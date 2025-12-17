Некоторые страны уже ввели подобные ограничения

17 декабря 2025, 17:47, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В России предложили ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Ранее аналогичные меры предприняли в Австралии: с 9 декабря 2025 года лицам до 16 лет ограничили доступ к платформам Facebook* и Instagram*, TikTok, X, YouTube и другим популярным интернет-площадкам.

Правда ли, что дети в России не смогут пользоваться соцсетями, и что об этом думают эксперты – в материале amic.ru.

1 Будут ли в России запрещать детям до 16 лет пользоваться соцсетями? Рассмотреть такую возможность предложил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости «Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», – пояснил Машаров. Отметим, что официальных заявлений от российских ведомств по этому поводу не было. Говорить о подобных ограничениях пока рано.

3 А правда ли, что онлайн-игры в России хотят заблокировать? Беседуя с РИА Новости, Машаров также предложил блокировать онлайн-игры, если у компаний-производителей нет согласия на регистрацию в российской юрисдикции. Кроме того, он выступил за полное ограничение в России мессенджера WhatsApp* и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта. «Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», – заключил он. Напомним, что пока это лишь инициативы. Официальных сообщений от надзорных служб и ведомств по этим вопросам не поступало.

3 А в каких странах детям уже запретили пользоваться соцсетями? 9 декабря 2205 года в Австралии ввели запрет на использование социальных сетей Facebook* и Instagram*, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для детей младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не удалят их профили, грозит штраф в размере до 50 миллионов австралийских долларов. Ограничения направлены на то, чтобы защитить подростков от давления и рисков, с которыми они могут столкнуться в соцсетях. Последние могут быть связаны с дизайном платформ, побуждающим проводить больше времени у экрана, и контентом, способным нанести вред здоровью и благополучию юных австралийцев. Возрастной ценз на использование соцсетей также действует в Норвегии. В конце октября 2024 года его предложили поднять с 13 до 15 лет. Напомним, 5 сентября 2025 года власти Непала заблокировали в государстве многие соцсети, заявив, что они нарушили новые правила регистрации. В ответ на улицы страны вышли тысячи молодых людей с лозунгом "Запретите коррупцию, а не социальные сети". В ходе протестов погибли не менее 19 человек, более 300 были ранены. 9 сентября в Непале сняли запрет на использование соцсетей.