инвестору, который одновременно является его близким другом. Фамилию инвестора Кобзев называть не стал, но успокоил местных жителей и болельщиков клуба, что стадион продавать и сносить не планируют.

Более того, тайный предприниматель готов взамен выделить около 30–40 миллионов рублей на капитальную реконструкцию базы и стадиона. Прежде всего, эти деньги направят на замену поля и трибун. Работы должны начаться в мае 2026 года.

«Мне в следующем году будет уже 70 лет. Руководить клубом и тренировать я не буду вечно. Мы обсудили, что продажа участка будет выгодна обоим. Мы вложим эти деньги в развитие команды и инфраструктуру клуба», – пояснил amic.ru Владимир Кобзев, не уточнив, какой именно объект по соседству планирует возвести инвестор-друг. Сейчас по кадастровой карте участок принадлежит частному лицу и его персональные данные невозможно узнать.

Пустырь под новый ФОК

Любопытно, что рядом с базой "Коммунальщика" также находится большой участок, который зарезервирован под спортивную арену. Министерство спорта Алтайского края планировало еще в 2022 году разработать проектно-сметную документацию новой арены в Барнауле на улице Малахова, 132 (на пересечении с Павловским трактом) – рядом со стадионом "Коммунальщик". Там намеревались за федеральные деньги построить центр настольного тенниса, который региону во время своего визита на Алтай в январе 2021-го обещал министр спорта страны Олег Матыцин. Предварительная стоимость объекта составляла около миллиарда рублей. При этом на месте будущей арены уже много лет хотели возвести новый стадион для хоккейной команды "Коммунальщик".

Однако после ухода с поста Олега Матыцина и бывшего министра спорта края Алексея Перфильева проект заморозили. Интересно, что участок на Малахова принадлежал также Владимиру Кобзеву, но несколько лет назад он передал его в краевую собственность. Сейчас площадка зарезервирована под спортивный объект.