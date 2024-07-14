Эксперт рассказал, кто получает самую низкую пенсию в России
Важно, по словам специалиста, работать "вбелую"
14 июля 2024, 13:00, ИА Амител
В интервью агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала о том, как формируется размер пенсии.
По ее словам, размер пенсии зависит от того, сколько времени человек работал неофициально и какой уровень заработной платы получал. Особенно это касается тех, кто не делал добровольных пенсионных накоплений и у кого недостаточно пенсионных баллов.
По данным Росстата, только 3,6% пенсионеров в России получают негосударственную пенсию. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и обучать людей использовать соответствующие стратегии.
Эксперт Мирзабалаева также отметила, что для обеспечения достойной старости необходимо платить достойную зарплату квалифицированным специалистам и делать взносы в Социальный фонд.
Кроме того, было сообщено, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут подавать заявление на получение пенсии по достижении пенсионного возраста.
13:03:39 14-07-2024
Работать за мрот в бюджетной организации
13:35:13 14-07-2024
Не прячьте ваши денежки
По банкам и углам
Несите ваши денежки
Иначе быть беде
И в полночь ваши денежки
Заройте в землю там
И в полночь ваши денежки
Заройте в землю где?
Не горы, не овраги и не лес
Не океан без дна и берегов
А поле, поле, поле, поле, поле чудес
Поле Чудес в Стране Дураков
13:35:30 14-07-2024
Я перед пенсией работала 10 лет с хорошей официальной з/платой. А в тяжелые 2000х тысячные всё работали как придётся. И результат, минимальная пенсия(((
13:47:34 14-07-2024
в 90е и 2000е мало кто работал официально. разве только госслужащие.
14:16:15 14-07-2024
Комментаторы на амике в РФ получают меньше всех
15:56:27 14-07-2024
Нет в нашей стране нормальных пенсий у работающих. Недаром большинство пенсионеров продолжает трудиться. Спросите у кремлёвских.
16:20:49 14-07-2024
- "Кроме того, было сообщено, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут подавать заявление на получение пенсии по достижении пенсионного возраста."--- Как писал один поэт - Не всякий долетит до пенсии, а другой тоже в точку - мрут Батюшка, как мухи.
18:28:52 14-07-2024
Политики в России не заинтересованы платить достойную пенсию народу, все подобные высказывания это враньё, они знают, что народ попав в перестройку не может иметь хорошую белую зарплату поэтому именно ее и считают чтобы все вышли на пенсию с минималкой, а когда будет выходить новое поколение которое будет иметь хорошую официальную зарплату они проведут реформу и придумают считать то чего хватать не будет или вообще пенсию отменят.
20:06:19 14-07-2024
Все закономерно. В 90-е многие работали на частников, которые не только налоги не платили, в том числе и НДФЛ, так как это считалось моветоном, но и никаких сведений в госорганы не отправляли. Вина ли здесь государства или это ваша частная проблема - тут мнения могут быть разные. Но оснований для начисления пенсии за подобное время отсутствуют де-факто. У меня к вам другой вопрос: а разве вы не в курсе, что пенсии маленькие? Вы этого не знаете? Вы к этому сами не готовитесь? Так кого тогда вам винить?
09:26:29 15-07-2024
Гость (20:06:19 14-07-2024) Все закономерно. В 90-е многие работали на частников, которы... Научите. как к этому готовиться. Впулить в ПФ последние деньги перед пенсией, или как?