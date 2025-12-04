По некоторым данным, ежедневно в игру заходило почти 7 млн россиян

04 декабря 2025, 15:10, ИА Амител

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы

Доступ к онлайн-платформе Roblox заблокировали в России. Сначала пользователи пожаловались, что не могут зайти в любимую игру, а затем в Роскомнадзоре подтвердили, что доступ ограничили намеренно. Площадка обрела в России бешеную популярность: наша страна занимала третье место в мире по количеству активных пользователей. При этом большинство игроков – дети и подростки.

О том, что такое Roblox, что дети делают на этой платформе и почему ее решено было заблокировать в России, – в материале amic.ru.

1 Почему в России стал недоступен Roblox? Массовые жалобы на невозможность зайти в Roblox начались 3 декабря. В этот же день Роскомнадзор официально заявил, что ограничил доступ к платформе. Причина – наличие на площадке запрещенных материалов, которые содержат пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию, а также поддерживающие тематику ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В ведомстве также сообщили, что дети, среди которых Roblox особенно популярен, подвергаются опасности, заходя на площадку. «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию – ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», – цитирует сообщение Роскомнадзора РИА Новости Комнаты и локации, которые пользователи создают в игре сами, нередко имитируют террористические акты или нападения на школы, уточнили в ведомстве. Там также добавили, что система модерации платформы неоднократно показала свою полную несостоятельность: стопроцентная защита от запрещенных материалов не обеспечена, что может негативно влиять на духовно-нравственное развитие детей и подталкивать их к преступлением. Ранее Роскомнадзор неоднократно направлял администрации Roblox требования удалить запрещенные материалы, но этого сделано не было.

2 Roblox – что это вообще за игра? Это американская онлайн-платформа, которую изначально создавали как небольшую программу. В 2004 году разработчики Дэвид Базуки и Эрик Кассель запустили DynaBlocks – своего рода "конструктор", где пользователи могли делать собственные головоломки. Уже в 2006 году в проект добавили 3D-моделирование, а название сменили на Roblox. В этом и есть главная особенность Roblox: это не самостоятельная игра, а онлайн-площадка, где пользователи при помощи несложных манипуляций могут создавать собственные игры и локации. Все ограничивается только фантазией игрока. Мир Roblox минималистичен, из-за чего многие сравнивают его с Minecraft, но поклонники настаивают, что это далеко не одно и то же.

3 И что дети и подростки делают в этом "Роблоксе"? Все зависит от желания игрока. Одни создают на этой площадке собственные игры, а другие в них играют. Любой может примерить на себя роль разработчика и сконструировать любую игру, будь то стрелялки, гонки или шутеры. Важную роль в мире Roblox играет общение. Многие не просто создают, а поддерживают и изменяют свои игровые "детища", ориентируясь именно на отзывы и пожелания пользователей. Всего в Roblox можно попробовать более 40 миллионов игр, посвященных самым разным темам. Площадка стала полем для творчества, где, по сути, нет никаких границ. Также в игре есть внутренняя валюта – Robux, за которую можно приобретать скины (одежду для персонажа), различные предметы и подписки. А вот чтобы получить "робуксы", нужно потратить уже реальные деньги.

4 Почему Roblox так популярен в России? Платформа популярна не только в России, но и во всем мире. Во-первых, она бесплатна. Она доступна для самых разных систем: Windows, macOS, Android, iOS, PlayStation и Xbox. Во-вторых, детям и подросткам нравится та свобода творчества, которую дает Roblox. Множество деталей и красивая прорисовка им не так важны, как возможность создать собственный мир, а также знакомиться и общаться с другими игроками. Ежедневно в Roblox играет порядка 85 млн человек по всему миру. Действительно, дети и подростки составляют большую часть этого количества. В России, по неофициальным данным, в игру каждый день заходило 6,8 млн посетителей. Это третье место во всем мире после США и Бразилии.

5 Действительно ли Roblox так опасен? Roblox активно критикуют не только в России, но и в других странах. По мнению противников платформы, несложная система регистрации открывает дорогу мошенникам и педофилам, позволяя им напрямую общаться с детьми. Журналистка The Guardian Сара Мартин провела собственный эксперимент. Она создала персонажа в Roblox, указав возраст 8 лет, и провела на платформе неделю. По ее словам, уже в самом начале ее персонажу были доступны достаточно откровенные костюмы вроде "Барби-стриптизерши". Никаких ограничений или сообщений о непристойном контенте при этом не было. Мартин поделилась, что за проведенную в игре неделю подвергалась как кибербуллингу, так и сексуальным домогательствам со стороны других игроков. При этом она включила родительский контроль, но от агрессии и непристойностей это не защитило. В материале, посвященном этому эксперименту, журналистка назвала Roblox "раем для педофилов". Администрация платформы в 2025 году ввела новую систему регистрации, где нужно подтвердить свой возраст при помощи съемки лица. Пока она действует лишь в нескольких странах, но пользователи уже находят способы обойти этот барьер. Еще одна проблема связана с внутриигровой валютой. Мошенники зачастую используют желание игроков сэкономить на приобретении "робуксов". К примеру, они публикуют объявления о продаже валюты со скидкой, но, получив реальные деньги, исчезают. Кроме того, создаются фишинговые сайты, при помощи которых киберпреступники получают доступ к банковской карте. Поскольку в Roblox играет много детей, зачастую это карты их родителей. Roblox нередко упоминается и в контексте уголовных преступлений. Так, в конце ноябре в Санкт-Петербурге школьница убила свою мать ножом и подожгла квартиру. Многие Telegram-каналы сообщали, что все это она могла заранее планировать в Roblox. Журналисты нашли в ее соцсетях видеоролики из игры, на одном из которых персонаж танцевал в горящей квартире. Roblox уже официально запрещен в Китае, Турции, Катаре, Омане, Кувейте и Бахрейне.