В Минобрнауки отметили, что продолжительность программ будет зависеть от времени, которое необходимо для качественной подготовки по каждой специальности. Продолжительность учебы составит от четырех до шести лет в базовом высшем образовании, а в магистратуре (специализированном образовании) – от одного года до трех лет.

Так, например, четыре года займет освоение специальностей в отрасли туризма и гостеприимства. Учителя, врачи и инженеры будут учиться пять лет. А для сложных и наукоемких направлений, например "востоковедение" и "африканистика", срок обучения составит шесть лет.

Отметим, что точные сроки определили еще не для всех специальностей.