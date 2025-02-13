Правда ли Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и какова цель ее визита?
Екатерина Мизулина выступает в тех же городах, где дает концерты певец SHAMAN
13 февраля 2025, 13:20, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и встретится с молодежью уже в феврале, сообщила она в своем телеграм-канале. При этом в один день с общественницей в столице Алтайского края выступит с концертом певец SHAMAN. Amic.ru рассказывает, когда Мизулина пожалует в столицу Алтайского края и что она будет здесь делать.
Мизулина едет в Барнаул?
Да, Екатерина Мизулина приедет в Барнаул 16 февраля, сообщила она в своем телеграм-канале.
"Сегодня прошла очень яркая встреча с молодежью в Томске. Невероятно красивый студенческий город, настоящая молодежная столица. Обязательно приеду снова. Уже завтра – Кемерово. А 16 февраля – в Барнаул", – написала Мизулина 12 февраля.
Где именно выступит Мизулина?
Екатерина Мизулина выступит в актовом зале корпуса "Д" Алтайского государственного университета (Димитрова, 66), сообщили amic.ru в пресс-службе вуза. Время встречи пока не уточняется.
Что будет делать Мизулина в Барнауле?
Она встретится с молодежью. Скорее всего, мероприятия будут проходить в том же формате, что и выступления в других городах России. Обычно вход на "разговор" с Мизулиной бесплатный для школьников, студентов и учащихся колледжей. Сначала общественный деятель произносит короткую речь, а затем молодые люди задают вопросы, на которые она отвечает.
Мизулина приехала с SHAMAN?
Даты выступлений Мизулиной в российских городах совпадают с концертами SHAMAN (Ярослава Дронова), который сейчас ездит по стране с новой программой "Победа!". В Барнауле концерт исполнителя состоится как раз 16 февраля в 19 часов в "Титов-Арене". Почти все билеты уже раскуплены.
Ранее SHAMAN и Екатерина Мизулина "поцеловались" во время выступления в московской школе, сообщал телеграм-канал Baza. Сам Ярослав Дронов рассказал, что поцелуй был ненастоящим, и подчеркнул, что с Мизулиной его "объединяет только любовь к России". При этом он отметил, что общественность может узнать некоторые подробности их взаимоотношений 9 марта, на презентации программы "Ты моя", писали "Аргументы и факты".
Отметим, что в СМИ и в соцсетях уже давно ходят слухи об отношениях Дронова и Мизулиной. Их подогрел не только "поцелуй" знаменитостей, но еще и то, что певец и общественница опубликовали 7 февраля 2025 года в своих официальных телеграм-каналах совместное фото. Мизулина подписала его "Ты мой", а SHAMAN – "Ты моя".
Кто такая Екатерина Мизулина?
Екатерина Мизулина – российский общественный деятель, член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета, а также блогер. Дочь бывшего сенатора и депутата Госдумы Елены Мизулиной, которая известна своими резонансными инициативами.
Екатерина Мизулина стала популярной из-за того, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на российских музыкальных исполнителей, стримеров и других публичных лиц.
13:26:04 13-02-2025
Очень интиресно, кто из школьников, студентов, в свой выходной день, ДОБРОВОЛЬНО пойдет встречаться с Мазулиной?
Опять нагонят волонтёров, членов нод и партии пенсионеров?
13:45:35 13-02-2025
Гость (13:26:04 13-02-2025) Очень интиресно, кто из школьников, студентов, в свой выходн...
Директоров учебных заведений обяжут отправить определенное количество обучающихся. Как всегда, впрочем.
13:50:30 13-02-2025
Гость (13:26:04 13-02-2025) Очень интиресно, кто из школьников, студентов, в свой выходн... В нод нет членов. Только сектанты...
13:42:26 13-02-2025
У кого-нибудь из наших хватит смелости спросить, почему она детей не рожает до сих пор?
Где её дверь будет? Я бы присоеденился к флешмобу
13:43:03 13-02-2025
Очень интересно кто пойдёт на концерт шамана?
13:53:51 13-02-2025
Гость (13:43:03 13-02-2025) Очень интересно кто пойдёт на концерт шамана?...
Дофига билетов распродано. К сожалению. Народ глуповатый, диковатый, вот и прет на этого...хм...
15:16:22 13-02-2025
Гость (13:53:51 13-02-2025) Дофига билетов распродано. К сожалению. Народ глуповатый... Вы думаете поклонниками куплено? Титов-арена вместимость концертная- почти 6 000. Подойдите перед началом и посмотрите- очередь на вход должна быть до Драмы. Или врут?
04:21:44 14-02-2025
Гость (13:53:51 13-02-2025) Дофига билетов распродано. К сожалению. Народ глуповатый... Он классный. Талантище. А концерты у него мощные. Ему равных нет.
23:16:49 13-02-2025
Гость (13:43:03 13-02-2025) Очень интересно кто пойдёт на концерт шамана?... я очень удивлена, но оказалось, что я лично знакома с двумя фанатками Дронова- женщинами 60+ и они обе идут на концерт. добровольно.
13:49:22 13-02-2025
Мало нам эпидемии ОРЗ и штормового ветра! Теперь вот и визит мизулиной. Чем же мы так боженьке не угодили?
13:52:39 13-02-2025
Гость (13:49:22 13-02-2025) Мало нам эпидемии ОРЗ и штормового ветра! Теперь вот и визит... а кто тут в комментах новости про церковь хаял, а?
еретики вы грешные, терпите теперь пока я не прииду.
13:52:25 13-02-2025
Кто эта Лизулина - лицо официальное? - нет.
Как Блиновская.
14:03:33 13-02-2025
Так всё таки зачем она приедет, кто её здесь ждет?
18:05:53 15-02-2025
Гость (14:03:33 13-02-2025) Так всё таки зачем она приедет, кто её здесь ждет?... Шаман , концерт же в этот день . вот они катаются вмести одна за деньги государств, а другой за деньги людей
14:14:23 13-02-2025
Красивая
14:47:38 13-02-2025
Гость (14:14:23 13-02-2025) Красивая... Кому и кобыла- невеста...
14:14:38 13-02-2025
Блудливая "парочка"@@@
17:40:47 13-02-2025
Гость (13:43:03 13-02-2025) Очень интересно кто пойдёт на концерт шамана?... Лично я жду концерт ШАМАНА третий год в Барнауле. Очень нравится певец и его песни
23:18:32 13-02-2025
Гость (17:40:47 13-02-2025) Лично я жду концерт ШАМАНА третий год в Барнауле. Очень нрав... сочувствую.
07:37:39 14-02-2025
Гость (17:40:47 13-02-2025) Лично я жду концерт ШАМАНА третий год в Барнауле. Очень нрав... Полнейший facepalm
11:20:08 15-02-2025
Что то они порядком надоели. Мне сначала Шаман нравился, я слушала с удовольствием его песни, теперь, он пошёл не правильной дорогой, много пиара и это особа, смотреть не приятно.
16:09:42 15-02-2025
Гость (13:26:04 13-02-2025) Очень интиресно, кто из школьников, студентов, в свой выходн... А вы реакцию детей на Мизулину вообще знаете? Да она у них в абсолютном фаворе, общая любимица. И на встречи с ней могут попасть далеко не все желающие из-за нехватки мест. Так что не распространяйте ложь, не на заборе пишите. Лучше поинтересуйтесь, как обстоят дела на самом деле.
18:03:08 15-02-2025
Цирк уехал клоуны остались . Раньше если к детям цирк . А сечас Мизулина . Государство очень много денег выделяет на поездки бессмысленные Мизулиной. Лутше бы эти деньги пошли малоимущим , инвалидам
19:03:40 15-02-2025
Гость (13:43:03 13-02-2025) Очень интересно кто пойдёт на концерт шамана?... Пойдут🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣