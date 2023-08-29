Правда ли, что родителям школьников выплатят по 26 тысяч рублей к учебному году?
Деньги предлагается выделить из резервного фонда
29 августа 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В сети снова обсуждают, получат ли российские семьи выплаты на подготовку к школе. И не на пустом месте: в Госдуме предлагают поддержать родителей и выплатить им по 26 тысяч рублей. А некоторые должны получить еще больше, считают в парламенте.
Рассказываем, будут ли в 2023 году платить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе.
1
Правда ли, что родителям школьников выплатят по 26 тысяч рублей на подготовку к учебному году?
На данный момент - нет. Пока это лишь предложение, которое подготовили в Госдуме и направили к премьер-министру РФ. О появлении такого документа сообщили "Известия".
Согласно тексту обращения, семьям с детьми предлагается выделить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе.
2
Кому предлагается выплатить еще больше денег?
Семьям, которые живут в новых субъектах РФ или на территориях, приграничных к зоне СВО. Согласно тексту обращения, им предлагается выплатить по 30 тысяч рублей.
Деньги на выплаты следует выделить из резервного фонда, говорится в обращении.
3
Чем в Госдуме объясняют необходимость выплат?
Депутаты считают, что российским семьям будет очень тяжело без матподдержки, поскольку цены на школьные принадлежности выросли.
"Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится всё тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу", — цитируют "Известия" первого зампреда комитета Яна Лантратова.Издание пишет, что за год рюкзаки подорожали в среднем на 8%, школьная форма - на 20%, а дневники - на 3%.
4
Каков шанс, что семьи действительно получат по 26 тысяч рублей к учебному году?
Неизвестно. Пока о том, как в кабмине отреагировали на поступившее обращение, не сообщается. Так что вывод о том, превратится ли обращение в полноценное постановление, неизвестно.
Стоит отметить, что до 1 сентября осталось совсем немного, так что времени у властей мало.
5
Какие выплаты на подготовку к школе можно получить?
В каждом регионе свои меры поддержки. Так, в Алтайском крае некоторые семьи могут получить по 7,5 и 5 тысяч рублей на подготовку к школе.
О том, какая материальная поддержка к учебному году есть в крае и кому она положена, читайте в нашем материале.
14:06:09 29-08-2023
Ожидаем всплеск продаж китайских смартфонов и бытового пьянства.
14:12:28 29-08-2023
Гость (14:06:09 29-08-2023) Ожидаем всплеск продаж китайских смартфонов и бытового пьянс... По себе судишь?
14:17:30 29-08-2023
Гость (14:06:09 29-08-2023) Ожидаем всплеск продаж китайских смартфонов и бытового пьянс... Прекратите. Большинство - нормальные семьи. И матподдержка реально очень нужна.
18:41:51 29-08-2023
Гость (14:17:30 29-08-2023) Прекратите. Большинство - нормальные семьи. И матподдержка ... Работай!
19:55:26 29-08-2023
Гость (18:41:51 29-08-2023) Гость (14:17:30 29-08-2023) Прекратите. Большинство -... Очень многие работают. На нескольких работах. Подобная выплата точно не будет лишней или несправедливой.
14:18:54 29-08-2023
пенсионерам ничего подкинуть не хотите? Или они отработанный материал, нах...рен никому не нужны?
14:52:17 29-08-2023
Гость (14:18:54 29-08-2023) пенсионерам ничего подкинуть не хотите? Или они отработанный... Государству нужно, чтобы детей больше рожали. А чтобы пенсионеров было больше государству не нужно.
14:19:16 29-08-2023
что за бред??? обещал, не значит, что женился!!! Регламент актуальный: 7000 руб для первоклассников, многодетным семьям и по 5 000 руб на каждого ребенка на подготовку к школе...Только непонятно -почему неполные семьи и пр. нуждающиеся исключены из списка поддержки??? социальное государство???
14:27:15 29-08-2023
Ну что Владимир Владимирович, Ваш выход? Вы на днях спрашивали, как поднять демографию? маткапитал и прочее...да нафига?! Вы покажите, что государство поддерживает....чтобы люди понимали, что родив ребенка они не в кабалу впрягаются а в семейное счастье. А то, сейчас получается, те , кто без детей - живут и процветают, а те кто с детьми, зубы на полку. Да есть выплаты многодетным, но не надо забывать, что даже если в семье ОДИН ребенок, это звездец какие затраты и расходы в наше время, и именно страх перед этими расходами не позволяет многим решиться на этот шаг, а вторая половина, имея одного ребенка, и зная затраты конские на его воспитание и содержание, не может решиться завести ВТОРОГО...ибо просто в здравом уме понимаешь, что ты его не вытянешь. Не плодить же нищету!!!
14:47:00 29-08-2023
Гость (14:27:15 29-08-2023) Ну что Владимир Владимирович, Ваш выход? Вы на днях спрашив... дети-это инвестиции в будущее, а вы про какие-то расходы рассказываете
14:28:03 29-08-2023
Пробухают
14:30:53 29-08-2023
Ржунимагу
14:33:21 29-08-2023
"Правда ли, что родителям школьников выплатят по 26 тысяч рублей к учебному году?"- конечно, правда. Только, как всегда, соврут....
14:37:43 29-08-2023
И губозакаталку в подарок.
14:46:47 29-08-2023
Кто-то ради своего пиара такое предложение сделал, а вы и уши развесили. Ясно же, что это только пиар. А школа уже на носу, все кому надо уже всё детям купили.
16:27:39 29-08-2023
В сложившейся в стране ситуацией, ростом цен на все в поддержке нуждаются гораздо больше категорий населения. А не только семьи с детьми. Которым, кстати, итак неплохо платят. А многие и живут исключительно на детские пособия.
20:00:50 29-08-2023
Гость (16:27:39 29-08-2023) В сложившейся в стране ситуацией, ростом цен на все в поддер... ну вы на пособия по безработице живёте -дальше-то что? Если бы у тебя был хоть один ребёнок, то ты понимал бы размер трат на ребёнка, и размер выплат. Но у тебя и мозга-то нет.
17:25:33 29-08-2023
Статья ни о чём. Печатайте уж статьи о свершившемся факте. "Правительство выделило семьям с детьми по 26 тыс. руб. на подготовку детей к школе". А то статья " Обсуждают, предлагают, хотят". Сколько уже было таких статей- об индексации работающим пенсионерам, в прошлом и позапрошлом году статьи о выделении 10 тыс.руб. на подготовку детей к школе. Это как-то обнадеживает, а потом разочарование.
17:42:19 29-08-2023
Гость (17:25:33 29-08-2023) Статья ни о чём. Печатайте уж статьи о свершившемся факте. "... Это говорит о наших депутатах. Начинают мелкие шевеления перед важными моментами. А дальше трава не расти.
19:52:52 29-08-2023
Гость (14:06:09 29-08-2023) Ожидаем всплеск продаж китайских смартфонов и бытового пьянс... конечно, этим деньги на бухло должны быть твоими, а предлагают каким-то детям... они ж даже не пьют
20:09:05 29-08-2023
зарплаты нужно поднимать, а не подачки эти раздавать. Родители сами должны иметь возможность обеспечить своих детей.
20:12:20 29-08-2023
Вот как по мне, неуважаемые бездетные мужчинки и бабёнки данного ресурса, на развитие демографии нужно тратить средства ,причём, гораздо больше, чем это делается сейчас. Если ситуация не изменится, вас просто заменят турсунбеками. Бухайте дальше.
01:53:17 30-08-2023
Гость (20:12:20 29-08-2023) Вот как по мне, неуважаемые бездетные мужчинки и бабёнки дан... Просто пример. В одном подъезде живет семья таджиков четверо детей. Отец работает. Мать с детьми дома. Не пьют, соседи не жалуются. На другом этаже- русская семья. Двое детей. Оба не работают. Зато гуляют исправно. Соседям покоя не дают. Выводы каждый сделает сам.
10:12:55 30-08-2023
...турсунбеки также закладывают за воротник, что можно только удивиться. Не видели ни разу? Не рекомендую.