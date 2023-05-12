НОВОСТИНаука и образование

Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

12 мая 2023, 21:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования. Как сообщает РИА Новости, он предусматривает установление новых уровней образования – базовое высшее, специализированное и аспирантуру.

Пилотный проект применят в шести вузах, в том числе в МАИ, МПГУ, МИСИС, БФУ, ТомГУ и Санкт-Петербургском горном университете.

Срок обучения по пилотному проекту по программе магистратуры составит от 1 года до 3 лет.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:47:26 13-05-2023

В чем принципиальное отличие от того, что было?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров