Минтруд уточнит правила выплаты пенсий

Изменения потребовались из-за индексации выплат работающим пенсионерам

22 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Денежные купюры на столе / Фото: amic.ru

С 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам, в связи с этим Минтруд должен скорректировать действующие сейчас правила выплаты пенсий, пишет "Парламентская газета".

Напомним, в стране с 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируют. Однако все пропущенные повышения фиксируют на их лицевых счетах и выплаты с учетом всех индексаций они получают после увольнения.

С 2025 года повышать пенсии будут всем пожилым россиянам, независимо от того, продолжают они трудиться или вышли на отдых. Причем индексировать станут не фактически выплачиваемую пенсию, а ту, какой бы она была, если бы предыдущие индексации действовали.

"Теперь соответствующие поправки Минтруд намерен внести в правила выплаты пенсий – этот документ ведомство утверждает своим приказом", – отмечает издание.

Как будет происходить повышение?

Например, пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей. Если бы за три года выплату проиндексировали три раза, она была бы 23,4 тыс. рублей. Эта сумма и указана на лицевом счете пенсионера, и именно по ней рассчитают индексацию. Полученную сумму добавят к получаемой пенсии в размере 17,4 тыс. рублей. А когда пенсионер уволится, его пенсию дополнительно увеличат исходя из всех пропущенных повышений.