В Барнауле начали подготовку к сносу здания бывшего "Колизея"
По всему периметру площадки установлены опоры под ограждение
26 января 2026, 11:15, ИА Амител
В центре Барнаула началась подготовка к сносу здания бывшего "Колизея", на месте которого планируется строительство многофункционального жилого комплекса с подземным паркингом и общественным пространством. Территорию по адресу пр. Красноармейский, 36, уже начали ограждать высоким забором, что свидетельствует о переходе проекта в практическую фазу.
По всему периметру площадки установлены опоры под ограждение, часть из них оборудована металлическими козырьками для обеспечения безопасности пешеходов. Монтаж ведется аккуратно: столбы размещают с учетом зеленых насаждений, чтобы не повредить деревья, которых на участке оказалось немало, пишет "Толк".
Пока основные работы сосредоточены внутри здания, однако после завершения установки ограждения демонтаж, как ожидается, перейдет в активную стадию. Подрядчик подчеркивает, что сохранение существующих деревьев – один из приоритетов на подготовительном этапе.
Ранее проект застройки квартала был представлен на градостроительном совете. Архитектурную концепцию будущего комплекса разработало бюро Salut. На месте старого здания появится многофункциональный комплекс: десятиэтажное офисное здание со стеклянными фасадами, три жилые башни высотой 19 этажей, а также девятиэтажные дома вдоль улицы Партизанской.
Под всеми зданиями запроектирован двухуровневый подземный паркинг. Основные объемы комплекса разместят на стилобате, где предусмотрены кафе, рестораны, магазины, салоны и другие объекты инфраструктуры. Отдельным элементом проекта станет сквер вдоль улицы Партизанской: существующие деревья планируют сохранить и включить в общее озеленение территории.
Таким образом, участок, который в 2000-х годах был одним из центров клубной жизни Барнаула, в ближайшие годы полностью изменит свое назначение и станет частью новой жилой и общественной среды города.
11:37:31 26-01-2026
Прикольная задумка
11:52:24 26-01-2026
Что с бомбоубежищем? Будет сохранена функциональность?
11:56:31 26-01-2026
как вообще можно жить на Красноармейском? это же ужас... плюс смог бесконечный в яме, плюс пробки.
14:48:08 26-01-2026
Элен без ребят (11:56:31 26-01-2026) как вообще можно жить на Красноармейском? это же ужас... плю... Живешь на своих выселках - живи дальше
12:23:07 26-01-2026
Живу с 89-го в локации Красноармейский-Партизанская. И никуда не желаю. Более того, есть ряд друзей-знакомых, которые переезжали в новостройки на Власихинскую, Семенова, Невский и т.д. - сначала хвалили, но потом при первой возможности возвращались. Близость ВУЗов, театров, старого центра, Оби. Возможность всегда найти парковку (а не ехать, следя за тем, чтобы зеркалами зацепить припаркованных). Да и просто логистика. Если работаешь ближе к новостройкам, утром добираешься за минуты, как и вечером обратно. А не стоишь по 10 минут, чтобы выехать из двора. Ну или на общственном транспорте в 2 раза быстрее. Смог бесконечный был 90-х, пока АЗА дымила, и то на протяжении от Партизанской до Мамонтова. АЗА перестал уже лет 20 газовать, частный сектор уменьшается, да и на газ перешел. Вы все мимо сказали. Сын играл на Матросова в хоккей, там намного хуже с дымом от частного сектора.
13:01:59 26-01-2026
Пузырк (12:23:07 26-01-2026) Живу с 89-го в локации Красноармейский-Партизанская. И никуд...
ВУЗ ни мне ни детям уже не нужен, в театр и Нагорный парк пару-тройку раз в месяц. Загазованность ужасная, сравниваю даже со своей Балтийской(Ленточный бор выручает). Старый центр с домами, где штукатурка и кирпичи на голову сыпятся, с пенсионерами и студентами не интересен. Доехать Первомайки за минуты в новостройки утром и вечером, это курам на смех. Не убедил.
13:51:25 26-01-2026
Гость (13:01:59 26-01-2026) ВУЗ ни мне ни детям уже не нужен, в театр и Нагорный пар... Если детям ВУЗ не нужен, то возможны два варианта: Вы уже пенс и Вам ничего не нужно, а другой .... детей жаль, да и Вас тоже
16:04:09 26-01-2026
Гость (13:51:25 26-01-2026) Если детям ВУЗ не нужен, то возможны два варианта: Вы уже пе...
Я не пенс и рожали мы со своей не как вы молодежь под 40,и моему ребенку не говорят как твоему, ой смотри твоя бабушка(дедушка) пришли). Это мне тебя жаль, а я уже в волю еще молодой наслаждаюсь жизнью со взрослыми детьми.
13:28:08 26-01-2026
Пузырк (12:23:07 26-01-2026) Живу с 89-го в локации Красноармейский-Партизанская. И никуд... На Матросова никакого дыма от частного сектора нет. А вот "Возможность всегда найти парковку..." на Партизанской - это да, сильно сказано
13:40:01 26-01-2026
Гость (13:28:08 26-01-2026) На Матросова никакого дыма от частного сектора нет. А вот "В... Приезжайте в любую секунду. Покажу. Можем по дврам пройтись. А вот в новостройках это трэш.
11:30:18 27-01-2026
Пузырек (13:40:01 26-01-2026) Приезжайте в любую секунду. Покажу. Можем по дврам пройтись.... Да что вы слушаете этого чудика
13:42:15 26-01-2026
Гость (13:28:08 26-01-2026) На Матросова никакого дыма от частного сектора нет. А вот "В... 4 года водил в школу Черепанова, хоккейная коробка. Несколько раз отменяли тренировки. Дышать невозможно было.
13:45:06 26-01-2026
Гость (13:28:08 26-01-2026) На Матросова никакого дыма от частного сектора нет. А вот "В... Я даже так скажу: у меня подземный гараж в 200 метров от дома, но я с апреля по ноябрь ставлю машину во дворе. Мест куча в районе 10-20 метров от подъзда. Зачем терять время.
13:45:30 26-01-2026
Гость (13:28:08 26-01-2026) На Матросова никакого дыма от частного сектора нет. А вот "В... Любителям "современного жилья" понастроили высоток в 22 этажа, а лет 5 назад не было проблем ни с пробками ни с парковкой. Живу рядом с Колизеем, проблем с парковкой нет, да и Гулливер рядом.
11:49:02 27-01-2026
Гость (13:45:30 26-01-2026) Любителям "современного жилья" понастроили высоток в 22 этаж... если деньги есть и немалые то с парковкой можно решить с платной. Если денег или ксивы нету парковки не будет совсем. В уши другому дуй не мне
13:46:06 26-01-2026
Гость (13:28:08 26-01-2026) На Матросова никакого дыма от частного сектора нет. А вот "В... Вы мне про парковочные места в новостройках порассказывайте.
16:17:53 26-01-2026
Пузырк (12:23:07 26-01-2026) Живу с 89-го в локации Красноармейский-Партизанская. И никуд...
А еще мне больше нравится ОДНА игровая нормальная площадка на всю Первомайку возле ТЦ. Во дворах дух 2000-х с одной качелей и разрушенной песочницей и трава по пояс с погребами) Центр,называется)
13:20:58 26-01-2026
"...Близость ВУЗов, театров, старого центра, Оби. Возможность всегда найти парковку..."
🤣🤣🤣🤣🤣
13:47:36 26-01-2026
Кхм... (13:20:58 26-01-2026) "...Близость ВУЗов, театров, старого центра, Оби. Возможност... Не вполне понятно что означают эти смайлики, шпалу влепить или, наоборот, поддержать?
p.s. "Выражайтесь яснее, гражданин"(с)
16:06:40 26-01-2026
Гость (13:47:36 26-01-2026) Не вполне понятно что означают эти смайлики, шпалу влепить и...
Над тобой стебаются, не понятливый ты чел
13:26:30 26-01-2026
Гость (13:01:59 26-01-2026) ВУЗ ни мне ни детям уже не нужен, в театр и Нагорный пар... Загазованность одинаковая. Не лукавьте. Не от чего загазовываться (машин больше на Власихинской), да и лес тоже недалеко (лыжная база Динамо, 2Гис Вам в помощь). У меня дети в ближайшее время пойдут в ВУЗ. Пока по возрасту не вышли. У Вас будут внуки, если не уедут, Вас озадачит проблема. Где на Красноармеском что сыпется. Уточните, обманывать - не мешки ворочать. Есть несколько домов 50-х, но на Потоке, Сулиме в разы больше. Да и на Красноармейском гораздо быстрее их покупают и расселяют. Про поездки знаю по себе, 2 года работал на пересечении Лазурная-Взлетная. На машине, велосипеде 20 минут. Тот же самый маршрут утром в обратную сторону - 45 минут-час. А в Парк и театр пешком, да еще по хорошей погоде, это не на жоповозке или ОТ. И напоследок: мы с Вами когда на брудершафт пили. Или я чего то не помню. Прошу на Вы. Я к Вам с предельной вежливостью. А Вы как быдло.
13:49:50 26-01-2026
Пузырек (13:26:30 26-01-2026) Загазованность одинаковая. Не лукавьте. Не от чего загазовыв... Не обращайте внимание, это те кто "бога за бороду ухватил", живя в барнаульском "Мурино"
14:19:23 26-01-2026
Пузырек (13:26:30 26-01-2026) Загазованность одинаковая. Не лукавьте. Не от чего загазовыв...
Приветствую, сосед! ))
Добавлю свои пять копеек к вышесказанному:
- про смог - к сожалению, имеет место быть, хотя стало меньше с некоторого времени - факт.
- про логистику и доступность спорить с "индустриальщиками" - ну такое себе - во-первых, всяк кулик своё болото, а во-вторых - ну не хотят они признавать свою ущербность в этом вопросе... но, если представится возможность, - постараются оттуда съехать поближЕе к центру, хотя деньжат не у всех на это хватит нынче..
15:04:29 26-01-2026
qwerty (14:19:23 26-01-2026) Приветствую, сосед! ))Добавлю свои пять копеек к... Про смог сравниваю 90-е, когда АЗА и частный сектор коптили, сейчас это и не чувствуется. В районе Плазы тогда было зимой нехорошо, сейчас на Партизанской особо не беспокоит. Как писал раньше - на Матросова гораздо, на мой взгляд хуже было. Тренировался сын несколько лет назад.
Про логистику понятно. 10 минут на трамвае - и ты на самой лучшей лыжне АК, 20 минут на машине - ты на Авальмане. Количество спортзалов последние годы просто на выбор: от бюджетного Метрофитнес до Х-фита и Магиса с Авророй в шаговой доступности. Выезд из города - 5 минут. Из Индуски 5 минут, но многие в Павлоск ездят, вопрос. Вокзал, автовокзал - 10 минут. На самолет из Индуски ближе, но все самолеты в 6-8 утра - по пустому городу.
Мы с Вами понимаем про что идет речь.
Минусы есть - со школами и садиками есть вопросы, но учитывая количество проживающих в условной Индуске, там еще больше.
16:11:55 26-01-2026
Пузырек (15:04:29 26-01-2026) Про смог сравниваю 90-е, когда АЗА и частный сектор коптили,...
Дубль ГИС тебе в помощь "навигатор" Ты никогда,наверное, и не слышал про Ленточный бор и Лесной тракт
16:28:30 26-01-2026
Гость (16:11:55 26-01-2026) Дубль ГИС тебе в помощь "навигатор" Ты никогда,наверное,... Вот быдло есть быдло. Слово 2Вы" Вам абсолютно незнакомо. Меня родители с детства учили обращаться на Вы с незнакомыми людьми. Знаю про Лесной тракт и Ленточный Бор. Но я писал про базу Динамо, въезд куда со змеиногорского тракта. И 15 минут на трамвае. А не прогревать свою жоповозку и коптить небо 20 минут.
11:52:09 27-01-2026
Пузырек (13:26:30 26-01-2026) Загазованность одинаковая. Не лукавьте. Не от чего загазовыв... Ты реально дурачёк или притворяешься? Хватит уже чушь какую-то несусветную нести.
Живешь ты в центре где всё "рядом", работа, театр. Ну так живи прямо на этой работе, в театре живи. Зачем вообще куда-то уезжать. Задолбал уже всех своими комментами!
13:49:44 26-01-2026
КалоЗей должен быть разрушен!
14:03:05 26-01-2026
я работал в стройкомпании в 1990х. Строили коттеджи. Была карта зон где фирма покупала землю под строительство - гора. По разным экспертизам -электромагнитной, загрязнительной воздуха, световой в люменах среднегодовых - для здоровья подходила только гора
центр города помню не проходил по воздуху - средне число раковых легочной системы больных там в 25 раз выше, 80 гвардейская- Смиронова низина не проходила по подземным реками и электромагнитным излучениям -там еще больше умерших, Поток не проходил по криминалу и электромагнетизму но проходил по люменам света солярности. Но нагорная часть, и далше по Змеиногорскому тракту -Бельмесево, Конюхи и тд - 100% проходимость по здоровью. И это было решающим. Богатые этот вопрос выясняли в первую очередь!
15:09:56 26-01-2026
инженер (14:03:05 26-01-2026) я работал в стройкомпании в 1990х. Строили коттеджи. Была ка... Это было 30 лет назад. Китайцы тогда за велосипед 2 месяца работали на нашей железной дороге по графику 6 на 12. С тех пор все сильно изменилось. И дома не подпирали ТЭЦ-3.
16:50:38 26-01-2026
инженер (14:03:05 26-01-2026) Бельмесево, Конюхи и тд - 100% проходимость по здоровью. родар в канюхах дабавляет здаровья широким лучём
12:11:20 27-01-2026
Гость (16:50:38 26-01-2026) родар в канюхах дабавляет здаровья широким лучём... ну во первых радар светит не на конюхи и светит направленно.
во вторых если кто не знает - электричество можно там получать из воздуха задарма. Ну не как в розетке а для освещения дома и чайника хватит
17:05:37 26-01-2026
инженер (14:03:05 26-01-2026) я работал в стройкомпании в 1990х. Строили коттеджи. Была ка... Гора вне конкуренции, сам квартиру в Шервуде взял. Тут вроде речь шла о Партизанской-Красноармейском. Не очень локация мягко говоря!
19:32:55 26-01-2026
гость (17:05:37 26-01-2026) Гора вне конкуренции, сам квартиру в Шервуде взял. Тут вроде... Как со школами, садиками, спортивными секциями, подскажите. Сам рассматривал вариант где-нибудь на Пенатах. Но это один из родителей на машине весь день.