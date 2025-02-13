Правда ли Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и какова цель ее визита?

Екатерина Мизулина выступает в тех же городах, где дает концерты певец SHAMAN

13 февраля 2025, 13:20, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото со страницы Екатерины Мизулиной во "ВКонтакте"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и встретится с молодежью уже в феврале, сообщила она в своем телеграм-канале. При этом в один день с общественницей в столице Алтайского края выступит с концертом певец SHAMAN. Amic.ru рассказывает, когда Мизулина пожалует в столицу Алтайского края и что она будет здесь делать.

Мизулина едет в Барнаул?

Да, Екатерина Мизулина приедет в Барнаул 16 февраля, сообщила она в своем телеграм-канале.

"Сегодня прошла очень яркая встреча с молодежью в Томске. Невероятно красивый студенческий город, настоящая молодежная столица. Обязательно приеду снова. Уже завтра – Кемерово. А 16 февраля – в Барнаул", – написала Мизулина 12 февраля.

Где именно выступит Мизулина?

Екатерина Мизулина выступит в актовом зале корпуса "Д" Алтайского государственного университета (Димитрова, 66), сообщили amic.ru в пресс-службе вуза. Время встречи пока не уточняется.

Что будет делать Мизулина в Барнауле?

Она встретится с молодежью. Скорее всего, мероприятия будут проходить в том же формате, что и выступления в других городах России. Обычно вход на "разговор" с Мизулиной бесплатный для школьников, студентов и учащихся колледжей. Сначала общественный деятель произносит короткую речь, а затем молодые люди задают вопросы, на которые она отвечает.

Мизулина приехала с SHAMAN?

Даты выступлений Мизулиной в российских городах совпадают с концертами SHAMAN (Ярослава Дронова), который сейчас ездит по стране с новой программой "Победа!". В Барнауле концерт исполнителя состоится как раз 16 февраля в 19 часов в "Титов-Арене". Почти все билеты уже раскуплены.

Ранее SHAMAN и Екатерина Мизулина "поцеловались" во время выступления в московской школе, сообщал телеграм-канал Baza. Сам Ярослав Дронов рассказал, что поцелуй был ненастоящим, и подчеркнул, что с Мизулиной его "объединяет только любовь к России". При этом он отметил, что общественность может узнать некоторые подробности их взаимоотношений 9 марта, на презентации программы "Ты моя", писали "Аргументы и факты".

Отметим, что в СМИ и в соцсетях уже давно ходят слухи об отношениях Дронова и Мизулиной. Их подогрел не только "поцелуй" знаменитостей, но еще и то, что певец и общественница опубликовали 7 февраля 2025 года в своих официальных телеграм-каналах совместное фото. Мизулина подписала его "Ты мой", а SHAMAN – "Ты моя".

Кто такая Екатерина Мизулина?

Екатерина Мизулина – российский общественный деятель, член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета, а также блогер. Дочь бывшего сенатора и депутата Госдумы Елены Мизулиной, которая известна своими резонансными инициативами.

Екатерина Мизулина стала популярной из-за того, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на российских музыкальных исполнителей, стримеров и других публичных лиц.