Сначала ответ наверняка введёт вас в ступор. Деньги в честь юбилеев супружеской жизни предлагают платить парам, потому что Владимир Жириновский был приверженцем семейных ценностей.

Да-да, всё именно так, и это не шутка. Просто авторы законопроекта – депутаты ЛДПР. И они решили посвятить документ бывшему лидеру своей партии, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Об этом пишет "Российская газета".

Ну а мы просто напомним вам, дорогие читатели, цитату Владимира Жириновского. Как раз о семье и благосостоянии.

"В семье бывает два брака – по любви и по расчёту. Если взять политическую историю России – всё, что у нас происходило, по расчёту – никакой любви!" – говорил политик при жизни.

А теперь вернёмся к выплатам.