НОВОСТИНаука и образование

Правда ли, что студенты российских вузов будут дольше учиться с 2026 года?

Сложные и наукоемкие направления буду осваивать в течение шести лет, заявили в Минобре

17 ноября 2025, 15:50, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru
Студенты университета / Фото: amic.ru

В следующем учебном году российские вузы планируют перейти на новую систему освоения высшего образования. Теперь вместо бакалавриата и магистратуры студенты будут получать базовое и специализированное образование. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России, в рамках новой системы изменят продолжительность обучения. При этом срок освоения программ не будет единым. Для одних специальностей он останется прежним, а некоторым студентам придется учиться дольше.

О том, сколько будут учиться студенты российских вузов после перехода на новую систему образования, – в материале amic.ru.

1

Как изменятся сроки обучения в вузах и кто будет учиться дольше?

В Минобрнауки отметили, что продолжительность программ будет зависеть от времени, которое необходимо для качественной подготовки по каждой специальности. Продолжительность учебы составит от четырех до шести лет в базовом высшем образовании, а в магистратуре (специализированном образовании) – от одного года до трех лет.

Так, например, четыре года займет освоение специальностей в отрасли туризма и гостеприимства. Учителя, врачи и инженеры будут учиться пять лет. А для сложных и наукоемких направлений, например "востоковедение" и "африканистика", срок обучения составит шесть лет.

Отметим, что точные сроки определили еще не для всех специальностей.

2

В чем плюсы реформы, по мнению Минобра?

В ведомстве считают, что разные сроки обучения позволят достичь баланса между запросами экономики, стандартами образования и интересами самих студентов.

«Появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда», – уверены представители Министерства образования.

3

Почему в России переходят на новую систему высшего образования?

В апреле 2022 года все российские вузы исключили из Болонской системы образования, предполагающей две ступени – бакалавриат и магистратуру. Месяц спустя министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал ее "прожитым этапом" и заявил, что в России создадут свою модель высшего образования. 
Позже отказаться от Болонской системы призвал глава государства Владимир Путин. Российский лидер отметил, что ее неоднократно критиковали специалисты и ученые. Уже в мае 2023 года он подписал указ о совершенствовании системы вузовского обучения. Согласно документу, вместо бакалавриата и магистратуры введут две ступени высшего образования – базовое и специализированное. Аспирантура будет уровнем профессионального образования.
4

Когда в стране запустят новую систему высшего образования?

Массовый переход ожидается в 2026-2027 учебном году. Однако студенты некоторых вузов уже осваивают новую образовательную модель. В 2023 году шесть ведущих российских вузов перешли на нее в рамках пилотного проекта.
5

Где уже учатся по этой образовательной модели?

Участниками эксперимента, стартовавшего в 2023 году, стали шесть университетов:
  • Московский авиационный институт (МАИ);
  • Университет науки и технологий МИСИС;
  • Московский педагогический государственный университет (МПГУ);
  • Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Канта;
  • Санкт-Петербургский горный университет;
  • Томский государственный университет (ТГУ).
Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России подготовили закон о переходе на новую модель высшего образования

В Минобрнауки заявили, что нововведения поддерживают общественность и работодатели
НОВОСТИПроисшествия
Россия образование вузы студенты

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:01:23 17-11-2025

Во-первых, как то смущает то, что врачи 5 лет. Они сейчас до 8 лет обучаются, что бы стать действительно врачами. Африканистика и востоковедение 6 лет? На на кой они нужны то в таком количестве, тем более что обучить их грамотно некому, их учат по западным лекалам?
Во-вторых, такое ощущение, что лишь бы не детей не учить, а бумажки писать. Они там серьезно не понимают, сколько времени и сил всем переучиваться на новые правила, а потом еще перестраивать и отлаживать систему на местах. Учить уже совсем некогда.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:51 17-11-2025

" А для сложных и наукоемких направлений и "африканистика"... И в чем там сложность? Какие науки в африке емкость делают? К слону подходи сбоку, а к зебре вообще не подходи. А перед встречей с шимпандзой, подумай надо ли тебе это? Она же тебе и не напишет и не позвонит...

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров