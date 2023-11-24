Правительство выделило почти 90 млрд рублей для выплат единого пособия на детей

Всего на эту меру поддержки заложено 1,3 трлн рублей

24 ноября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российское правительство выделило дополнительные деньги на выплату единого детского пособия в рамках поддержки нуждающихся семей.

Как сообщается на сайте кабмина, из резервного фонда на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка направят больше 89,5 млрд рублей. Выделение допфинансирования связано с ростом числа получателей выплаты – всего это больше 10 млн детей.

В общей же сложности в проекте федерального бюджета на 2024 год на эту меру поддержки заложено 1,3 трлн рублей.

Единое пособие назначают семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.