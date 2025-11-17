Правда ли, что студенты российских вузов будут дольше учиться с 2026 года?
Сложные и наукоемкие направления буду осваивать в течение шести лет, заявили в Минобре
17 ноября 2025, 15:50, ИА Амител
В следующем учебном году российские вузы планируют перейти на новую систему освоения высшего образования. Теперь вместо бакалавриата и магистратуры студенты будут получать базовое и специализированное образование. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России, в рамках новой системы изменят продолжительность обучения. При этом срок освоения программ не будет единым. Для одних специальностей он останется прежним, а некоторым студентам придется учиться дольше.
О том, сколько будут учиться студенты российских вузов после перехода на новую систему образования, – в материале amic.ru.
Как изменятся сроки обучения в вузах и кто будет учиться дольше?
В Минобрнауки отметили, что продолжительность программ будет зависеть от времени, которое необходимо для качественной подготовки по каждой специальности. Продолжительность учебы составит от четырех до шести лет в базовом высшем образовании, а в магистратуре (специализированном образовании) – от одного года до трех лет.
Так, например, четыре года займет освоение специальностей в отрасли туризма и гостеприимства. Учителя, врачи и инженеры будут учиться пять лет. А для сложных и наукоемких направлений, например "востоковедение" и "африканистика", срок обучения составит шесть лет.
Отметим, что точные сроки определили еще не для всех специальностей.
В чем плюсы реформы, по мнению Минобра?
В ведомстве считают, что разные сроки обучения позволят достичь баланса между запросами экономики, стандартами образования и интересами самих студентов.
«Появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда», – уверены представители Министерства образования.
Почему в России переходят на новую систему высшего образования?
Когда в стране запустят новую систему высшего образования?
Где уже учатся по этой образовательной модели?
- Московский авиационный институт (МАИ);
- Университет науки и технологий МИСИС;
- Московский педагогический государственный университет (МПГУ);
- Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Канта;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Томский государственный университет (ТГУ).
17:01:23 17-11-2025
Во-первых, как то смущает то, что врачи 5 лет. Они сейчас до 8 лет обучаются, что бы стать действительно врачами. Африканистика и востоковедение 6 лет? На на кой они нужны то в таком количестве, тем более что обучить их грамотно некому, их учат по западным лекалам?
Во-вторых, такое ощущение, что лишь бы не детей не учить, а бумажки писать. Они там серьезно не понимают, сколько времени и сил всем переучиваться на новые правила, а потом еще перестраивать и отлаживать систему на местах. Учить уже совсем некогда.
17:08:51 17-11-2025
" А для сложных и наукоемких направлений и "африканистика"... И в чем там сложность? Какие науки в африке емкость делают? К слону подходи сбоку, а к зебре вообще не подходи. А перед встречей с шимпандзой, подумай надо ли тебе это? Она же тебе и не напишет и не позвонит...