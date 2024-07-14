Эксперт рассказал, кто получает самую низкую пенсию в России

Важно, по словам специалиста, работать "вбелую"

14 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

В интервью агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала о том, как формируется размер пенсии.

По ее словам, размер пенсии зависит от того, сколько времени человек работал неофициально и какой уровень заработной платы получал. Особенно это касается тех, кто не делал добровольных пенсионных накоплений и у кого недостаточно пенсионных баллов.

По данным Росстата, только 3,6% пенсионеров в России получают негосударственную пенсию. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и обучать людей использовать соответствующие стратегии.

Эксперт Мирзабалаева также отметила, что для обеспечения достойной старости необходимо платить достойную зарплату квалифицированным специалистам и делать взносы в Социальный фонд.

Кроме того, было сообщено, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут подавать заявление на получение пенсии по достижении пенсионного возраста.