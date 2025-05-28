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Правда ли, что россиянам, родившимся после 1995 года, не будут платить пенсию?

В будущем от пенсионного обеспечения и вовсе нужно отказаться, считает крупный российский миллиардер

28 мая 2025, 08:30, ИА Амител

В Сети бурно обсуждают предложение, которое высказал российский миллиардер Константин Малофеев. Он считает, что россияне, которым сейчас 30 лет или меньше, в будущем не должны получать пенсию. Более того, пенсионное обеспечение нашей стране не нужно, настаивает бизнесмен. Громкую инициативу уже прокомментировали в Совете Федерации.

О том, могут ли в России отменить пенсии для всех, кто родился после 1995 года, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что россиянам, родившимся после 1995 года, не будут платить пенсию?

Нет. Никаких подобных законопроектов в Госдуму не вносили. Это лишь предложение, озвученное российским миллиардером и основателем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым. 
"Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через десять лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад", – написал он в своем Telegram-канале. Но подчеркиваем: это лишь слова бизнесмена, который не принимает никаких решений в законодательной сфере. Так что считать эту идею конкретным законопроектом неправильно.
2

Почему Константин Малофеев считает, что от пенсионного обеспечения нужно отказаться?

Малофеев убежден, что такое решение стимулировало бы россиян рожать. По его словам, пенсии "заменили детей". Раньше именно они брали на себя обязательства по содержанию своих пожилых родителей. Теперь же этот фактор просто исчез.
"Нехватку детей советское государство компенсировало всеобщей пенсией", – заявил бизнесмен.Поэтому миллиардер убежден, что если пенсии отменить, россияне вновь начнут активно рожать, задумываясь о том, кто их обеспечит в старости.
"Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости", – подытожил Малофеев.
3

Как на идею не платить россиянам пенсии отреагировали в Совете Федерации?

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале отреагировал на идею очень емко. Он процитировал статью 39 Конституции РФ.
"Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", – написал сенатор.Таким образом он дал понять – отказываться от пенсии никто в России не собирается, поскольку это противоречит Конституции.
4

Каков шанс, что в России действительно отменят пенсии?

На данный момент это исключено. Подобные идеи – "полная ерунда", заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, отказ от пенсий означал бы возвращение к родовому обществу, по законам которого Россия жила раньше. Но сейчас совсем другие времена, и в подобных порядках люди не нуждаются.
пенсии

Комментарии 22

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Гость

08:39:58 28-05-2025

Многие люди уже живут сегодняшним днём, и до пенсии много тоже кто не доживает. Так что видимого всплеска не будет. Даже если бы так сделали

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Олег

08:42:10 28-05-2025

Пенсию отменят только православным, за полной ненадобностью, но налог не отменят - платить и каяться!

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Гость

08:52:15 28-05-2025

Ну все...

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гость

08:55:37 28-05-2025

Почему Константин Малофеев считает, что от пенсионного обеспечения нужно отказаться?

потому что миллиардер. ему то зачем эта крупа?

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Гость

09:37:39 28-05-2025

гость (08:55:37 28-05-2025) Почему Константин Малофеев считает, что от пенсионного обесп... Он же миллиардер, не хочет платить в пенсионный фонд миллионы, поэтому считает, что пенсии надо отменить.

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Гость

09:17:48 28-05-2025

Малофеев, однако, даже не курит, а колет.

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Гость

09:19:26 28-05-2025

Правда в том, что ни кто не знает как оно получится

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Гость

10:37:52 28-05-2025

Гость (09:19:26 28-05-2025) Правда в том, что ни кто не знает как оно получится ...
Не важно, как получится и отменят законодательно пенсии или не отменят. Важно то, что уже всё сделано для того, чтобы пенсии не было с чего платить. Всё разворовано, система разрушена. А перестанут платить гораздо раньше и для более старшего поколения. Кто после 1970-го родился, если они не 45-ть выходят, могут на пенсию не рассчитывать. В социальном государстве рабы должны работать до смерти. И каяться...

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Musik

09:23:33 28-05-2025

Средняя зарплата в России к концу 2025 года может вырасти до 100 тысяч рублей до вычета налогов. Об этом сообщают «Известия».
зачем при таких деньжищах пенсия?

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Гость

09:31:16 28-05-2025

Если тема активно муссируется, значит прощупывают настроения. А настроениям всё до полового органа. А ежели так, то ЕР со временем пропихнет и это, как и пенсионный возраст.
Кстати, а вы знаете что госдума приняла закон о гостевых домах? Вот к чему в горном Алтае так активно боролись с "незарегистрированным бизнесом". Сейчас с мАсквы зарегистрированный подтянется, под новый закон.

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Дюша

09:39:27 28-05-2025

Окно Овертона открыто...

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Musik

09:51:22 28-05-2025

Дюша (09:39:27 28-05-2025) Окно Овертона открыто...... прикройте, сквозняк.

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Гость

10:09:47 28-05-2025

Еще один пример того, что наличие миллиарда ума не добавляет.

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Гость

10:18:21 28-05-2025

Так рожать или не рожать?

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Musik

10:21:45 28-05-2025

Гость (10:18:21 28-05-2025) Так рожать или не рожать?... после того как родите - можете года полтора не рожать.
и так циклом.

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Гость

10:40:24 28-05-2025

Гость (10:18:21 28-05-2025) Так рожать или не рожать?... Рожайте, детонька, рожайте...........)))))))))) Государство воспитает. Вчера ж он писал.

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Гость

11:09:22 28-05-2025

Гость (10:18:21 28-05-2025) Так рожать или не рожать?... "Не имело смысла копить деньги, беречь вещи. Даже дети не радовали людей без будущего. Всё время шла глухая борьба между женщинами, не желавшими рожать и государством, запрещающим противозачаточные средства и аборты. Чтобы поднять падавшую рождаемость, недавно владыки удостоили матерей некоторыми привилегиями. Дело в том, что создалась угроза, уменьшение численности людей, настолько ощутимая, что владык это стало беспокоить:..." У нас Ефремова-то не запретили еще, за цитату не посодют?)

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Гость

11:46:54 28-05-2025

Гость (11:09:22 28-05-2025) "Не имело смысла копить деньги, беречь вещи. Даже дети не ра... Смотря какого ) Если про быка, то меня тоже удивляет насколько равнодушна власть к крамольным произведениям. Видимо сами никогда не читают, или знают, что народ не читает.

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Гость

12:13:06 28-05-2025

Гость (11:46:54 28-05-2025) Смотря какого ) Если про быка, то меня тоже удивляет насколь... Да не, они уже много что запретили. Беда в том, что на фоне нонешних законов нужно запрещать буквально все, та же "Анна Каренина" вполне себе подпадает под пропаганду чайлдфри. А между тем у нас на гос. уровне собрались праздновать 200-летие Салтыкова-Щедрина)

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Гость

11:15:34 28-05-2025

а что, разве сейчас платят пенсию? (на которую можно жить, а не существовать.)

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Гость

13:20:27 28-05-2025

В Дании до 70 лет поднимают пенсионный возраст.
Наверняка и у нас так будет лет через 20-30...

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Гость

14:14:10 28-05-2025

Гость (13:20:27 28-05-2025) В Дании до 70 лет поднимают пенсионный возраст.Наверняка... А что у нас еще будет как в Дании? Может быть уровень жизни?

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