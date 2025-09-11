"Революция зумеров" или бунт монархистов? Что стоит за кровавыми событиями в Непале

Как три дня бурных протестов снесли власть в южноазиатской республике

Люди в Непале / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Стремительная смена власти в Непале, произошедшая после "революции зумеров" (такое название нередко дают мировые СМИ перевороту в этом государстве в центральной части Гималаев), вызывает массу вопросов о причинах, движущих силах, а главное – последствиях бурных событий. Amic.ru поискал ответы на эти вопросы.

Как соцсети "подожгли" недовольство

Как известно, массовые протесты в Непале начались после распоряжения правительства, вышедшего 4 сентября, о блокировке ряда соцсетей, не пожелавших зарегистрироваться согласно новым правилам Министерства связи и информационных технологий. "Отключены" оказались YouTube, X, Reddit, LinkedIn, WhatsApp, Facebook*, Instagram*. Регистрацию прошли только TikTok и Viber и местные мессенджеры Witk, Nimbuzz и Popo Live.

8 сентября на улицы столицы страны Катманду вышли тысячи недовольных граждан, преимущественно молодежь. Средний возраст протестующих составил 25 лет, сообщал индийский портал NDTV World. Самая многочисленная толпа собралась на главной площади у здания Федерального парламента. Наиболее активные участники протестов принялись сооружать баррикады, бросали в полицейских бутылки, камни и прочие попадавшиеся под руку предметы.

Стражи порядка обнесли здание парламента колючей проволокой. Однако некоторые молодые люди попытались перелезть через нее, в ответ полицейские открыли огонь. Начались столкновения, в результате которых погибли более 20 человек, пострадали более 250, в том числе 28 блюстителей закона.

Глава непальского МВД Рамеш Лехак взял на себя ответственность за гибель людей и ушел в отставку. 9 сентября правительство отменило решение о блокировке соцсетей, глава кабмина Кхадга Прасад Шарма Оли покинул свой пост, но общественность это не остановило – они потребовали реформ в стране и смены власти.

Вскоре толпы недовольных ворвались на территорию резиденции премьера, ушедшего в отставку, но не успевшего покинуть здание. Полицейские не смогли остановить их слезоточивым газом и резиновыми пулями. Портал Khabarhub рассказал, что супруга главы правительства Раджья Лакшми Читракар погибла при пожаре. Некоторые СМИ утверждали, что она подверглась избиению со стороны участников протестов.

Правда, позднее информация о гибели жены премьера была опровергнута, местные издания рассказали, что она находится в тяжелом состоянии в ожоговой больнице.

На политической сцене – Generation Z

Наряду с резиденцией премьера нападениям подверглись главные офисы Коммунистической партии Непала (ОМЛ) и "Непальского конгресса" – старейшей партии в стране.

Организаторы протестов, назвавшие себя Generation Z, тут же заявили, что к погромам и поджогам они не причастны, а целью акций было "потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции".

«Наше движение было и остается ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности», – говорилось в распространенном заявлении.

Что касается президента Непала Рамы Чандры Паудела, то он остался на своем посту, хотя 9 сентября сообщалось, что он вслед за премьером ушел в отставку. Хотя представители Generation Z после появления непроверенной информации об отставке президента поспешили заявить, что страна перешла под их руководство.

10 сентября за дело взялись военные – совместно с другими силовыми ведомствами они принялись патрулировать улицы крупных городов страны, включая столицу. Был продлен введенный еще 9 сентября комендантский час, задержаны участники поджогов, мародеры и грабители.

Кресло премьера пока вакантно

Поначалу активисты Generation Z выдвинули на пост нового главы правительства мэра Катманду, бывшего рэпера Балендра Шаха, но с этим, как утверждает ряд изданий, не согласились военные. После этого появилась новая кандидатура – бывшего руководителя Верховного суда страны Сушилы Карки, которая дала свое согласие возглавить правительство в случае необходимости.

Сушила Карки стала первой женщиной – председателем Верховного суда Непала, она известна своим нетерпимым отношением к коррупции, сообщает NDTV. Получила степень бакалавра в кампусе Махендра Моранг и степень магистра политических наук в Индуистском университете Банараса. Позднее окончила юридический факультет Трибхуванского университета и начала преподавательскую карьеру.

Затем была старшим адвокатом. 11 июля 2016 года назначена председателем Верховного суда, вела несколько громких дел, связанных с коррупцией. За время ее пребывания на посту был осужден министр информации и коммуникаций Джайпракаш Прасад Гупта. Она также вынесла суровый приговор Локману Сингху Карки, бывшему главному комиссару Непальской комиссии по расследованию злоупотреблений властью.

В 2017 году Карки столкнулась с попыткой импичмента со стороны тогдашнего правительства, возглавляемого маоистами, однако ходатайство о ее смещении было отозвано после резко негативной реакции общественности и судебных органов.

Следует пояснить, что Непал является парламентской республикой, поэтому пост премьер-министра там является ключевым при определении политического курса страны. Президент выполняет больше представительские функции.

Армия прогнала зумеров

Представители Generation Z пытались провести переговоры о временном премьер-министре с военными и отправили делегацию в армейскую штаб-квартиру на встречу с главнокомандующим Ашокраджем Сигделом.

Однако уже у ворот армейского штаба между активистами движения начались споры о вероятных кандидатах, пишет портал Khabarhub. Это вызвало раздражение людей в погонах, и они разогнали пришедшую публику, потребовав, чтобы к ним явился один полномочный представитель с четкими и внятными предложениями.

В настоящее время активисты Generation Z обсуждают кандидатуры на пост премьер-министра, среди них – уже упомянутые Сушила Карки, Балендра Шах, а также бывший министр энергетики Кулман Гизинг, пишет индийская газета The Shillong Times.

Между тем, по данным Министерства здравоохранения и народонаселения Непала, число погибших в результате насильственных протестов увеличилось до 30 человек. В заявлении, опубликованном вечером 10 сентября, сообщается, что 1061 человек получили ранения: 719 пострадавших были выписаны, а 274 – госпитализированы.

Кроме того, в результате беспорядков из непальских тюрем сбежали 7557 заключенных, пишет издание Republica, ссылающееся на неназванный источник в МВД страны. Побеги зафиксированы в 13 исправительных учреждениях.

Из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари удалось сбежать 570 заключенным, сообщает Khabarhub. Из тюрьмы в Лалитпуре, где находилось около 1,5 тысячи преступников, совершен массовый побег, количество вырвавшихся на свободу правонарушителей пока точно не установлено. Более 500 невольников удрали из окружной тюрьмы в западной части района Навалпараси на юге страны.

В настоящее время армия и полиция ведут поиск беглецов. Они обратились к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных лицах и действиях, которые совершили беглецы.

Некоторые СМИ написали, что российские туристы якобы массово отказываются от поездок в Непал, заметила в интервью МК гид Евгения Маркова, живущая в Катманду.

«Октябрь – ноябрь считаются туристическим сезоном в Непале. Со своими туристами мы пока обсуждаем проблемы, которые имеются сейчас. Но, думаю, в октябре уже можно спокойно планировать поездку. На данный момент сорвались запланированные экскурсии в Катманду. Туристы, которые находятся в горах, продолжают свои маршруты. Отдаленные районы Непала протесты не затронули», – пояснила Маркова.

"Коррупция как элемент управления"

За непальскими беспорядками могут стоять сторонники прежнего политического режима, заявил РИА Новости исполнительный редактор газеты "Артхик Абхиян" Притхви Шрестха.

«Возможно, в этих протестах замешаны политические силы, в прошлом потерпевшие поражение, в том числе монархисты, которые заинтересованы в падении нынешнего правительства. Они, безусловно, заинтересованы в восстановлении монархии, но нет гарантии, что они будут играть какую-либо роль в будущем политическом раскладе», – предположил он.

События в Непале являются "очередным витком социального кризиса, который стал уже хронической проблемой", заявила RT младший научный сотрудник Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Эльза Ширгазина.

«Проблемы Непала носят хронический характер. Несмотря на периодическую смену правительства по итогам социальных взрывов, ситуация кардинально не меняется», – отметила эксперт.

«Экономика не развивается, а социальные проблемы никуда не исчезают. Также сохраняются очень резкие перекосы в структуре общества. Сохраняется кастовость и социальная дискриминация», – рассказала она.

Запрет некоторых соцсетей, по словам Ширгазиной, стал искрой, которая подожгла глубокое социальное недовольство, вызванное множеством проблем:

«Также вопрос коррупции. Она не то чтобы въелась в систему государственного управления Непала – коррупция равна системе государственного управления Непала. Сейчас далеко не первые протесты в стране, но они отличаются своей жесткостью».

Специалист полагает, что Непал ожидают перемены:

«Скорее всего, сейчас будет отход. Резкого крена во внешней политике я не ожидаю. Внутренние проблемы будут до определенного момента затушены, но не решены. Чтобы их решить, нужны системные меры, а местная политическая элита на них не готова», – заключила Эльза Ширгазина.

