Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

12 мая 2023, 21:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования. Как сообщает РИА Новости, он предусматривает установление новых уровней образования – базовое высшее, специализированное и аспирантуру.

Пилотный проект применят в шести вузах, в том числе в МАИ, МПГУ, МИСИС, БФУ, ТомГУ и Санкт-Петербургском горном университете.

Срок обучения по пилотному проекту по программе магистратуры составит от 1 года до 3 лет.