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Стало известно, сколько стоит отгулять свадьбу в Барнауле в 2023 году

Больше всего молодожёнам придётся потратить на аренду банкетного зала

17 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Перед началом свадебного сезона стало известно, во сколько обойдётся торжество в Барнауле в 2023 году. Об этом сообщает "Толк".

Самой большой тратой для молодых станет аренда банкетного зала. В расчёте на 30 персон это будет стоить около 60 тысяч рублей. Услуги профессионального ведущего – около 30 тысяч рублей, фотограф на полный день – 40 тысяч рублей, видеограф – около 30 тысяч.

Следующий пункт трат – костюмы для жениха и невесты. Молодому человеку на одежду нужно будет потратить около 15 тысяч рублей, а на платье для девушки – около 25 тысяч рублей. Букет для невесты обойдётся около 4 тысяч рублей. 

Свадебный торт в Барнауле весом пять килограммов стоит примерно 7,5 тысячи рублей.

Общая сумма основных трат на организацию свадьбы в 2023 году составляет 270,5 тысячи рублей. 

К дополнительным тратам можно отнести услуги организатора, которые будут стоить около 60 тысяч рублей, дополнительный алкоголь – 35 тысяч, макияж и причёска для невесты – около 7,5 тысячи рублей, украшение зала – 40 тысяч рублей, праздничный салют – 15 тысяч.

Дополнительные расходы добавят к бюджету мероприятия ещё 157,5 тысячи рублей. Общая сумма затрат – 428 тысяч.

Комментарии 22

  • У нас шеф на работе своей дочери и вертолёт и выездную ЗАГСшу притащил ... А через пол года кашолка стала брошенкой На следующим уже по тихому поженил, а потом им ребёночка сурогатного подарил.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Поэтому сейчас свадьбы стали редкостью!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Глупости эти свадьбы. Шик да пшик. Проживут для начала лет 5 - тогда и отгуляют. Регистрация и путешествие на курорт. В тесном кругу регистрацию отметят, достаточно.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Свадьбу надо. Только с мозгами. Для себя и друзей. А не для того, чтоб всему миру пустить пыль в глаза. Я за нормальную свадьбу.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да пусть тратят сколько хотят, что вы считаете чужие деньги то.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А почему не посчитали основные расходы? Или гости будут сидеть за пустым столом?
    17 марта, Гость   Ответить
  • вычеркиваем ведущего/фотографа/видеооператора. сотка экономии. также пинаем организатора, украшение зала и салют. еще 115 тыщ осталось в кармане насчет костюмов не скажу. давненько не было нужды покупать.
    17 марта, Гость   Ответить
  • вычеркиваем ведущего/фотографа/видеооператора. сотка экономии. также пинаем организатора, --- Всех выкидывайте, просто сядьте чайку попейте, сэкономите тыс. 500)
    17 марта, Гость   Ответить
  • Прихожу , я значит, в ЗАГС, что бы выйти за муж. А мне там и говорят - Жениха нужно иметь с собой". Объясните мне за что я плачу налоги???
    17 марта, Гость   Ответить
  • просто сядьте чайку попейте, сэкономите --- с Вас 100 тысяч за рекомендацию и совет, оплатите в кассе.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Собачья свадьба
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, -- Объясните мне за что я плачу налоги??? -- не иначе, еще и Президент виноват)
    17 марта, Гость   Ответить
  • еще и Президент виноват).... да? напишу ему претензию!
    17 марта, Гость   Ответить
  • фотограф на полный день на фиг не нужен, достаточно пары часов, видеограф тем более (кто будет пересматривать видео длинной в 3 часа?). Букет за 4000 на один день? Да на фиг он нужен. Мы с мужем Купили 15 роз, сами собрали букет. Обошлось в 1700. Платье - 18 000, Костюм -10 000. Организатор за 60 000 тыс? да что там организовывать -то ? Прекрасно организовали всё сами. Зал отлично украсили мои подружки (накупили шаров, красиво оформили, найдя все схемы на ютубе, цветов в загсе гости надарили- мы их по залу расставили, вышло очень мило). Прическа - 1 500, макияж 1 800. В общем, мы в 200 тыс уложились . Еще и гуляли два дня. Вторым днем уехали на дачу с шашлыком и остатками закусок и алкоголя. А тратить пол-ляма на 1 день ... Ну как-то...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Первая свадьба должна быть вау.. остальные можно по скромнее.
    17 марта, Гость   Ответить
  • По личному опыту и друзей могу сказать что не стоит экономить(если уж решили свадьбу гулять) на ведущем и на фотографе. Еще немного украсить тоже надо. Место проведения можно и попроще, меню обсуждается, напитки обычно свои, фрукты тоже. Про ведущего-ну ребят,ну скучно без него на свадьбе. даже на обычном юбилее он нужен,хотя бы не на весь праздник, ну на какое-то время. А уж какой он будет-классический или современный, решать молодым. И фотограф нужен,поверьте. А то не будет у вас нормальных фото, а будет то,что вам гости на свои телефоны нафотали. А там мрак. Опять же-это мое мнение
    17 марта, Гость   Ответить
  • Опять же-это мое мнение----- свадебный ведущий/фотограф, почему не подписались?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Я тоже считаю , что ведущий нужен. Иначе скучно. Хотя гуляла я на свадьбе и без ведущего. Свадьба была на базе отдыха. Мангальчик-шашлычок. Гости очень веселые. Вообще не скучали. А фотграф и видеосъемка на весь день... зачем? Достаточно видео на регистрации и небольшой фотосессии после. Это всё прекрасно делает ОДИН человек. А на банкете они ни к чему.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Если есть бабло, то почему бы и не накормить родню и друзей в ресторане и чтобы все по красоте было. Это дело очень важное, жадность - грех. Если денег мало, то можно гульнуть по сельскому - в клубе, с самогонкой и холодцом, и кто-то обязательно подерется, кто-то за клубом придастся плотским утехам, потом катания на тракторе и салют.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Все,кто пишет,что фото и видео не нужны-экономите на своих воспоминаниях. Фото и видео с телефона-треш,даже если это айфон 1к про в руках нероессионала. 12 лет веду свадьбы и помогаю с организацией. Знаю,о чем говорю. Здесь цеы взяты с потолка. Бюджет каждой свадьбы индивидуален. Можно и за 250 конфетку сделать,а можно и зпа полтора миллиона
    17 марта, Гость   Ответить
  • воспоминания должны быть в сердце а не на флэшке. я замужем 15 лет. на свадьбе был фотограф. в последний раз фотографии смотрела лет 10 назад.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Гость, святые слова!... Смысл этих торжеств в настоящее время ну никакой!...
    18 марта, Гость   Ответить
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