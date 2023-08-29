Деньги предлагается выделить из резервного фонда

29 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В сети снова обсуждают, получат ли российские семьи выплаты на подготовку к школе. И не на пустом месте: в Госдуме предлагают поддержать родителей и выплатить им по 26 тысяч рублей. А некоторые должны получить еще больше, считают в парламенте.

Рассказываем, будут ли в 2023 году платить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе.

1 Правда ли, что родителям школьников выплатят по 26 тысяч рублей на подготовку к учебному году? На данный момент - нет. Пока это лишь предложение, которое подготовили в Госдуме и направили к премьер-министру РФ. О появлении такого документа сообщили "Известия" Согласно тексту обращения, семьям с детьми предлагается выделить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе.

2 Кому предлагается выплатить еще больше денег? Семьям, которые живут в новых субъектах РФ или на территориях, приграничных к зоне СВО. Согласно тексту обращения, им предлагается выплатить по 30 тысяч рублей. Деньги на выплаты следует выделить из резервного фонда, говорится в обращении.

3 Чем в Госдуме объясняют необходимость выплат? Депутаты считают, что российским семьям будет очень тяжело без матподдержки, поскольку цены на школьные принадлежности выросли. "Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится всё тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу", — цитируют "Известия" первого зампреда комитета Яна Лантратова. Издание пишет, что за год рюкзаки подорожали в среднем на 8%, школьная форма - на 20%, а дневники - на 3%.

4 Каков шанс, что семьи действительно получат по 26 тысяч рублей к учебному году? Неизвестно. Пока о том, как в кабмине отреагировали на поступившее обращение, не сообщается. Так что вывод о том, превратится ли обращение в полноценное постановление, неизвестно. Стоит отметить, что до 1 сентября осталось совсем немного, так что времени у властей мало.