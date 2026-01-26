В Барнауле утвердили правила оповещения о сносе зданий

Застройщики могут подавать заявки о демонтаже объектов через МФЦ и "Госуслуги"

26 января 2026, 14:15, ИА Амител

Снос ЦУМа в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле установили четкие правила для уведомлений о сносе объектов капитального строительства. Соответствующий приказ от 19 января опубликовали на правовом портале города.

В документах говорится, что подавать уведомления могут застройщики и технические заказчики, а также их уполномоченные представители. Сделать это можно через МФЦ или портал госуслуг.

Муниципальную услугу будет предоставлять комитет по строительству, архитектуре и развитию города. При поступлении уведомления его разместят в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности края (ГИСОГД), а также передадут в жилищную инспекцию. Об этом известят с помощью письма. Оно может быть электронным или бумажным, в зависимости от того, куда заявитель обращался. Если лично приходил в комитет, документ будет бумажным, если подавал заявку через "Госуслуги" – электронным.

В некоторых случаях заявитель может получить отказ. Причиной может послужить отсутствие части документов, например, отчет о результатах и материалах обследования объекта. Уведомления о завершении сноса проходят те же процедуры.

«<…> регламент <…> разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги <…>, создания комфортных условий для ее получения», – пояснили в комитете.

Тем временем в центре Барнаула началась подготовка к сносу здания бывшего "Колизея". Здесь планируют построить жилой комплекс с подземным паркингом и общественным пространством. Территорию ограждают высоким забором.