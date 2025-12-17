НОВОСТИОбщество

Правда ли, что в России запретят детям до 16 лет пользоваться соцсетями?

Некоторые страны уже ввели подобные ограничения

17 декабря 2025, 17:47, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
В России предложили ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Ранее аналогичные меры предприняли в Австралии: с 9 декабря 2025 года лицам до 16 лет ограничили доступ к платформам Facebook* и Instagram*, TikTok, X, YouTube и другим популярным интернет-площадкам. 

Правда ли, что дети в России не смогут пользоваться соцсетями, и что об этом думают эксперты – в материале amic.ru.

1

Будут ли в России запрещать детям до 16 лет пользоваться соцсетями?

Рассмотреть такую возможность предложил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», – пояснил Машаров.
Отметим, что официальных заявлений от российских ведомств по этому поводу не было. Говорить о подобных ограничениях пока рано.
3

А правда ли, что онлайн-игры в России хотят заблокировать?

Беседуя с РИА Новости, Машаров также предложил блокировать онлайн-игры, если у компаний-производителей нет согласия на регистрацию в российской юрисдикции. Кроме того, он выступил за полное ограничение в России мессенджера WhatsApp* и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», – заключил он.

Напомним, что пока это лишь инициативы. Официальных сообщений от надзорных служб и ведомств по этим вопросам не поступало.

3

А в каких странах детям уже запретили пользоваться соцсетями?

9 декабря 2205 года в Австралии ввели запрет на использование социальных сетей Facebook* и Instagram*, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для детей младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не удалят их профили, грозит штраф в размере до 50 миллионов австралийских долларов.
Ограничения направлены на то, чтобы защитить подростков от давления и рисков, с которыми они могут столкнуться в соцсетях. Последние могут быть связаны с дизайном платформ, побуждающим проводить больше времени у экрана, и контентом, способным нанести вред здоровью и благополучию юных австралийцев.

Возрастной ценз на использование соцсетей также действует в Норвегии. В конце октября 2024 года его предложили поднять с 13 до 15 лет.

Напомним, 5 сентября 2025 года власти Непала заблокировали в государстве многие соцсети, заявив, что они нарушили новые правила регистрации. В ответ на улицы страны вышли тысячи молодых людей с лозунгом "Запретите коррупцию, а не социальные сети". В ходе протестов погибли не менее 19 человек, более 300 были ранены. 9 сентября в Непале сняли запрет на использование соцсетей.

4

Что о запрете соцсетей для детей до 16 лет думают эксперты?

О том, нужно ли запрещать российским детям младше 16 лет вести соцсети, рассказал "Москве 24" Антон Ткачев – первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. На примере ситуации в Австралии он пояснил, что такая практика – прецедент закрытия информационных границ внутри страны.

«И в этом смысле, конечно, такой плачевный опыт России перенимать точно не стоит. Я сам лично против этого, потому что молодежь просто вгонят в "серую зону". Дети будут регистрироваться под чужими никнеймами, вводить некорректную дату рождения и в итоге точно так же будут продолжать сидеть в соцсетях», – отметил он. 

При этом детский психолог Наталья Наумова предупредила, что использование соцсетей и компьютерных игр более двух часов может негативно повлиять на психику ребенка. С помощью интернета он быстро получает большое количество дофамина, из-за чего начинает страдать эмоционально-волевая сфера.

«В итоге у организма отпадает потребность стараться, стремиться достигать каких-то целей. Концентрация внимания и память могут ухудшаться за счет того, что слишком много времени проводится без движения в напряженном наблюдении за экраном. Из-за этого со временем ребенок может становиться вспыльчивым, возбудимым, страдать от бессонницы», – предупредила эксперт.

Наумова добавила, что столько же времени, сколько ребенок провел за гаджетом, нужно уделить двигательной активности.

* Принадлежат компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной на территории РФ

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

18:59:17 17-12-2025

На словах, как всегда, "забота" о здоровье подрастающего поколения, на уме же (и в ближайшей перспективе!) - тотальная обязаловка взрослых там и сям выкладывать паспортные данные якобы лишь в "доказательство" того, что они не малолетки!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:26 17-12-2025

Гость (18:59:17 17-12-2025) На словах, как всегда, "забота" о здоровье подрастающего пок... ну не так читаете новости...Правда, что в России. Правда, что запретят. Осталось понять, что и кому...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:04:54 17-12-2025

это бы стало лучшим решением!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:03 17-12-2025

Элен без ребят (19:04:54 17-12-2025) это бы стало лучшим решением! ...
А лицам после 50 вообще рыло свое из норок не высовывать!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:35:09 18-12-2025

Гость (21:03:03 17-12-2025) А лицам после 50 вообще рыло свое из норок не высовывать... Любит она принцип - сама не жила и другим не дам

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:39:31 18-12-2025

Мда уж. Вот исполнится ребенку 16 лет, он будет ждать выхода в сеть, но там предложат новую инициативу, до 21 года сделать несовершеннолетним и нельзя в соцсети.

  -6 Нравится
Ответить
