Правительство выделит 220 млн на выплаты жителям Курской области

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека

09 августа 2024, 11:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Пресс-служба правительства сообщила, что из государственного бюджета выделили более 220 млн рублей на срочные выплаты жителям Курской области.

"В соответствии с поручением президента правительством принято решение о выделении 220 миллионов рублей на осуществление единоразовой материальной помощи жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека", — говорится в сообщении.

Власти региона должны как можно скорее предоставить в Министерство финансов согласованный с МЧС список жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Также область должна оперативно установить порядок осуществления выплат, а МЧС будет контролировать целевое использование средств.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что это не единственная мера, которую профинансируют из федерального бюджета. Ранее уже было принято решение выделить 1,8 млрд рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. Сейчас прорабатываются и другие меры поддержки.