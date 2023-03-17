Стало известно, сколько стоит отгулять свадьбу в Барнауле в 2023 году

Больше всего молодожёнам придётся потратить на аренду банкетного зала

17 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Перед началом свадебного сезона стало известно, во сколько обойдётся торжество в Барнауле в 2023 году. Об этом сообщает "Толк".

Самой большой тратой для молодых станет аренда банкетного зала. В расчёте на 30 персон это будет стоить около 60 тысяч рублей. Услуги профессионального ведущего – около 30 тысяч рублей, фотограф на полный день – 40 тысяч рублей, видеограф – около 30 тысяч.

Следующий пункт трат – костюмы для жениха и невесты. Молодому человеку на одежду нужно будет потратить около 15 тысяч рублей, а на платье для девушки – около 25 тысяч рублей. Букет для невесты обойдётся около 4 тысяч рублей.

Свадебный торт в Барнауле весом пять килограммов стоит примерно 7,5 тысячи рублей.

Общая сумма основных трат на организацию свадьбы в 2023 году составляет 270,5 тысячи рублей.

К дополнительным тратам можно отнести услуги организатора, которые будут стоить около 60 тысяч рублей, дополнительный алкоголь – 35 тысяч, макияж и причёска для невесты – около 7,5 тысячи рублей, украшение зала – 40 тысяч рублей, праздничный салют – 15 тысяч.

Дополнительные расходы добавят к бюджету мероприятия ещё 157,5 тысячи рублей. Общая сумма затрат – 428 тысяч.