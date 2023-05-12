Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
12 мая 2023, 21:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования. Как сообщает РИА Новости, он предусматривает установление новых уровней образования – базовое высшее, специализированное и аспирантуру.
Пилотный проект применят в шести вузах, в том числе в МАИ, МПГУ, МИСИС, БФУ, ТомГУ и Санкт-Петербургском горном университете.
Срок обучения по пилотному проекту по программе магистратуры составит от 1 года до 3 лет.
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В чем принципиальное отличие от того, что было?