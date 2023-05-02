Правда ли, что россиянам предлагают доплачивать за супружескую жизнь?
По всей России предлагают ввести "расчёт" с семейными парами, празднующими юбилеи совместной жизни
02 мая 2023, 15:16, Анастасия Бичакова
Семейная политика шагает вперёд: депутаты придумали новый стимул для семейных пар, чтобы они женились и не разводились. В Госдуме готовят законопроект о федеральных выплатах к юбилеям свадьбы. Суть документа будет примерно такой: вот прожил ты с человеком определённое количество лет, а государство вашей паре за это – деньги. В подарок.
Чем больше юбилей супружеской жизни, тем выше сумма. Какого размера могут быть выплаты и сколько лет нужно прожить в браке, чтобы их получить, – читайте в нашем материале. Как говорится, совет да любовь!
"А я не хочу по расчёту": почему россиянам предлагают платить деньги в честь юбилеев супружеской жизни?
Сначала ответ наверняка введёт вас в ступор. Деньги в честь юбилеев супружеской жизни предлагают платить парам, потому что Владимир Жириновский был приверженцем семейных ценностей.
Да-да, всё именно так, и это не шутка. Просто авторы законопроекта – депутаты ЛДПР. И они решили посвятить документ бывшему лидеру своей партии, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Об этом пишет "Российская газета".
Ну а мы просто напомним вам, дорогие читатели, цитату Владимира Жириновского. Как раз о семье и благосостоянии.
"В семье бывает два брака – по любви и по расчёту. Если взять политическую историю России – всё, что у нас происходило, по расчёту – никакой любви!" – говорил политик при жизни.
А теперь вернёмся к выплатам.
Какого же размера будут выплаты к юбилеям супружеской жизни?
Точно неизвестно, ведь пока это в большей мере обсуждения, а законопроект ещё не готов.
Но Ярослав Нилов уже назвал предлагаемые размеры выплат. Они довольно внушительные: за год совместной жизни – тысяча рублей. И это только одному супругу. И получить деньги можно будет не сразу.
"Начинать выплаты нужно от 15-20 лет совместной жизни. Далее – к 30-, 40-, 50-летию супружеской жизни и так далее. И выплату должен получить каждый супруг. Например, прожили в браке 15 лет, каждому из супругов выплачивается по 15 тыс. рублей. Прожили 50 лет вместе – каждому выплачивается по 50 тыс. рублей", – заявил он.
Кроме того, добавил Нилов, при расчёте выплат будет предусмотрен повышающий коэффициент для северных регионов России. Также депутаты предлагают увеличивать их размер в зависимости от числа детей, рождённых в браке или усыновлённых.
Так-так, а получить выплаты можно будет только один раз?
Нет. Если законопроект подготовят и, теоретически, примут, то получать выплаты можно будет неоднократно – на каждый юбилей супружеской жизни.
Ещё раз напомним, что пока неизвестно, с какой именно даты пара сможет на них претендовать.
Ох, а в каких-нибудь российских регионах уже есть выплаты к юбилеям супружеской жизни?
Да, выплаты к юбилеям супружеской жизни уже есть примерно в 20 регионах России.
Среди них Московская область. Там единовременное пособие для семейных пар следующих размеров:
- 5 тыс. рублей – к 50-летию супружеской жизни;
- 6 тыс. рублей – к 55-летию;
- 7 тыс. рублей – к 60-летию;
- 8 тыс. рублей – к 65-летию;
- 9 тыс. рублей – к 70-летию (и более).
А вот в Москве суммы в разы выше:
- 25 250 рублей – к 50-летию;
- 31 562 рубля – к 55- и 60-летию;
- 37 873 рубля – к 65- и 70-летию.
Помимо этого, в столичных ЗАГСах проводят церемонии, на которых чествуют таких юбиляров. Так что если вы живёте в Москве и у вас, к примеру, серебряная свадьба, то берите каравай – и вперёд, праздновать!
Подать заявление можно на "Госуслугах" или в МФЦ.
07:19:45 03-05-2023
Пиар к выборам.Конечно, Москва -пример хороший, но тогда каждый город в ЗАмкадье должен быть по обеспеченности,как Москва. Даже смешно об этом и подумать.
07:53:13 03-05-2023
Интересно проголосуют? Приоритет семьи объявлен официально. Все с детства знают, что если папа и мама вместе, это лучше, чем раздельно