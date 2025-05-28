В будущем от пенсионного обеспечения и вовсе нужно отказаться, считает крупный российский миллиардер

28 мая 2025, 08:30, ИА Амител

В Сети бурно обсуждают предложение, которое высказал российский миллиардер Константин Малофеев. Он считает, что россияне, которым сейчас 30 лет или меньше, в будущем не должны получать пенсию. Более того, пенсионное обеспечение нашей стране не нужно, настаивает бизнесмен. Громкую инициативу уже прокомментировали в Совете Федерации.

О том, могут ли в России отменить пенсии для всех, кто родился после 1995 года, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что россиянам, родившимся после 1995 года, не будут платить пенсию?

"Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через десять лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад", – написал он в своем Telegram-канале Нет. Никаких подобных законопроектов в Госдуму не вносили. Это лишь предложение, озвученное российским миллиардером и основателем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым.Но подчеркиваем: это лишь слова бизнесмена, который не принимает никаких решений в законодательной сфере. Так что считать эту идею конкретным законопроектом неправильно.

2 Почему Константин Малофеев считает, что от пенсионного обеспечения нужно отказаться? Малофеев убежден, что такое решение стимулировало бы россиян рожать. По его словам, пенсии "заменили детей". Раньше именно они брали на себя обязательства по содержанию своих пожилых родителей. Теперь же этот фактор просто исчез. "Нехватку детей советское государство компенсировало всеобщей пенсией", – заявил бизнесмен. Поэтому миллиардер убежден, что если пенсии отменить, россияне вновь начнут активно рожать, задумываясь о том, кто их обеспечит в старости. "Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости", – подытожил Малофеев.

3 Как на идею не платить россиянам пенсии отреагировали в Совете Федерации? Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале отреагировал на идею очень емко. Он процитировал статью 39 Конституции РФ. "Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", – написал сенатор. Таким образом он дал понять – отказываться от пенсии никто в России не собирается, поскольку это противоречит Конституции.