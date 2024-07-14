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Эксперт рассказал, кто получает самую низкую пенсию в России

Важно, по словам специалиста, работать "вбелую"

14 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

В интервью агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала о том, как формируется размер пенсии.

По ее словам, размер пенсии зависит от того, сколько времени человек работал неофициально и какой уровень заработной платы получал. Особенно это касается тех, кто не делал добровольных пенсионных накоплений и у кого недостаточно пенсионных баллов.

По данным Росстата, только 3,6% пенсионеров в России получают негосударственную пенсию. Поэтому важно развивать у населения культуру пенсионных накоплений и обучать людей использовать соответствующие стратегии.

Эксперт Мирзабалаева также отметила, что для обеспечения достойной старости необходимо платить достойную зарплату квалифицированным специалистам и делать взносы в Социальный фонд.

Кроме того, было сообщено, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут подавать заявление на получение пенсии по достижении пенсионного возраста.

пенсии

Комментарии 10

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Гость

13:03:39 14-07-2024

Работать за мрот в бюджетной организации

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Бартоломео

13:35:13 14-07-2024

Не прячьте ваши денежки
По банкам и углам
Несите ваши денежки
Иначе быть беде
И в полночь ваши денежки
Заройте в землю там
И в полночь ваши денежки
Заройте в землю где?
Не горы, не овраги и не лес
Не океан без дна и берегов
А поле, поле, поле, поле, поле чудес
Поле Чудес в Стране Дураков

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Гость

13:35:30 14-07-2024

Я перед пенсией работала 10 лет с хорошей официальной з/платой. А в тяжелые 2000х тысячные всё работали как придётся. И результат, минимальная пенсия(((

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Элен без ребят

13:47:34 14-07-2024

в 90е и 2000е мало кто работал официально. разве только госслужащие.

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Гость

14:16:15 14-07-2024

Комментаторы на амике в РФ получают меньше всех

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Гость

15:56:27 14-07-2024

Нет в нашей стране нормальных пенсий у работающих. Недаром большинство пенсионеров продолжает трудиться. Спросите у кремлёвских.

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Гость

16:20:49 14-07-2024

- "Кроме того, было сообщено, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут подавать заявление на получение пенсии по достижении пенсионного возраста."--- Как писал один поэт - Не всякий долетит до пенсии, а другой тоже в точку - мрут Батюшка, как мухи.

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Гость

18:28:52 14-07-2024

Политики в России не заинтересованы платить достойную пенсию народу, все подобные высказывания это враньё, они знают, что народ попав в перестройку не может иметь хорошую белую зарплату поэтому именно ее и считают чтобы все вышли на пенсию с минималкой, а когда будет выходить новое поколение которое будет иметь хорошую официальную зарплату они проведут реформу и придумают считать то чего хватать не будет или вообще пенсию отменят.

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Гость

20:06:19 14-07-2024

Все закономерно. В 90-е многие работали на частников, которые не только налоги не платили, в том числе и НДФЛ, так как это считалось моветоном, но и никаких сведений в госорганы не отправляли. Вина ли здесь государства или это ваша частная проблема - тут мнения могут быть разные. Но оснований для начисления пенсии за подобное время отсутствуют де-факто. У меня к вам другой вопрос: а разве вы не в курсе, что пенсии маленькие? Вы этого не знаете? Вы к этому сами не готовитесь? Так кого тогда вам винить?

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Гость

09:26:29 15-07-2024

Гость (20:06:19 14-07-2024) Все закономерно. В 90-е многие работали на частников, которы... Научите. как к этому готовиться. Впулить в ПФ последние деньги перед пенсией, или как?

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