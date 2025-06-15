В Минобрнауки заявили, что нововведения поддерживают общественность и работодатели

15 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России подготовили проект изменений в федеральный закон, согласно которому страна перейдет на новую модель вузовского образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

"Мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе", – заявил министр.

Совершенствование национальной системы высшего образования проводят в соответствии с указом президента РФ. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в рамках которого студенты получают базовое и специализированное высшее образование. В нем участвуют шесть ведущих университетов страны:

Московский авиационный институт;

Университет науки и технологий МИСИС;

Московский педагогический государственный университет;

Балтийский федеральный университет;

Санкт-Петербургский горный университет;

Томский государственный университет.

Отдельным видом профессионального образования стала аспирантура. Его цель – подготовка научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.