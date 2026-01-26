В Барнауле начали подготовку к сносу здания бывшего "Колизея"

По всему периметру площадки установлены опоры под ограждение

26 января 2026, 11:15, ИА Амител

"Колизей" начали разбирать в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В центре Барнаула началась подготовка к сносу здания бывшего "Колизея", на месте которого планируется строительство многофункционального жилого комплекса с подземным паркингом и общественным пространством. Территорию по адресу пр. Красноармейский, 36, уже начали ограждать высоким забором, что свидетельствует о переходе проекта в практическую фазу.

По всему периметру площадки установлены опоры под ограждение, часть из них оборудована металлическими козырьками для обеспечения безопасности пешеходов. Монтаж ведется аккуратно: столбы размещают с учетом зеленых насаждений, чтобы не повредить деревья, которых на участке оказалось немало, пишет "Толк".

Пока основные работы сосредоточены внутри здания, однако после завершения установки ограждения демонтаж, как ожидается, перейдет в активную стадию. Подрядчик подчеркивает, что сохранение существующих деревьев – один из приоритетов на подготовительном этапе.

Ранее проект застройки квартала был представлен на градостроительном совете. Архитектурную концепцию будущего комплекса разработало бюро Salut. На месте старого здания появится многофункциональный комплекс: десятиэтажное офисное здание со стеклянными фасадами, три жилые башни высотой 19 этажей, а также девятиэтажные дома вдоль улицы Партизанской.

Под всеми зданиями запроектирован двухуровневый подземный паркинг. Основные объемы комплекса разместят на стилобате, где предусмотрены кафе, рестораны, магазины, салоны и другие объекты инфраструктуры. Отдельным элементом проекта станет сквер вдоль улицы Партизанской: существующие деревья планируют сохранить и включить в общее озеленение территории.

Таким образом, участок, который в 2000-х годах был одним из центров клубной жизни Барнаула, в ближайшие годы полностью изменит свое назначение и станет частью новой жилой и общественной среды города.